Lo que dijo Colombia sobre avances en caso del Palacio de Justicia

Ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el Estado colombiano rindió este viernes su informe sobre los avances de la investigación por los hechos que rodearon la retoma de la edificación en noviembre de 1985.



Esta reunión hace parte de las obligaciones que tiene el Estado después de que fuera condenado en el 2014 por estas desapariciones.

En la audiencia de este viernes, realizada en la Universidad Externado, en Bogotá, y en la que participaron varias entidades del Gobierno Nacional, se informó, por ejemplo, que hace apenas unos días se logró la plena identidad de uno de los desaparecidos de los cuales ya se había obtenido una coincidencia en los análisis hechos a sus restos. Sin embargo, no se dio a conocer el nombre.



Pero uno de los asistentes dejó abierta la posibilidad de que se tratara de Norma Esguerra, quien aparecía como identificada parcialmente. El anuncio oficial se conocerá una vez la familia sea notificada.



No obstante, Germán Romero, abogado de los familiares, contó que cuando se mencionó la identificación de una persona sin dar su nombre generó “zozobra” en el recinto.



En todo caso, señalaron fuentes oficiales, de las 11 personas desaparecidas en el Palacio, por las cuales se pronunció hace 5 años la CIDH, no se tendría rastro de cinco.

EL TIEMPO conoció detalles del informe oficial, en el que se aseguró que, en total, se han individualizado 111 cuerpos. Estos, provenientes tanto de los 92 contenedores con cuerpos exhumados por el CTI en 1998 –que no corresponden todos con víctimas del Palacio de Justicia– como de otros 38 que recibieron después. No obstante, este proceso no ha terminado.



De esos cuerpos, han sido identificados y entregados 34, que corresponden a víctimas del Palacio.

​

El Estado también aseguró que se creó un banco genético al cual se han ingresado 365 perfiles del Palacio de Justicia.



En la audiencia, que se celebró como parte de las sesiones extraordinarias de la Corte IDH, en las que revisó el avance de 14 condenas al Estado, incluida la del Palacio, también se dijo que del total de los cuerpos recibidos, tres están en proceso de entrega digna y nueve más en verificación de identidad.



Los familiares de las víctimas asistieron a la sesión con pañoletas naranjas y se ubicaron en unas sillas dispuestas con las fotos de sus familiares.



René Guarín, hermano de Cristina Guarín, quien trabajaba en la cafetería del Palacio y ya fue hallada, lo positivo del encuentro estuvo en que la Fiscalía ratificó que sí hubo desaparecidos en los hechos del 6 de noviembre de 1985. Esto, después de la polémica por las declaraciones respecto a los hallazgos de los últimos cinco años sobre que no hubo desaparecidos, “sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados”.



Entre las obligaciones que le impuso la Corte al Estado colombiano está cumplir con las víctimas en verdad, justicia y reparación.

Apoyo a las familias

Los familiares fueron notificados de que la Corte IDH seguirá acompañando estos procesos y mantendrá la exigencia al Estado para que rinda cuentas, no solo en este caso, sino en las 22 condenas contra Colombia, entre las que están las masacres de La Rochela y la de Mapiripán. Esta semana alcanzaron a analizar 14 de ellas.



Así mismo, trascendió la intención de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para “sumar esfuerzos para que las reclamaciones en materia de búsqueda de sus seres queridos sean abordadas de manera seria, adecuada y respetuosa”.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com