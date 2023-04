El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó, en primera instancia, una demanda de la empresa Coloca International Corporation S. A. contra el Estado por supuestos daños en el proceso de liquidación del desaparecido Banco del Estado (BanEstado).



Según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), con esta decisión se absolvió de responsabilidad al Ministerio de Hacienda y al Banco de la República al negar las pretensiones del proceso, en el que Colca pretendía que la Nación le indemnizara unos aparentes daños generados por el rechazo de una supuesta acreencia por valor de 16 millones de dólares que dicha sociedad presentó durante la liquidación de BanEstado. El valor indexado de las pretensiones equivalía, a la fecha, a más de 1.9 billones de pesos.



De acuerdo con la Andje, el Tribunal manifestó que ante la ausencia de tales operaciones en la contabilidad del Banco, las cuales además constituían operaciones de cambio exterior, no quedaba ninguna otra alternativa que no reconocer dicha deuda, pues la contabilidad de un comerciante, como lo era el Banco del Estado, tiene una importancia relevante, “porque refleja las operaciones del giro ordinario de sus negocios y en consecuencia fue uno de los sustentos razonables que tuvo el liquidador del Banco del Estado S.A. para resolver sobre los créditos o acreencias presentados”, sostuvo la Agencia en un comunicado.



Durante el proceso ante el Tribunal de Cundinamarca, la Andje sostuvo que no existe en la contabilidad del Banco del Estado ningún fundamento o soporte probatorio que evidencie la existencia de las obligaciones que debía cumplir, por lo cual el agente liquidador no podía apartarse de lo previsto en la disposición normativa e incorporar en el inventario de la liquidación las supuestas obligaciones hacia Coloca que no fueron incluidas en ningún documento contable que respaldara su existencia.

Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Andje

“En tal sentido, la Agencia indicó que las decisiones adoptadas por el agente liquidador fueron proferidas en el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley (Decreto 2525/, Ley 254/2000; Ley 1105/2006 y demás normas concordantes, conexas y complementarias aplicables, contenidas en el Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Decreto Reglamentario 2211 de 2004) y que la interpretación que Coloca hizo de las mismas denotan una falta de desconocimiento del marco legal y regulatorio de los procesos de liquidación de las entidades financieras”, sostuvo la Andje en el comunicado.



Finalmente, la entidad recordó que en su momento por estos hechos se instauraron acciones penales en contra de funcionarios de Coloca y del Banco por fraude procesal y estafa, pero estos terminaron por prescripción de la acción penal y nada se pudo concluir sobre la inocencia o culpabilidad de los implicados.

