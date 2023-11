Estación de gasolina y coche de bebé claves en crimen de funcionaria de Registraduría

Ante un juez fueron judicializadas cinco personas vinculadas a los hechos de violencia registrados el 28 de octubre en Gamarra (Cesar), que terminaron en la muerte de una funcionaria de la Registraduría y en los que resultaron gravemente heridas otras seis personas.



Bomba de gasolina de donde salió el combustible usado. Foto: Fiscalia

Se trata de Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes la Fiscalía imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio e incendio. El otro investigado es Julio Rojas Marín, imputado por el delito de violencia contra servidor público.



Según la investigación la protesta se inició a las nueve de la mañana del sábado anterior a las elecciones regionales frente a una estación de combustible local, a la cual asistieron entre 200 y 300 personas. Protestaban por la inhabilidad del candidato a la alcaldía Fernando Márquez.



La Fiscalía señaló que esa estación era sitio habitual de reuniones de los seguidores del Partido Polito en Marcha al que pertenecía el candidato.



En poder de la Fiscalía están los videos de las cámaras de seguridad de la zona que son claves en el proceso. Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, “habrían ocultado y trasladado una pimpina de gasolina en un coche de bebé”.

Tres de los cinco capturados por el incendio de la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar. Foto: Archivo

A su turno William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible que fue entregado finalmente a Cristian Yesid Lobo Pacheco quien le prendió fuego a la Registraduría local.



“El entonces candidato al Concejo de Gamarra, Julio Rojas Marín, al parecer, participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos”, dijo la Fiscalía.

Duperly Arévalo, funcionaria que resultó muerta en medio de los hechos, en Gamarra. Foto: Cortesía

En el expediente hay 11 declaraciones de testigos que dan cuenta de la participación de los capturados en los hechos. Varios de los ciudadanos describieron a los capturados y los identificaron con nombre propio.



La Fiscalía señaló que los peritos dieron cuenta de la gravedad de lo sucedido al prender un lugar lleno de papel y en el que había obstáculos para que las personas que estaban en el lugar.



“Uno de los que participó es candidato al concejo, le daba puños y patadas a la registradora. Lo esposamos pero la gente enfurecida nos presionaba para que lo soltáramos”, dijo a la Fiscalía uno de los policías que estaba en el lugar.



Una mujer señaló que además de los insultos y golpes a los funcionarios que estaban en la Registraduría les lanzaron piedras y otro tipo de objetos.Otro ciudadano dijo que quien entregó la pimpina es conocido como ‘Pipe Mataciego’.



Isaías Peña, procesado por los hechos, dijo que el día anterior al incendio de la sede de la Registraduría en Gamarra, aseguró que Cristian Lobo fue quien le dijo que llevara el coche de su hija pero que no le ofrecieron nada a cambio. Aludió que Lobo se lo pidió y se lo llevó. Luego se lo devolvió y que ya estaba pesado.



Asimismo, en su testimonio, dijo que cuestionó sobre qué habían metido y le respondieron que no se preocupara que no era para nada malo y que luego Lobo sacó la pimpina para incendiar el lugar.



El procesado sostuvo que al día siguiente de los hechos quemó el coche y lo lanzó al río Magdalena. Después de este hecho, Peña dijo que ha recibido amenazas sobre su vida si contaba lo sucedido.

Momento en que lanzan la pimpina con gasolina. Foto: Fiscalia

Por otro lado, el testigo David Quiroz dijo que asistió a la estación de combustible y que una persona conocida como' Pilli', hermano del exconcejal Giovanny Pérez, arengaba que tocaba quemar la Registraduría y que la gente empezó a apoyarlo. Señaló que la estación de combustible en la que se reunían era de la familia del político Carlos Márquez. Otro testigo señaló que las marchas fueron convocadas por un grupo de WhatsApp.



Eliseo Gómez, otro de los testigos de la Fiscalía, dijo que llegó a la estación con su hija y que fue convocado a la protesta y que se apartó del sitio cuando la gente empezó a gritar que iban a quemar la Registraduría. Dijo que vio cuando Wilfrido Campos sacó del coche la gasolina y a Cristian Lobo cuando sacó los fósforos para prender fuego.



Añadió que uno de los procesados se perdió un tiempo de la región cuando era señalado de hacer parte de grupos paramilitares y cuando volvió se instaló en una zona de invasión.



En otra declaración se afirma que Cristian Lobo era quien promovía la violencia en la marcha y propuso que inicialmente se amarraran a la sede de la Registraduría.

