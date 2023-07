El 6 de agosto de 2002 la Corte Suprema de Justicia entregó concepto favorable para la extradición a Estados Unidos de Samuel Santander Lopesierra Gutíerrez, conocido como el 'Hombre Malboro'. El capo fue enviado ante una Corte de ese país en donde en junio de 2006 fue condenado a más de 15 años de cárcel y una multa de cuatro millones de dólares.



(Le puede interesar: Así se planeó el exterminio del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad).



En agosto de 2021 el excapo regresó al país y en medio de una fuerte polémica ahora aspira a ser elegido alcalde de Maicao en La Guajira.

El Movimiento Alternativo Independiente, promotor de la candidatura a la alcaldía de Lopesierra Gutiérrez ya presentó formalmente ante la Registraduría Nacional de Estado Civil 63.825 firmas de apoyo que respaldan su inscripción.



De acuerdo a lo consignado en el acta de la Registraduría, fueron entregadas 42 carpetas con 100 folios, que dicen contener 63.825 apoyos, los cuales fueron recolectados en dos meses por el movimiento promotor.

Facebook Twitter Linkedin

Samuel Santander Lopesierra ha salido a las calles de Maicao a recoger firmas para lanzar su candidatura. Foto: Cortesía portal En 60 Minutos

Sin embargo analistas consultados por EL TIEMPO señalaron que esa aspiración no tendría posibilidades de pasar una revisión sobre la inhabilidad del candidato.



Lopesierra Gutiérrez ya había incursionado en la política antes de ser capturado junto a otras 12 personas en la operación 'Conquista' en la que se decomisaron 650 kilos de cocaína y 1.5 millones de dólares.



Fue congresista entre los años 1.993 y 1996 y antes fue concejal de Maicao (La Guajira) en representación del Movimiento Independiente Liberal (MIL), fundado por su padre. Y en 1988 consiguió una curul como diputado a la Asamblea departamental, con 11.000 votos.



El penalista Camilo Burbano señaló que según la legislación nacional no se genera una inhabilidad cuando se trata de un delito culposo o un delito político, pero que el narcotráfico no se enmarca en ninguna de esas situaciones. Así las cosas en su concepto el exnarco estaría inhabilitado para ocupar cargos públicos.

(Le puede interesar: Las cartas que se juega Óscar I. Zuluaga tras no aceptar cargos por plata de Odebrecht).

El abogado Marlon Fernando Díaz coincidió en que en el país existe la inhabilidad intemporal o perpetua que se aplica a personas vinculadas que cometan delitos que por ejemplo afecten el patrimonio del Estado. En ella también incurren quienes han cometido delitos relacionados con financiación de grupos ilegales y narcotráfico.



Estos delitos solo pueden tener algún tratamiento especial frente a personas vinculadas a procesos de negociación con el Estado producto de acuerdos de paz, lo que no es el caso de Lopesierra Gutiérrez quien fue asociado a una red criminal común dedicada al trágico de drogas y al contrabando.



El abogado Hollman Ibáñez Parra, experto en derecho electoral advirtió que existe un vacío en la norma. Esto porque señala que la ley dice que no podrá ser candidato “Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”, pero que no se aclara nada sobre sentencias condenatorias proferidas en el extranjero.



En la otra orilla el abogado Francisco Bernate señaló que al momento de terminar su condena las personas se rehabilitan en sus derechos y puede elegir o ser elegidas salvo que hayan causado detrimento al erario o estén asociadas a financiación de grupos paramilitares.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com