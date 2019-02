Esta es la prueba del caso Odebrecht que le rechazaron a la Fiscalía

EL TIEMPO revela el correo electrónico y el documento del fallecido excontroller de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, que la Fiscalía intentó sin suerte incluir el lunes como prueba dentro del juicio que se le sigue a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

El juez de conocimiento consideró que no era pertinente la presentación de la evidencia en ese momento procesal, ni la teoría que expuso el fiscal del caso.



Este argumentó que era una prueba sobreviniente en la que se indica que si bien se detectaron nombres de proveedores de la obra que no habrían cumplido con algunas de los requisitos del llamado sistema Sarlaft, luego de hacer “la respectiva verificación y las pistas cautelares de estos contratistas” se concluyó que no se demostraron esas faltas al esquema de transparencia en la contratación.



Jesús Albeiro Yepes, abogado de Andrade, le aseguró a EL TIEMPO que él ya había pedido la práctica de esta prueba, la cual ya fue ordenada por el juez. Además, llamó la atención en el hecho de que su cliente no está siendo procesado por la suscripción de contratos ficticios y que la constancia que dejó Pizano en el escrito es que no pudo verificar anomalías en algunos de los contratos por los que lanzó alertas.

Esta es la prueba rechazada

