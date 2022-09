La Fiscalía General de la Nación, a través de dos de sus dependencias, dispuso que se abra una investigación en contra de la señora que se identificó como Esperanza Castro, quien en las marchas de este lunes realizó comentarios racistas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez.



Tras este hecho, varios sectores políticos y sociales condenaron ese tipo de palabras en contra de la comunidad afro del país. El Presidente Gustavo Petro se sumó a las críticas.



(Puede leer: No solo Marbelle: Polo Polo también se disculpó por mensajes contra Márquez)

"Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre", manifestó el jefe de Estado.



La investigación que se abrió contra Castro está a cargo de la delegada contra la Seguridad Territorial, y la delegada para los Derechos Humanos, por ser un tema de discriminación y racismo.

Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conociniento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre https://t.co/swaYh23Cpd — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2022

Los elementos que se tomarán en cuenta por parte de la autoridad judicial parten de una entrevista que fue publicada por Diáspora Social. En ella se ve a Esperanza Castro arremetiendo no solo en contra de Francia Márquez, sino también contra Gustavo Petro y el Gobierno Nacional, del que criticó varios de sus gestiones como el manejo que se les ha dado a la EPS.



(Puede leer: Marbelle se retracta: 'No puedo afirmar que Márquez tenga vínculos con exFarc')



Este no es el único episodio calificado como racista contra Francia Márquez. Semanas atrás, el congresista Miguel Polo Polo y la cantante Marbelle tuvieron que rectificarse por las palabras racistas que compartieron en redes en contra de la vicepresidenta.



Esas rectificaciones se cumplieron acatando la audiencia de conciliación que programó la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las partes involucradas.





En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: