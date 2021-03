Qué dicen expertos en DIH sobre bombardeo a campamento en el Guaviare

La supuesta presencia de menores de edad en el campamento de ‘Gentil Duarte’ el jefe de las disidencias de las Farc prendió un debate jurídico sobre la legalidad de ese tipo acciones.



Inicialmente los expertos coinciden en que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra proscrito en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que los reclutadores deben responder penalmente por ese grave delito.



Sin embargo hay debate sobre la legalidad de adelantar operaciones ‘Beta’ o de bombardeo en campamentos en los que hay presencia de menores de edad.



El gobierno nacional ha insistido que no tenía información sobre la presencia de menores en el campamentos y en los protocolos operacionales se hacen verificaciones con información de inteligencia para tener el mayor grado de certeza sobre presencia en el sitio de civiles o de menores de 15 años.



Solo después de esas verificaciones que se evalúan por expertos en operaciones y en DIH, se da luz verde para las operaciones ‘Beta’.



Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre señaló en esta situación hay una conjunción de ordenamientos que se debe tener en cuenta, conforme al Derecho Internacional Humanitario y la Constitución de 1991.



“Respecto al DIH, si se tenía conocimiento había menores de edad (en Colombia menores de 18 años) no resulta legítimo realizar bombardeos dada la condición de victimas de reclutamiento forzado que tienen esos niños. Por tanto, prima la máxima precaución en la realización de esas operaciones, es decir, se debió buscar un método que condujera a rescatar a los menores”.



Y añadió: “ahora la Constitución dispone con claridad que los derechos de los niños prevalecen y por tanto, son titulares de una especial protección por parte de las autoridades. Los protocolos imponen un conocimiento de las zonas y las condiciones o situaciones de sus pobladores antes de realizar los procedimientos, al parecer esto se dejó de lado.



Jorge Restrepo, Director de Cerac, señaló que ese tipo de acciones deben tener en cuenta que exista un peligro o riesgo inminente contra la seguridad de la población civil y que se debe garantizar que se extremen las medidas de precaución para asegurarse que no existan menores de edad forzosamente reclutados por el grupo armado.



“En todo caso el hecho de que sea ajustado a derecho no quiere decir qué no sea reprochable desde la perspectiva ética el uso de la fuerza”, dijo Restrepo.



Y advirtió que el uso de bombas es un recurso militar de última instancia en tanto impide distinguir con precisión la naturaleza y características de los objetivos y limitar el daño que se causa.



Rodrigo Uprimny, escribió en una columna de Dejusticia a raíz de un situación similar en noviembre de 2019 que el delito en el que incurren los grupos ilegales al reclutar menores, “no autorizaba al Estado a bombardear indiscriminadamente su campamento sin haber tomado todas las precauciones para prevenir que los menores fueran afectados, pues el DIH se rige por el principio de no reciprocidad”



Explicó que si una parte incumple el DIH, “eso no autoriza a la otra parte a incumplirlo, por la sencilla razón de que las garantías del DIH son esencialmente a favor de terceros: la población civil. Así, si una guerrilla usa civiles como escudo humano, que es una obvia violación del DIH, eso no autoriza al Estado a atacar indiscriminadamente a esa guerrilla, sin hacer lo posible por evitar afectaciones a esos civiles, pues ellos no son objetivo militar”.

