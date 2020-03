Comisión de la Verdad alerta por crímenes contra excombatientes Farc

El integrante de la Comisión de la Verdad, Saúl Franco, sostuvo que se sigue repitiendo en el país amenazas y ataques contra líderes sociales y ahora excombatientes.



Indicó que en las últimas tres décadas se han reinsertado 48.400 personas y de ellas 3.514 han sido asesinadas

“Las cifras si importan, no lo dicen todo, pero dicen mucho, que un país a quienes tienen el valor de dejar las armas les quiten la vida en esta magnitud es algo muy preocupante”, dijo el Comisionado tras señalar que se evidencia que pasa algo muy grave en la conciencia del país y el ejercicio de la democracia.



Añadió que estos crímenes no son producto de simples pistoleros y que no son hechos aislados. “No podemos caer en la ligereza de algunos altos funcionarios del Estado de desvalorizar o quitarles significado a etas vidas que estamos perdiendo y a esta cantidad de amenazas que se siguen repitiendo”, indicó.



Añadió que son 185 los muertos de las Farc y que hay apatía del país frente a esas muertes.



Durante el evento la Comisionada Martha Ruiz, se refirió a una denuncia recibida la semana pasada en el Huila en la que se declara objetivo militar a todas las personas que tengan algún tipo de relación con el ETCR de Miravalle.

Indicó que esa amenaza ha generado mucho temor entre los excombatientes y que “se convierte en un gran obstáculo para alcanzar todos los objetivos de la implementación y de la verdad”.



Luz Marina Giraldo, exguerrillera de las Farc sostuvo que tienen miedo, y que a pesar de los hechos de violencia contra excombatientes, mantienen la voluntad de seguir cumpliendo los acuerdos de paz.



Giraldo, esposa de Alexander Parra asesinado en octubre del año pasado en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez (ETCR) de Mesetas, Meta, sostuvo que la seguridad no se limita a un esquema de seguridad o a la ubicación de los exintegrantes de la guerrilla cerca de unidades militares y de policía.



.”A quien le reclamo sino es al incumplimiento sistemático del proceso de paz”, dijo Giraldo en el marco de los espacio de la Comisión de la Verdad para escuchar a los excombatientes.

Armando Aroca, excombatiente establecido en el Putumayo, sostuvo que ha sido amenazado en varias ocasiones y aunque ahora están dedicados a la piscicultura siguen siendo perseguidos.



“Quería disfrutar de mi familia y hoy no puedo estar cerca a mi familia por el miedo de que los asesinen”, señaló el excombatiente.



Y añadió: “creemos en la posibilidad de seguir trabajando, necesitamos que se haga efectiva la reforma agraria integral, hacemos un llamado a la paz, queremos que en nuestro país cese la violencia, la estigmatización y los señalamientos”.



Katherine Abella Daza, que se reincorpora en El Catatumbo, señaló que en la zona el conflicto se sigue incrementando, ha aumentado el desplazamiento y la hoja de coca sigue siendo el sustento de los campesinos.



“Pensamos que el conflicto iba a parar, pensamos que el gobierno iba a cumplir, pero la región está cada vez peor”, indicó Abella Daza.



Añadió que todos los días escuchan noticias sobre ataques a excombatientes y a pesar de eso intentan seguir adelante y preservar la esperanza de que paren los crímenes.



“No queremos echar un paso atrás, pero toda la sociedad debe estar empujando para que el proceso de paz sea una realidad, que no se quede nada en letra muerta, que a las comunidades lleguen soluciones a tantos problemas”, indicó Abella Daza tras señalar que en Norte de Santander han sido asesinados 24 excombatientes y 32 están amenazados.



