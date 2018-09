Envían a la cárcel al abogado Álex Vernoth, clave en caso Mattos

La juez 48 de control de garantías envió a prisión al polémico abogado Álex Vernot, capturado el jueves en Bogotá, por supuestamente ofrecer un soborno a un testigo.

La Fiscalía le imputó cargos por ofrecer dos millones de dólares al testigo Luis David Durán Acuña, enredado en la investigación por el llamado caso Mattos.



Acuña fue capturado y aceptó cargos por ser parte clave en un supuesto caso de corrupción para obtener un fallo judicial favorable a la empresa de Carlos Mattos, quien era el distribuidor de Hyundai en Colombia.



Y en prisión, recibió por lo menos dos visitas del abogado Vernot en las que le habría hecho los ofrecimientos.



Así, la jueza envió a detención preventiva al abogado Vernot afirmando que la medida de aseguramiento es necesaria: "Hay elementos que permiten inferir que sí se pudo haber dado esos ofrecimientos para que el señor callara y no dijera la verdad", dijo la jueza, por lo que pudo haber incurrido en el delito de soborno. La defensa del abogado apeló la medida de aseguramiento.



Según la Fiscalía, le ofrecieron 2 millones de dólares a Durán Acuña con un adelanto de 300 millones de pesos.



La jueza aseguró que si la información que se iba a suministrar en las reuniones que Vernot tuvo con Acuña no era irregular, y sólo correspondía a un hecho de trabajo entre un abogado y una persona detenida, no se entiende por qué ere necesario que los intervinientes "hablaran pasito o en secreto".

La jueza asegura que tampoco se entiende por qué escribieron mensajes y se quedaron con las hojas, "si era una información que estaba beneficiando a su amigo y que era una propuesta que no tenía como finalidad alguna llevarlo por los senderos de la ilegalidad".



Agregó que todos los elementos indicarían que si la reunión se hizo en secreto y se buscó guardar tanta prudencia y discreción, fue porque se trataba de una información que era de calidad técnica defensiva.



Así, la juez le da credibilidad a lo que ha dicho Acuña, testigo contra Vernot, sobre el ofrecimiento que supuestamente le hicieron: "había una contraprestación económica”, aseguró.



Para la funcionaria judicial, Vernot implica un riesgo para las pruebas y para la investigación "por lo que se muestra urgente adoptar una medida de aseguramiento en prisión", señalando que no se le puede conceder una medida de detención domicliaria.



La jueza recordó que según lo aportado por la Fiscalía, el testigo Luis Durán dice que Vernot le advirtió que iba a hablar con el señor Carlos Mattos "para gestionar el tema del dinero".



Así, al revisar los registro migratorios, dice la jueza, se encuentra que las salidas del país de Vernot después de visitar a Durán "son interesantes". "El 13 de agosto del 2018 va a Miami y vuelve hasta el 17 de agosto a Bogotá. Nuevamente viaja a Miami el 30 de agosto del 2018, pero vuelve por Madrid. Esto es relevante porque el señor Luis Durán advierte que el señor Mattos al parecer está en España", asegura la jueza.



"Entonces no es tan circunstancial, y por eso es tan importante que todo se sustente en pruebas. Si se hace la afirmación que tuvo que abandonar el país porque se tuvo que entrevistar con clientes, por lo menos advierta quiénes son", le dice la funcionaria judicial a Vernot.



Según la jueza, hasta ahora lo único que se tiene es lo que dice Durán, quien está preso. "Él dice que fue abordado y que usted le afirma que se iba a encontrar con el señor Mattos para lograr el dinero de ese acuerdo económico, y que luego ustedes dos se entendían".





