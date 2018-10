Envían a prisión a señalado enlace de Benedetti con red de chuzadas

Una juez de control de garantías decidió anoche enviar a prisión al abogado Diego Mauricio Rayo Abella, señalado por la Fiscalía de ser el emisario del senador Armando Benedetti ante la red de chuzadas ilegales.

Tal como lo reveló EL TIEMPO hace 20 días, el exfuncionario de la Corte Suprema y exprocurador judicial Rayo fue grabado recibiendo un sobre con supuestos seguimientos al penalista Jaime Lombana y su hijo, menor de edad.

“Con el señor Diego Rayo me reuní en más de 20 oportunidades en las oficinas del senador Benedetti, en restaurantes ubicados alrededor de la carrera 5 con calle 70, y la última vez el señor Rayo me citó en el centro comercial Gran Estación, costado esfera (...) Con él me comunicaba vía celular, lo que está en un archivo de contactos en la USB que ya le aporté a la Fiscalía”, confesó Juan Carlos Madero, confirmando las revelaciones de EL TIEMPO.



Y agregó que Rayo, exvicepresidente de Asonal y considerado un jurista brillante por sus compañeros, era una especie de asesor jurídico del senador: “Él me indicaba que era el encargado de las investigaciones del manejo jurídico y era de entera confianza del senador Benedetti. Rayo tenía pleno conocimiento de los servicios que yo le prestaba al senador Benedetti, y la mayoría de los informes que se le entregaban al senador pasaban por sus manos”.

Otros implicados

Para la juez del caso, hay evidencias de que Rayo habría participado en los seguimientos y en la posible violación a bases de datos, tipificándose el delito de concierto para delinquir: “Se encuentra un grado de razonabilidad de las conductas que se le señalan”.



No obstante, su defensa apeló la decisión.



Ahora, la Fiscalía buscará que Rayo responda qué rol cumplían el ciudadano español Eneko Laiz y el empresario costeño Euclides Torres, padre del exrepresentante de ‘la U’ Efraín Torres, fórmula en Bogotá de Armando Benedetti.



Según Madero, el senador Benedetti le presentó a Euclides Torres y, de acuerdo con conversaciones que tuvo con Laiz, esta era la persona que financiaba las campañas del congresista. Madero también aseguró que en una reunión sostenida con el español, este le habló por primera vez del empresario colombiano Víctor Maldonado, vinculado a una investigación por el saqueo al fondo Premium.



Según le dijo, Maldonado estaba interesado en ubicar un número en España y, presuntamente, intervenir los teléfonos de la fiscal Alexandra Ladino, encargada del caso Premium, así como de la juez que estaba llevando su proceso.

Madero aseguró que el coronel (r) Jorge Humberto Salinas alcanzó a ubicar los teléfonos de ambas funcionarias por intermedio de contactos en la Fiscalía, pero la misión no pudo avanzar.



En todo caso, la Fiscalía evalúa si llama al empresario Maldonado, quien ya negó sus presuntos nexos con la red. También se quiere escuchar al empresario Jesús Guerrero, accionista de Servientrega señalado por testigos del caso de haber pedido que se investigara a una de sus familiares involucrada en el escándalo de los papeles de Panamá.



Por ese trabajo, ejecutado a principios de año, la red habría recibido 22 millones de pesos.

‘No hay pruebas contra mí’

Minutos antes de que se conociera la decisión en torno a Rayo, el senador Benedetti insistió en que no hay una sola prueba que lo inculpe y en que se trata de un montaje de la Fiscalía y de Lombana.



“Él me ha demandado sin éxito tres veces o más ante la Corte Suprema y lleva cuatro años calumniándome en medios. Vive patológicamente obsesionado con mi familia, tanto que hace parte de un montaje en mi contra, en el culebrón de las chuzadas”, aseguró.



Y aclaró que si bien conoce a Laiz y a Rayo, es falso que este último haya hecho parte de su unidad de trabajo legislativo (UTL). Según dice, se conocieron por un trabajo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Ahora se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre su competencia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa