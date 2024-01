‘Al país se le quedó pequeña la administración de justicia’: Osuna sobre nueva reforma

El jefe de la cartera de Justicia, Néstor Osuna, insistió, en entrevista con EL TIEMPO, en la propuesta de conformar una comisión, con asiento para extranjeros, para luchar contra la corrupción.



El minjusticia también habló de los pilares de la reforma de la Justicia que el Gobierno impulsará, y de las ideas para un cambio en el Inpec.

¿Qué se busca con esta reforma de la justicia?

Néstor Osuna, ministro de Justicia

Se lo resumo en dos palabras: más justicia. Son cinco los pilares de esta reforma; el primero, un Poder Judicial más robusto, más fuerte en el sentido de que sus sentencias se cumplan. Que tenga mejores elementos para llegar a la verdad, pero también, por supuesto que haya una oferta de justicia más grande de la que hay hoy en día. Al país se le quedó pequeña la administración de justicia.

¿Cómo es esto de llegar a la verdad?

Yo creo que necesitamos una justicia que esté mucho más volcada a esclarecer la verdad, y ese es el segundo pilar. ¿Con esto qué quiero decir? Que nuestro sistema de justicia, porque la ley así lo dispone actualmente, está dirigido mucho más a la aplicación de sanciones y a la reparación de las víctimas; pero la verdad, si bien está dentro de los cometidos de la justicia, probablemente ha jugado un papel menor.



Es conveniente rescatar el espíritu original del sistema acusatorio, tal y como se lo introdujo en 2004, es decir, la posibilidad de recibir beneficios penales por aporte a la verdad, lo que quiere decir posibilidad de principios de oportunidad, de mediación, de conciliación, de negociación de las penas, a cambio, por supuesto, de aporte a la verdad, información y reparación a las víctimas.

¿Pero no es así hoy?

Hay que volver a lo básico: si hay colaboración con la justicia y a la verdad, que reciba beneficios. Hoy en día está escrito, pero en la letra pequeña se lee que ‘aplica para’ FACEBOOK

Eso ya está en el ordenamiento jurídico, pero desde el 2004 para acá ha habido numerosas leyes que lo han bloqueado. Entonces, esto sí se puede, pero si es un delito determinado, no; si es de estos grupos armados, no se puede; si es narcotráfico, no... Si una persona reconoce que cometió un delito hay beneficios, pero no se terminan aplicando porque ha habido una cantidad de reformas que terminan sin dejar acceder a esos beneficios y sin posibilidades de negociación.



Hay que volver a lo básico: si hay colaboración con la justicia y a la verdad, que reciba beneficios. Hoy en día está escrito, pero en la letra pequeña se lee que ‘aplica para’, o como dicen en la publicidad: aplican restricciones, y las restricciones son todo.

¿Cuál es el otro enfoque?

La justicia con enfoques diferenciales. Yo sé que suscita controversias, pero soy un convencido de que los derechos deben ser los mismos para todos. El derecho a la estabilidad laboral, a la honra, a la vivienda; pero muchas veces para acceder a esos derechos se requiere un trato diferenciado.



El ejemplo que yo creo que es más fácil de entender es el de garantizar estabilidad laboral, tanto si uno es un abogado bogotano que está trabajando en la Rama Judicial, como garantizar la estabilidad laboral a una persona trans de Tumaco. El derecho es el mismo, pero es más complejo para el trans, y más si es negro; consideramos que se necesita un trato diferente para garantizar el mismo derecho.

Pero el país ha avanzado en el respeto al otro...

En esos enfoques diferenciales se ha avanzado, no estamos en el punto cero, especialmente se ha avanzado en el enfoque de género, lo reconozco y lo celebro; pero nos hace falta avanzar en otros enfoques como los étnicos, por edad, regionales. Se deben erradicar esas discriminaciones y exclusiones. Hay factores como el nivel de educación, comprensión y hasta la etnia, que inciden en la aplicación de justicia.



¿Y el cuarto ítem de la reforma cuál es?

Marcha en contra de la corrupción en Colombia.

Una justicia mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción y la impunidad, estos son dos graves problemas. Hay unos datos a partir de los hechos que se denuncian, de las sentencias efectivas a las que llegamos en materia penal, y el dato es bastante preocupante frente a la impunidad; y si a esto le añadimos un dato que es muy difícil de medir que es el de los hechos criminales que no se denuncian, eso es un agujero negro. Por eso hay quienes afirman que la impunidad llega al 90 por ciento. Y por otro lado está la corrupción, que ha llegado a unas dimensiones que realmente requieren medidas muy drásticas y muy novedosas para poder avanzar en esa materia.

¿Cómo frenar esa corrupción?

Hay algo que yo he venido proponiendo, proponer no es disponer. Sé que esto genera controversias, pero he propuesto la creación de una comisión, un grupo de investigación de casos de corrupción y eventualmente con presencia de expertos extranjeros. Aclaro que no va a reemplazar a ninguna autoridad y que simplemente va a hacer su trabajo y le va a entregar a la Fiscalía o al Poder Judicial el fruto de sus investigaciones.

¿Y extranjeros por qué?

Yo la considero conveniente porque muchas veces los extranjeros ven lo que nosotros no vemos porque hemos estado acostumbrados a las cosas que ya forman parte de lo ordinario; por ejemplo, que al jefe de una entidad pública se le conceden ciertos beneficios, privilegios, y como siempre ha sido así nos parece que está bien, pero el extranjero nos puede advertir que aquí comienza la corrupción.



Además, un experto extranjero no tiene lo que yo llamo miedos nacionales. Me refiero a unos actores no institucionales y a unos institucionales, un extranjero no va a padecer ni persecución de carteles, de autoridades o de las ‘ías’. Viene, nos dice lo que ve y se va; no quiero decir que se tenga que ir, sino que no tiene interés en quedarse porque no está detrás de otro cargo público.



¿Y sobre los funcionarios públicos?

Propondré, aunque pueda que no sea aprobado, que los movimientos económicos de los funcionarios públicos deban ser más visibles. Hasta ahora nos hemos concentrado en la declaración de renta, si el patrimonio coincide cuando entró al cargo. Pero se debe ser más cuidadoso con el día a día. ¿Cuál fue su salario? ¿Cuánto gastó? Yo sé que eso puede afectar la intimidad, pero los funcionarios públicos asumimos el escrutinio público y hemos llegado a unos casos. Sobre este tema ya hicimos una avanzada.

¿Cómo es esa avanzada?

Ya presentamos un proyecto que es como una avanzada de esta reforma, que es la ley de protección a denunciantes. Así como protegemos a quienes denuncian actos de violencia sexual, hechos relacionados con narcotráfico, tenemos que brindar todas las garantías a quienes se atreven a denunciar un acto de corrupción, porque en muchas ocasiones se le viene el mundo encima, termina sin trabajo, investigado, y hasta le toca exiliarse.

El #GobiernoDelCambio radicará este miércoles un Proyecto de Ley de protección a los denunciantes de actos de corrupción.



Vamos al quinto punto de la reforma, ¿qué se busca?

Una justicia que llegue a donde nunca ha llegado. En Bogotá, en Medellín, la justicia está ahí. Yo sé que no es una justicia perfecta, pero en muchas regiones del país no hay juzgados, no hay acceso a la justicia y entonces eso ha hecho que los problemas ahí se resuelvan de otro modo, porque finalmente los resuelven las estructuras criminales, la ley del más fuerte.



Necesitamos que el Poder Judicial llegue a donde nunca llegamos, y para eso nuestro gran aliado se llama tecnología. Entonces ahí la reforma de la justicia va de la mano del internet del Ministerio de las Tecnologías.

¿Que se pueda acceder a la justicia desde un celular?

Facebook Twitter Linkedin

Hoy en día varias audiencias se hacen de manera virtual.

Intentamos llevar la posibilidad de acceso efectivo a la justicia desde cualquier pantalla, de una tableta, desde un celular que se pueda conectar a un juzgado. Muchos de los juzgados están en las capitales y muchas personas no se pueden trasladar desde la ruralidad, por factores económicos y de logística. Llegar a Bogotá, por ejemplo, puede ser un viaje de dos días y ese puede ser el fin de su posibilidad de acceder a la justicia.

¿Por qué el país está atrás en temas de justicia?

Hubo un momento en el que se decidió poner al día la justicia y fue después de la toma del Palacio de Justicia, hubo como un gran sentimiento de culpa nacional y se aumentó significativamente la nómina judicial. De ahí han pasado 35 años o más, y como que no nos hemos vuelto a tomar el tema en serio. La demanda de justicia en estos años ha aumentado como 400 por ciento, y la oferta de justicia ha aumentado un 30 por ciento. Entonces la sociedad, tal vez por otros problemas como el del conflicto armado –por las necesidades de desarrollo económico–, descuidó que el Poder Judicial tenía que crecer al mismo ritmo que iba creciendo la sociedad.

¿Y la reforma cuánto nos va a costar?

Le voy a redondear las cifras. La justicia hoy en día cuesta 10 billones; el funcionamiento de la Rama Judicial y el funcionamiento del sistema carcelario, alrededor de 5 billones de pesos al año, que incluyen la nómina del Inpec, la alimentación de los presos, la construcción de cárceles. Estamos hablando de unos 15 billones al año. Si vamos maximalistas, yo diría que el país debería pensar en que en la justicia se podría invertir una cifra un poquito superior al doble, pero siendo realistas eso no será de un año para otro.

Facebook Twitter Linkedin

Comisión delegada para la reforma a la justicia en Colombia.

¿Irá por fases?

Yo sí quisiera que en esta reforma a la justicia podamos establecer como una gradualidad para llegar en un término de unos cinco o seis años a tener una justicia que sea el doble de la dimensión de lo que tenemos hoy en día, con el doble de funcionarios, de guardianes del Inpec y por supuesto, eso costará el doble. Estamos pasando de 15 billones a 30 billones. Por supuesto, el ministro de Hacienda pensará que estoy loco, pero no se lo estoy proponiendo para el año 2024, le estoy proponiendo una gradualidad.

¿En la reforma se ha planteado la problemática de los reincidentes?

No se ha planteado, pero si dentro del paquete tenemos la intención de ver cómo desde la justicia se puede disminuir la criminalidad y un asunto de la criminalidad tiene que ver con la reincidencia, si logramos disminuir la reincidencia, vamos ganando.



En el proyecto de ley de humanización carcelaria que presentamos el año pasado y que no se aprobó, y en el cual quisiéramos insistir, sí hay medidas para combatir la reincidencia con un mayor trabajo carcelario y menos beneficios para los reincidentes.



Volvamos al proyecto de las cárceles...

Facebook Twitter Linkedin

Cárcel de El Espinal, en Tolima.

Creo que el proyecto hay que retomarlo, pero ya estamos haciendo cosas sin necesidad de proyectos; hemos logrado tener como una conexión interesante con empresas particulares que están llevando posibilidades de trabajo a las cárceles, pero un trabajo que no sea solamente mientras la persona está en la cárcel, cosa que ya de por sí es muy buena porque el privado de la libertad está aprendiendo un oficio y, además, está recibiendo una remuneración, un salario que hasta le permite hacer un ahorro o mandarle una platica a su familia; pero además, con la posibilidad de engancharlos laboralmente cuando salgan.

¿Con cuáles empresas están aliados?

Hay varias empresas de ropa que están aliadas con nosotros y se está haciendo en varias cárceles, se está confeccionando ropa de marca, pero nos han pedido prudencia en mencionarlos. Y cuando estas personas salgan las van a contratar en sus empresas, eso evita la reincidencia, eso es resocialización.



¿Se planean reformas al Inpec y la Uspec?

Se plantean en el proyecto de justicia, y yo lo incluiré como tema en la Comisión que nos va a asesorar y finalmente el Congreso decidirá. Yo he hablado de una mala articulación entre Inpec y Uspec, se necesita una entidad, una dependencia que se dedique a la construcción de infraestructura carcelarias, licitaciones, obras públicas; pero lo de alimentación, salud y lo de mantenimiento de las cárceles por separado.

Pero, de paso, lo de la extorsión carcelaria deja en claro la corrupción...



Facebook Twitter Linkedin

Operativos en las cárceles este año han permitido la incautación de ceulares usados para la extorsión carcelaria.

Hay nuevas tecnologías que nos van a permitir bloquear las señales, pero estas tienen un pequeño problema y es que son caras, pero tenemos que hacer algún esfuerzo. Y los operativos sorpresa, traslados sorpresivos, se van a mantener. Hay que reformar estas dos instituciones, no acabarlas, crear un sistema penitenciario público. Aprovechar lo bueno, pero sí hay que reestructurar.

Usted anunció la conformación de la comisión asesora para la reforma de la justicia, ¿cómo nació la idea?

La iniciativa por supuesto es del Presidente de la República, él considera que una comisión de expertos debe asesorar al Gobierno Nacional en la justicia, y para la integración de la Comisión el Presidente dio unos criterios y a partir de eso comenzamos a pensar en unos nombres de expertos, conocidos en esa materia y personas que han trabajado muchos años desde distintas ópticas y desde distintos lugares en temas judiciales y que nunca habían sido tenidos en cuenta.

El nombre que más llamó la atención fue el de Germán Vargas Lleras...

Facebook Twitter Linkedin

Germán Vargas Lleras

Sí, soy consciente de eso. El Presidente me pidió que explorara ese nombre y hubo una receptividad muy positiva de Germán Vargas. Él tiene mucho que aportar, y lo que nos interesa es una reforma que tenga consenso, y que la sociedad tenga una justicia rápida y eficaz. No importa si gobierna la izquierda o derecha, es por el bien del país y eso vi en la aprobación de la Jurisdicción Agraria en el Congreso.

¿Cuándo arranca?

Quiero hacer una instalación formal el 15 de enero, en la sede del Ministerio, pero a partir de ahí yo creo que esto va a ser virtual o híbrido y muy apoyado por la tecnología para producir proyectos rápido. Tenemos unos borradores que les entregaremos a ellos y también escucharemos, pues, las iniciativas de ellas y de ellos; y yo creo que en dos o tres meses tendremos los primeros resultados.

