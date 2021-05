‘No hay conflicto que no pueda canalizarse con diálogo’: Camargo

En medio de un paro que completa dos semanas, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicó que están pendientes de las investigaciones por presunto abuso policial y que le preocupa mucho el efecto que las protestas puedan tener en la expansión del covid-19 y que la fragilidad económica por la pandemia se profundice.

¿Cuál es el balance que hace del paro?



Lamentablemente, las expresiones pacíficas fueron empañadas por el vandalismo de minorías que ven en estas expresiones ciudadanas colectivas la oportunidad de mimetizar su vandalismo, el espíritu delincuencial o el interés de desestabilizar la institucionalidad. Estos actos de violencia han manchado con sangre y muerte lo que debía ser el ejercicio de un derecho democrático.



Los bloqueos de las vías están generando peligrosos riesgos inminentes de desabastecimiento de vacunas contra el covid-19, insumos médicos, alimentos, oxígeno, combustible, entre otros bienes, en algunos departamentos como Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Cauca, Meta, Guaviare, Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Estamos hablando de millones de personas que pueden verse afectadas. En Bogotá y otras grandes ciudades están aumentando los precios de bienes básicos de consumo, afectando gravemente los ingresos de muchos hogares que ya venían golpeados por la pandemia.



Hasta la fecha, la Defensoría ha monitoreado 3.481 manifestaciones sociales. De estas, 1.630 corresponden a concentraciones; 699, a marchas; 943, a bloqueos; 213, a movilizaciones, y 3, a asambleas que han ocurrido en 689 municipios de los 32 departamentos del país y Bogotá. En total, la Defensoría ha estado en 577 puntos a nivel nacional. Además, hemos estado en los 115 corredores humanitarios habilitados en los 25 departamentos para tránsito de oxígeno, ambulancias, insumos médicos, alimentos, gas y combustible, entre otros.

Protestas en Bogotá | Paro Nacional

¿Cómo ha sido la actuación de la entidad frente a las denuncias de abuso policial?

​

La Defensoría tiene protocolos de atención rápida con los que atiende los casos de violaciones de derechos humanos que son puestos en conocimiento de la entidad o conocidos en el marco del acompañamiento brindado a las manifestaciones. A través de esos canales hemos tenido 1.725 reportes en 131 municipios de 26 departamentos. De ellos, 257 corresponden a peticiones sujetas a verificación, y 52, a quejas sobre presuntas violaciones de derechos humanos formalmente registradas y atendidas por la entidad, 41 de estas quejas son de hechos en los cuales la comunidad ha expresado que los presuntos responsables son miembros de la Policía. Las quejas son tramitadas ante las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones.



¿Cree que estos denunciados abusos sean sistemáticos?



En este momento no tenemos elementos de juicio para poder concluir eso. Nosotros canalizamos la información que recibimos en forma rápida y adecuada ante las instancias competentes como la Fiscalía, la Inspección General de la Policía Nacional y la Procuraduría. Nuestro trabajo es transmitir las denuncias o quejas, incidir en que se adelanten las investigaciones y solicitar resultados.



Partimos, en todo caso, de la necesidad de no estigmatizar ni redundar en las posturas que radicalizan a la sociedad e incrementan la violencia. En primer lugar, no se puede estigmatizar la protesta ni a quienes se movilizan en ella.



Así mismo, la Policía es una entidad conformada por miles de agentes, la gran mayoría de los cuales respetan y protegen los derechos de los ciudadanos. Lo pertinente es investigar profundamente todos los hechos, y evitar a toda costa emitir juicios precipitados e irresponsables frente a los graves hechos de los cuales hemos recibido reportes.

¿Qué reporte tienen de personas fallecidas?



De acuerdo con la información recibida por nuestro sistema de Atención y Trámite de Quejas y por el monitoreo realizado, la Defensoría ha conocido que en el marco de las protestas sociales han fallecido 26 civiles y un miembro de la Policía Nacional, en hechos que son materia de investigación y verificación para establecer claramente si están directamente relacionados con las manifestaciones o son fruto de otras causas. Para tal efecto, creamos junto con la Policía, Medicina Legal, Fiscalía y Procuraduría una mesa interinstitucional para que realicen las labores de investigación.



Con ocasión de esta coyuntura que vivimos hemos solicitado que los hechos de los últimos días sean atendidos de manera prioritaria para que el proceso judicial se adelante a la mayor brevedad posible. El país espera resultados y todos somos conscientes de eso. Los reportes de presuntos homicidios y presuntos hechos de desaparición son trasladados a la mesa. Esta mesa es, en el fondo, un mecanismo de acción y respuesta rápida para esclarecer reportes sobre desapariciones y homicidios en el marco de la protesta y permite que todos los días se entregue un informe interinstitucional sobre la información reportada por la Defensoría y el estado actual de la verificación de la misma.

¿Cuál es el último balance sobre desapariciones?, ¿les preocupa este tema?



En esta materia, la Defensoría tiene la función de registrar todas las quejas y solicitudes presentadas por la ciudadanía. A la fecha hemos registrado 548 reportes de casos de personas presuntamente desaparecidas, dichos casos están conformados, en su mayoría, por un reporte de 379 casos que fue entregado el 6 de mayo a la Defensoría por la Coordinación de organizaciones defensoras de derechos humanos Colombia-Europa-Estados Unidos.



Dimos traslado inmediato de esta información a la mesa interinstitucional para activar los mecanismos de búsqueda y demás investigaciones, y estamos trabajando desde la mesa en la verificación de la información. Nosotros recibimos la información de organizaciones, familiares o amigos preocupados e iniciamos el proceso ante las autoridades con la ilusión permanente de que las personas aparezcan con vida.

Usted hizo una grave denuncia sobre el alcalde de Zipaquirá que habría incitado bloqueos...

​

Pusimos en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía el video de los hechos. Pensar que protegemos nuestros derechos vulnerando los de otros no solo nos hace completamente indiferentes al dolor ajeno, sino que profundiza nuestras diferencias como sociedad. La responsabilidad de los gobernantes locales es velar por la garantía de los derechos de su población. Lamentable que un funcionario público incite a la violación de derechos humanos de otros colombianos.



¿Ha pensado la Defensoría iniciar una mediación para buscar soluciones al paro?

​

Desde el comienzo estamos invitando al diálogo. En ese sentido, hemos llamado a las autoridades nacionales y locales para activar espacios de diálogo que permitan la construcción colectiva de soluciones a las problemáticas que vivimos. Entendemos que las necesidades de las comunidades son diversas en el territorio nacional y, por ende, los escenarios de concertación deben promover alternativas de atención a sus requerimientos, observando estos enfoques diferenciales.



La Defensoría está apoyando 162 mediaciones en territorio y ha participado de más de 100 mesas de diálogo que han permitido acercar a las instituciones nacionales y territoriales con las comunidades, en la búsqueda de consensos. No existe conflicto que no pueda canalizarse a través del diálogo. Ese es el fundamento de una sociedad deliberante y democrática.

Las protestas comenzaron el 28 de abril y han continuado todos los días.

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones sobre el paro y lo que viene para el país?



Como lo advertimos desde el primer día, el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación se dio en el marco del pico de la pandemia en Colombia. Esto es, en sí mismo, un riesgo enorme a sabiendas del alto precio que ya ha pagado el país en pérdida de vidas humanas. Lo que más nos preocupa, además de los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia en la protesta, son las vidas que se han puesto en riesgo por posibles contagios de covid.



Además, nos preocupa que la fragilidad económica en la que nos dejó la pandemia se profundice con los hechos que estamos viviendo y tengamos menos instrumentos para enfrentar el hambre, la pobreza, el desempleo, la inequidad y, en general, las posibilidades de disfrutar de esos derechos básicos a los que todo ser humano debería tener acceso.

