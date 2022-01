La Procuradora general, Margarita Cabello Blanco, habló con EL TIEMPO sobre la reforma aprobada en el Congreso y que viabilizó mediante un decreto del 24 de diciembre, en medio de una gran polémica, la creación de 1.200 cargos para el Ministerio Público. Aseguró que trabajan para evitar la prescripción de procesos.



Ya lleva unos meses funcionando la reforma al Código Disciplinario. ¿Qué balance hace?

Ha sido un trabajo arduo, difícil y decidido con el fin de sacar adelante más de 75 mil actuaciones disciplinarias que recibí en enero, más las que se radicaron en 2021, con el riesgo de prescripción de más de 12 mil de esos procesos. Por ello, sacamos adelante en el primer semestre del año pasado la reforma al Código Único Disciplinario y comenzamos a trabajar en su implementación. Trabajamos frente a esos expedientes para que la respuesta del Estado sea de fondo, bien con archivos plenamente sustentados, pliegos de cargos o fallos, según el caso. Este es un reto que tenemos a diciembre 29 de 2023, fecha en la que entrará en plena vigencia la prescripción de 5 años.

¿Qué destaca de ese cambio?

La separación de instrucción y juzgamiento, además de ser una garantía para los disciplinables, ha permitido visibilizar aquellos casos que requieren respuesta rápida y efectiva del Estado, y con ello me refiero a aquellos que ameritan un pliego de cargos y un posterior juzgamiento.



La redistribución de estas etapas en la Procuraduría no fue una tarea fácil, pero en menos de un mes logramos cumplir la orden del legislador de organizarnos transitoriamente para poder, seguir adelante en los procesos contra los servidores públicos de elección popular.

La reforma ha permitido continuar con los procesos contra los servidores públicos de elección popular, dado que desde que se conoció la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Procuraduría se vivió una especie de suspensión convencional de esta competencia. Es decir, estos procesos se reanudaron desde el pasado 30 de junio y empezamos a generar resultados. Hemos formulado 344 pliegos de cargos y proferido 2.648 aperturas de investigación disciplinaria en estos últimos cuatro meses. De estos, 1.209 contra funcionarios de elección popular.

¿Qué responde a las críticas por la creación de 1.200 nuevos cargos?

El Estado colombiano debe dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio de 2020, que indicó dos temas puntales que debían ser objeto de modificación: el primero, el de la jurisdiccionalidad.



Entendida como que las sanciones de destitución e inhabilidad a los funcionarios de elección popular solo las puede imponer un juez mediante proceso penal; punto sobre el cual existen interpretaciones diferentes, algunas de las cuales afectan la institucionalidad del país y que necesariamente deben ser analizadas en las instancias correspondientes por su complejidad e implicaciones para el Estado.



La otra, sobre la necesidad del cumplimiento de garantías procesales. En este segundo aspecto está la separación de funciones, instrucción y juzgamiento, que antes hacía un solo servidor disciplinario.

¿Y se necesitaba crear cargos?

Es importante indicar que la separación de instrucción y juzgamiento está desarrollada en los puntos 129 y 130 de la sentencia, y fue ratificada en la resolución de seguimiento de cumplimiento de la sentencia en el punto 23 del acápite B.2.i. La necesidad de creación de cargos es consecuencia directa de estos considerandos de la Corte, en donde claramente no ordena que ello se haga, pero su cumplimiento generaba esa decisión, como se indica en el estudio técnico avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La Procuraduría tiene 75 mil procesos disciplinarios activos, de los cuales 10 mil, aproximadamente, son contra funcionarios de elección popular y 12 mil están en riesgo de prescripción y deben ser evacuados en los términos previstos en la ley. Debemos dar una respuesta rápida a esta carga.

¿Para eso hicieron estudios?

Todos estos cambios y la creación de cargos, de los cuales el 89% corresponden para carrera administrativa, son producto de análisis y estudios realizados en el último semestre, propios de una reforma institucional como la que implicó la expedición de la Ley 2094 de 2021 y que no generará en 2022 ninguna adición presupuestal a los recursos apropiados a la Procuraduría para dicha vigencia.

Si desde el 21 de diciembre la Procuraduría supo del pronunciamiento de la Corte que dice que no se ha cumplido su fallo, ¿por qué se siguió con el proceso de crear los más de 1.200 cargos? ¿No se le advirtió a Presidencia, que sacó el decreto, de ese tema?

El no cumplimiento a que se refiere el informe de la Corte IDH no tiene nada que ver con los cargos consignados en el Decreto de Presidencia, que resultaron de un análisis con el Departamento Administrativo de la Función Pública, para atender la petición de la Corte IDH de garantizar el debido proceso mediante la separación de funciones (instrucción y juzgamiento) en procuradores diferentes.



La manifestación de no cumplimiento se relaciona con otro aspecto de la sentencia, referente a la jurisdiccionalidad, que, repito, debe ser objeto de análisis jurídico profundo, pues existen interpretaciones sobre lo que debe ser la institucionalidad del país. Por último, no hay que advertir a Presidencia porque son ellos los que notifican la resolución a las partes, a través de la Cancillería.

La procuradora general, Margarita Cabello. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

De otro lado una de las más difíciles coyunturas del año que terminó fue el paro nacional y las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué resultados dejan las investigaciones?

Uno de nuestros objetivos ha sido agilizar las investigaciones y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes por los actos individuales de algunos miembros de la Policía, Fuerzas Militares y otros funcionarios públicos durante las manifestaciones del paro nacional.



Decisiones como la destitución e inhabilidad por 20 años contra dos policías involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, o como el del capitán de la Policía que disparó contra Dilan Cruz, o el de los agentes que presuntamente retuvieron de manera irregular y con exceso de fuerza a una joven de 17 años que posteriormente se quitó la vida en Popayán, Cauca, en mayo de este año, sobre los cuales ya existen investigaciones adelantadas con pruebas y se han proferido pliegos de cargos; demuestran que estamos activos y encima de estos temas para que la justicia opere con prontitud y eficacia.



A la fecha tenemos 625 actuaciones disciplinarias por hechos ocurridos entre 2018 y noviembre de 2021. En 27 de estos casos encontramos mérito para abrir investigación formal. Otros 347 están en indagación preliminar y 140 fueron archivados. Existen 535 procesos contra miembros de la Policía, 14 de las Fuerzas Militares y 57 contra otras autoridades.

¿Cómo van las investigaciones por irregularidades en medio de la pandemia?

Realizamos un seguimiento integral al Plan Nacional de Vacunación que nos permitió aportar al fortalecimiento de este proceso en todo el país.



Entre abril y agosto hicimos seguimientos con reportes semanales en todo el país, que nos permitió establecer situaciones críticas como los 13 departamentos y 19 municipios que tenían rezago superior al 50% en cuanto al promedio nacional de vacunados.

¿Cómo será el control en la temporada electoral de este año?

Nuestra proyección es contar con 8.000 funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría, Personerías y Defensoría del Pueblo) para vigilar los puestos y mesas de votación, así como las diligencias de escrutinio. Además, estamos haciendo seguimiento al proceso de inscripción de cédulas para las elecciones al Congreso y la Presidencia, para vigilar que los ciudadanos se inscriban en el lugar que residen y no se presente un incremento inusitado de inscritos, y así controlar la trashumancia electoral.



También realizaremos vigilancia sobre la inscripción de candidatos para verificar si se encuentran inhabilitados para desempeñar el cargo, y ya destacamos un grupo de Procuradores que intervendrán en los procesos de Acciones de Revocatorias de Inscripción que avocará el Consejo Nacional Electoral. Igualmente, estamos ejerciendo vigilancia preventiva al proceso de revisión de firmas que presentaron los candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos.

¿Qué expectativas tiene para este 2022?

Desde mi llegada a la Procuraduría, con mi equipo de trabajo nos hemos dedicado a diseñar y ejecutar acciones que marcan la impronta de lo que estamos haciendo: Una entidad que escucha, actúa, resuelve, que está al alcance de la gente, de los grupos vulnerables, y en general, de la población que tiene en nosotros el eco a la medida de sus necesidades, que son muchas y diversas.



Así, uno de los grandes retos que tenemos para el año que inicia, es el de robustecer la ruta que hemos construido desde el Ministerio Público para la protección y promoción efectiva de los derechos de la Mujer.



En ese sentido, continuaremos consolidando los ochos ejes de acción con los que cuenta la estrategia Promujeres, iniciativa que impulsamos en este año y que busca imprimir el enfoque de género en todas las áreas de acción en las que interviene la entidad para promover, proteger y garantizar los derechos de esta población vulnerable.



De igual forma, haremos seguimiento estricto a lo establecido en la Directiva 023 que suscribí el 17 de noviembre de 2021, exhortando a todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que implementen en cada territorio acciones puntuales con el fin de garantizar a todas las mujeres, incluidas a las migrantes, su derecho a una vida libre de violencias y una vida en condiciones de bienestar, seguridad, dignidad, igualdad, equidad y no discriminación.



También nuestras metas para el próximo año están con las defensoras de derechos humanos. Como prueba de ello, fortaleceremos el seguimiento e impulso a la implementación del Programa integral de garantías para mujeres lideresas y al mismo tiempo, trabajaremos articuladamente con la nueva instancia Especial de Mujeres para hacer seguimiento al enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Qué otros temas tienen en el radar?

La Procuraduría también continuará trabajando por las víctimas, haciendo seguimiento estricto a la política de prevención y protección, y fortaleciendo la respuesta institucional en las situaciones de emergencia humanitaria como desplazamientos masivos y confinamientos.



De otro lado, el cumplimiento del Programa de Alimentación escolar (PAE) también es un eje prioritario para el Ente de Control. Por tal razón el trabajo del Comité Especial para el Programa de Alimentación Escolar -CEPAE, que creamos este año, tendrá un trabajo muy fuerte en el 2022, para articular las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención con el fin de garantizar los derechos constitucionales a la educación y la alimentación equilibrada de los niños, niñas y adolescentes y prevenir que se juegue con los recursos de este programa y se brinde con la calidad e idoneidad requerida.



En materia electoral, la arquitectura institucional que diseñamos y pusimos en marcha, es coherente con la necesidad de vigilar, prevenir, intervenir, y si es necesario, sancionar. Es un tema trascendental y por ello, presido personalmente la Comisión Nacional de Control Electoral.



El 2022 es un año de trascendentales decisiones que se definirán por la vía electoral y la Procuraduría a mi cargo está lista, actuando para procurar que el proceso electoral sea transparente, ajustado a la ley y los resultados contribuyan con aclimatar las diferencias y no profundizar la polarización.

Para el Ministerio Público, el tema ambiental es igualmente prioritario y no es para menos, Colombia es un país que demanda mucha gestión en esta materia.



Para el año venidero tenemos una agenda bastante robusta, y haremos énfasis en cinco ámbitos relativos al cambio climático, deforestación, delimitación de páramos, la reconstrucción ambiental del archipiélago de San Andrés y Providencia y protección a la vida de los defensores del medio ambiente, así como también ejerceremos vigilancia en las investigaciones de violencia contra líderes ambientales.



¿Y en lo disciplinario?

En la parte disciplinaria, ni más ni menos que sacar adelante el nuevo Código Disciplinario ya en propiedad desde marzo y seguir trabajando para aplicar las sanciones ejemplarizantes a que haya a lugar en la lucha contra la corrupción. Tenemos 12 mil procesos en riesgo de prescripción que debemos atender y más de 10 mil investigaciones contra funcionarios de elección popular. La tarea en esta materia continúa.



Por último y no menos importante, seguiremos pendientes de todo el sistema de salud y el desarrollo de la pandemia para actuar, requerir y acompañar en el momento que se requiera, aplicando las acciones correspondientes.

Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com