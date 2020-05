‘La ley prohíbe actividades de inteligencia sobre el periodismo’

Hace dos días, en medio de investigaciones por el presunto uso irregular de las actividades de inteligencia del Ejército, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dio a conocer que 10 oficiales habían sido retirados del servicio y un general pidió la baja.



En entrevista con EL TIEMPO, Trujillo asegura que las nuevas denuncias de presuntos “perfilamientos” a políticos, ONG y periodistas son graves y que espera que pronto haya resultados en las investigaciones.

¿Qué encontraron contra los oficiales retirados?



Las investigaciones y las decisiones de las autoridades judiciales y disciplinarias competentes son las que determinarán la responsabilidad penal y disciplinaria individual. Pero en lo que respecta al Ministerio de Defensa, y en ejecución de la Política del sector y de las órdenes del Presidente de la República, no se admite ninguna actuación que comprometa o ponga en duda la legitimidad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia y que afecten la confianza ciudadana.



El mensaje es claro: desde el Gobierno Nacional hay cero tolerancia ante cualquier acto que esté por fuera de la Constitución y de la Ley y en eso somos contundentes. Lo repito con toda la claridad del mundo para que se entienda: no me tiembla la mano para tomar las decisiones necesarias ante posibles hechos ilegales o de corrupción, pues aquí debemos proteger la institucionalidad y el trabajo valeroso que hacen la gran mayoría de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares.



¿De dónde partió dicha investigación?*



Desde que me posesioné como Ministro de Defensa, siguiendo las instrucciones del Presidente Iván Duque, ordené que se hiciera una revisión de todos los procesos y protocolos de inteligencia y contrainteligencia, con el fin de identificar posibles debilidades y fortalecer estas capacidades. Sin embargo, cuando a comienzos de este año se conocieron las denuncias puntuales sobre presunto mal uso de esas capacidades de inteligencia, se iniciaron de inmediato las investigaciones al interior de las Fuerzas Militares y con oficios del 13 de enero de este año se informó a la Procuraduría General de la Nación y se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelantara el proceso penal.

¿Qué sigue ahora contra los militares que salen?



El proceso penal lo adelanta la Fiscalía y, por supuesto, esperamos que se conozcan pronto los resultados.

Ministro, estamos hablando de los hombres que manejan la inteligencia y contrainteligencia militar ¿qué se le puede decir a los ciudadanos del común frente a estas prácticas y lo que sería su mal uso?



Que esto no se tolera bajo ninguna circunstancia y desde el primer momento estamos trabajando para que no vuelva a suceder e iniciamos las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.



La confianza de los colombianos en la Fuerza Pública y en la legalidad absoluta de las actividades de inteligencia y contrainteligencia es fundamental. Precisamente por eso se ordenó un proceso de revisión, ajuste y reforma de dichas actividades en las Fuerzas Militares y, en concordancia con ello, se anunciaron las decisiones del viernes pasado.



Por eso es tan importante que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades denunciadas arrojen resultados y se esclarezca si hubo una actividad ilegal y quiénes serían los responsables. Porque acá no podemos destruir el trabajo tan importante que se ha hecho desde las capacidades de inteligencia para la seguridad de los colombianos, por las presuntas actuaciones de unos individuos con propósitos que deben ser determinados y aclarados en el marco de las investigaciones que adelantan las autoridades competentes.

Estas decisiones se anuncian horas antes de que la revista Semana denunciara presuntos perfilamientos a 130 personas. ¿Buscaban ustedes adelantarse?



Las decisiones anunciadas el viernes tienen que ver con las acciones que se iniciaron cuando se conoció la primera publicación denunciando esas presuntas irregularidades, que fue a comienzos de año. Es un proceso que lleva varios meses y en el cual se han tomado decisiones de acuerdo con las averiguaciones que se han adelantado, sobre las cuales consideramos que era importante que la opinión pública conociera.



Respecto a la nueva publicación de Semana, se tomará nuevas acciones en el marco de estas investigaciones.



Deben ser las autoridades competentes las que determinen las circunstancias y responsables de estos hechos, tanto a nivel disciplinario como penal.



¿Que puede hacer usted como jefe de la cartera castrense para acabar de una vez con estos seguimientos ilegales, que se denuncian constantemente?



Desde el primer momento se tomaron acciones en ese sentido. Lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo: fortalecimiento de los controles, seguimiento estricto al cumplimiento de la ley, inicio de las investigaciones y la desvinculación de quienes pongan en entredicho la legitimidad y legalidad del actuar de la Fuerza Pública.



Algunos “perfilados” serían periodistas ¿Qué les diría?



El gobierno del presidente Iván Duque es respetuoso absoluto de la libertad de prensa. De sus periodistas. Y hoy más que nunca, frente a estos hechos denunciados, debemos proteger este bien como un activo fundamental de nuestra democracia. Yo personalmente, a lo largo de mi ejercicio público de toda la vida, he mantenido este precepto como sagrado, lo defendí en la Asamblea Nacional Constituyente y por eso he sido abierto al escrutinio de los medios de comunicación en mi vida pública. Todo esto me lleva a decirles que no vamos a vacilar en las decisiones que se tomen, una vez se conozcan los resultados de las investigaciones. Comprendemos la indignación, la compartimos, y por eso estamos actuando en consecuencia.



Según los protocolos de la ley de inteligencia, ¿es válido hacer perfiles con información de redes sociales?



La función de inteligencia y contrainteligencia se realiza, entre otros objetivos, para proteger los derechos humanos, esto es de su esencia. En ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia, puede ser llevada a cabo por razones de opinión política, pertenencia a una organización social o sindical, o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición, entre otros. Y, por supuesto, el marco legal prohíbe que se realicen actividades de inteligencia por el ejercicio legítimo de una actividad protegida como lo es el periodismo.

El Presidente Iván Duque y, por supuesto así mismo lo considero yo, rechaza tajantemente cualquier tipo de seguimiento o persecución a los periodistas, políticos e incluso funcionarios de Presidencia.



¿Y el hecho, de que hayan estado haciendo seguimientos a altos funcionarios del Gobierno, altos oficiales y representantes de las ONG?



Es igual de grave y jamás ha sido la política del Presidente Iván Duque ni del Gobierno Nacional. Lo repito, en materia de inteligencia todo tiene que ser dentro de la Ley, nada por fuera de la Ley.



De comprobarse que se utilizaron dineros de agencias internacionales en la compra de equipos para inteligencia, cuyo uso terminó siendo para realizar estas actividades, ¿no tendría esto un costo político a futuro?



De comprobarse lo que se ha denunciado, debe tener un costo penal y disciplinario que esperamos sea ejemplar, pues no hay derecho a que se abuse de la institucionalidad para actividades ilegales, eso es completamente inaceptable y merecen una sanción social igualmente, que paguen los responsables. Acá quiero dejar claro también que de comprobarse estos hechos se trata de actuaciones individuales que deben ser explicadas, pues en ningún momento y bajo ninguna circunstancia esto ha sido política del Presidente Iván Duque o del Ministerio de Defensa.



Me imagino que el tema lo ha dialogado con el presidente Duque, ¿qué piensa él, y le dio alguna instrucción?



Me ratificó la instrucción que él dio desde el día de su posesión: somos un Gobierno transparente, que no tiene tolerancia frente a la ilegalidad y al cual no le tiembla la mano en sancionar a los responsables de actos ilegales.



Finalmente, ¿qué decirles a esos hombres que están en el monte o atendiendo la emergencia por la pandemia, en una labor que merece todo reconocimiento, y a los altos mandos que son retirados del servicio por actuar en contra de la Ley?



Enorme gratitud, admiración y respeto por los soldados y policías de Colombia. Su trabajo, que con devoción patriótica están realizando en todo el país, no solo para proteger a los colombianos de los criminales, sino apoyándolos en la emergencia sanitaria, es excepcional.



Quien actúa por fuera de la Constitución y de la Ley no es un militar, no es un policía, es un criminal. Los hechos denunciados son graves y en mi concepto dolorosos, precisamente por eso. Porque son unos pocos que atentan contra un gran patrimonio y enlodan ese trabajo tan importante que hace la mayoría.

Pero yo creo que los colombianos ven la entrega de nuestros soldados y policías día a día, por ejemplo, durante esta emergencia llevando ayuda humanitaria a los colombianos más vulnerables que viven en lugares casi impenetrables. Y luchando cada día contra la delincuencia, arriesgando sus vidas. A esos soldados les digo que es sobre su ejemplo que se levanta la patria. Y que los colombianos saben diferenciar muy bien entre las naranjas podridas y las buenas.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Periodista de Justicia

En Twitter: @AyitoMendez