‘Soy independiente, y las decisiones en esta Fiscalía las tomaré yo’

El electo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, arranca mañana oficialmente su empalme para asumir uno de los cargos más complejos del país.



En diálogo con EL TIEMPO, el funcionario habla de los cambios que implementará en el ente acusador, dice que en su fiscalía no habrá cuotas políticas y señala sus prioridades al frente de esta institución. Fija además su posición frente a temas tan delicados como el aborto, la cadena perpetua para los violadores de niños y el regreso de la fumigación aérea de cultivos ilegales.

¿A qué temas va a dedicar sus primeros esfuerzos una vez asuma el cargo?



Luchar contra la corrupción en Colombia de forma denotada, ese es uno de los ejes que tengo previstos en la Fiscalía. Y le añadiría que quiero que la Fiscalía tenga un papel definitivo en la ruptura de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y el narcotráfico.



Usted ha mencionado que le interesa mucho la seguridad ciudadana, pero ese tema es muy complejo. ¿Realmente qué se puede hacer para que la gente se sienta segura?



Tenemos que fortalecer la investigación en la entidad. Además, tener una estrategia que permita conocer la realidad de las ciudades para priorizar las que tengan mayores índices de delitos como el homicidio y el hurto, los cuales afectan a sus habitantes. Y con algunos cambios administrativos internos podemos tomar las decisiones que permitan agilizar las investigaciones que den respuesta a la expectativa de justicia de los ciudadanos.(Le recomendamos: Así va el empalme de Francisco Barbosa en la Fiscalía General)

Ya montado en este potro, ¿qué es lo que más le preocupa?



Me preocupan mucho el aumento de la criminalidad que se ha registrado en algunos territorios del país y la presencia en esas zonas de grupos asociados a temas de minería ilegal y narcotráfico. También, que no existan resultados rápidos y concretos en asuntos como la lucha contra la corrupción y en la protección de los recursos públicos.



Se han venido conociendo casos de corrupción dentro de la misma Fiscalía. ¿Cómo va a enfrentar esto?



Hay que fortalecer los procedimientos de control interno, darle apoyo a la oficina disciplinaria de la Fiscalía y tener un mejor sistema de monitoreo de las actuaciones de los funcionarios y los procesos.



El tema de los derechos humanos es su fuerte, pero es en lo que más lo critican. ¿Qué se puede esperar de su gestión frente a este tema?



Pueden esperar un compromiso total con los derechos humanos; trataremos de avanzar en el esclarecimiento de los ataques a líderes sociales, de establecer mecanismos rápidos de diálogo entre la Fiscalía y los jueces para judicializar no solamente a los autores materiales, sino intelectuales de esos crímenes. Y debemos avanzar además en una estrategia comunicativa permanentemente para informarle al país resultados sobre este tema.



Usted dijo que iba a realizar una auditoría del sistema de interceptación legal de comunicaciones. Pero, de fondo, ¿no será que eso se debe quedar centralizado en un solo sitio?



Primero, hacer una auditoría para tener un ‘estado del arte’ de lo que ha venido ocurriendo con las salas de interceptación. Cuando tenga el panorama completo le voy a contar al país lo que se encontró y vamos a tomar las decisiones para tener un mayor control de esos procedimientos y así garantizar que se puedan evitar conductas como las que se han denunciado.



Usted ha trabajado en materia de derechos humanos y ahora es el Fiscal General de la Nación. Con las denuncias sobre vinculación de militares a chuzadas y ejecuciones extrajudiciales, ¿confía en el Ejército y en la Policía?



Yo confío en el Ejército y en la Policía, son los guardianes de los derechos humanos en los territorios. El hecho de que existan comportamientos inadecuados de algunos de ellos es algo que no se puede extender a toda la institución. El Ejército y la Policía cumplen funciones muy importantes, entre ellas la de preservar la vida, honra y bienes de los colombianos. Ellos son una parte muy importante de la presencia del Estado en las regiones.

Fiscal, ¿cómo va a conformar su equipo? ¿Va a garantizar que no habrá cuotas políticas o del sector de la justicia?



El Fiscal es el que determina quién trabaja y quién no trabaja en la entidad. Quien trabaje en la Fiscalía lo tiene que hacer por sus méritos, sus estudios y sus condiciones. Vamos a fortalecer la carrera judicial.



Veo en su equipo muchas mujeres. ¿Qué tanta paridad va a haber en su administración?



Va a haber menos paridad porque vamos a tener más mujeres que hombres. Soy una persona que trabaja con muchas mujeres, esa ha sido mi constante, entonces tendremos en la Fiscalía muchas mujeres en cargos importantes.



El país tiene hoy justicia ordinaria, JEP para los ex-Farc y Justicia y Paz para las Autodefensas. ¿Cómo garantizar que, de fondo, esas jurisdicciones funcionen y lleguen la verdad y la justicia?



La ley de justicia y paz tenía unos límites y unas dimensiones, y la JEP igual. Desde la justicia ordinaria tenemos que ver en cuáles temas podemos profundizar y cuáles ya están cerrados. Sobre la verdad, la justicia y la reparación hay algunas preocupaciones porque hay casos que pudieron concluir de una forma no adecuada, y pues tendremos que hacer una revisión de estos temas.



¿Usted tiene impedimentos para ejercer el cargo? ¿Puede garantizar que no se va a tener que apartar de sus funciones por actuaciones anteriores a su llegada a la Fiscalía?



Yo no he tenido clientes ni he litigado a favor de empresas. Mi labor siempre ha sido de asesor jurídico. Cada caso tiene sus dinámicas, yo soy una persona que tiene una historia diferente a la que han tenido muchos de mis predecesores, una historia mucho más anclada al mundo académico, a la asesoría jurídica con entidades del Estado.

Francisco Barbosa fue elegido por unanimidad por la Sala Plena de la Corte Suprema. Foto: Corte Suprema

Este año se están cumpliendo 15 años de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Es partidario de hacerle más reformas a ese sistema?



Hay algunos temas que me preocupan y que tendríamos que mirar y analizarlos con la Corte Suprema y la Ministra de Justicia.



Como Fiscal General va a tener que ir al Congreso o le van a pedir concepto las cortes sobre temas puntuales que le voy a mencionar. Inicialmente, ¿qué piensa de la cadena perpetua para los violadores?



Más allá de las discusiones sobre cadena perpetua, lo que hay que hacer es aplicar las normas penales que existen para ese tipo de conductas. Hay es una gran deuda de eficiencia en la aplicación de la justicia. Este país debe tener claro que la política criminal no puede estar pensada en extender al infinito las penas, sino aplicarlas efectivamente.



¿Y del aborto?



Yo me sujeto a las condiciones que definió la Corte Constitucional. Creo que son válidas y se debe mantener la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales que ya definió la Corte.



¿Y en la fumigación aérea de cultivos ilegales?



Yo voy a acompañar el regreso de las fumigaciones aéreas de los cultivos porque creo que es fundamental en algunas zonas del país en donde hay macrocultivos. Se debe cumplir, eso sí, con las condiciones de la Corte Constitucional. Pero es una herramienta importante que se debe tener para combatir la expansión del narcotráfico en el país.



¿Durante su administración, qué tanto va a hablar usted con el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe?



Yo no tengo ninguna relación con el expresidente Uribe. El presidente de la república es Iván Duque. Yo no tengo que conversar con expresidentes para el ejercicio de mi cargo. Yo soy un hombre independiente, un hombre imparcial, y las decisiones en esta fiscalía las tomará el Fiscal General, nadie más.



SAIR BUITRAGO MEDINA

Editor de Justicia

En Twitter: @SairBuitrago