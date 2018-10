A problemas de corrupción en San Andrés se suman los de sobrepoblación

Hace una semana, por decreto, se posesionó como gobernador encargado de San Andrés el contralmirante Juan Francisco Herrera. La designación temporal de un militar en el cargo fue la respuesta del presidente Iván Duque a la corrupción en la isla, que quedó en evidencia luego de la captura del mandatario Ronald Housny Jaller, de la exgobernadora Aury Guerrero Bowie y de nueve funcionarios más por las presuntas irregularidades en contrataciones por al menos 120.000 millones de pesos.

Este dinero, según la Fiscalía, “habría sido entregado a los mismos constructores, que, a cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia”. Una de las prioridades del contralmirante Herrera, según dice en diálogo con este diario, es recuperar entre 30.000 y 40.000 millones de pesos haciendo válidas las pólizas de cumplimiento.



¿Qué ha encontrado en la Gobernación de San Andrés?



Muchos contratos están atrasados, y no hay informes de interventoría ni de supervisión. Hay situaciones tan críticas que vamos a tener que liquidar y declarar el incumplimiento de varios, para hacer efectivas las pólizas.



¿Qué proyectos en especial están bajo la lupa?



En este momento estamos revisando muy juiciosamente los proyectos de los megacolegios, que fueron la punta del escándalo (uno de ellos debía estar listo en el 2015, pero sigue en obra).



¿Cuánto aspiran a recuperar?



Hay proyectos de casi 50.000 millones de pesos, de los cuales se habían ejecutado unos 20.000 millones. Estamos revisando casi todos los contratos, y la idea es recuperar entre 30.000 y 40.000 millones de pesos con las pólizas.



¿Qué más le ha llamado la atención de la administración de la isla?



La concesión del relleno sanitario y la planta de energía. El objetivo era procesar todos los residuos sólidos para que se transformaran en energía, pero, desde hace cinco años, esa planta no ha podido operar porque requiere unas obras complementarias. Algo tan importante para la isla está totalmente paralizado.



Además de la corrupción, ¿qué otros problemas graves tiene San Andrés?



En el censo del 2005 se dijo que la población estaba en 75.000 habitantes, ahora creemos que puede haber entre 100.000 y 110.000 personas en la isla. Es importante tramitar un proyecto con el Gobierno Nacional para buscar que por lo menos 30.000 personas sean reubicadas en la parte continental, porque la isla no cuenta con la infraestructura para atender toda esa población. Hay que pensar el tema para que quien abandone la isla tenga nuevas oportunidades, especialmente laborales.

El contralmirante, Juan Francisco Herrera lleva 33 años en la Armada Nacional y hace una semana fue designado como gobernador (e) de San Andrés Foto: Armada Nacional

Para ingresar a la isla se paga un impuesto, ¿qué se hace con ese dinero?



Se pagan 109.000 pesos por persona, y el uso de ese dinero es parte de lo que se está revisando. La razón de ser original de ese impuesto es tener un control de comunidades. Busca que el turista no se quede en la isla, y ese dinero debe invertirse en control y vigilancia de la masa flotante. Además, el turista debe ver reflejado el impuesto en su seguridad; por ejemplo, en que la zona costera cuente con garitas de salvavidas.



¿Hay control sobre el narcotráfico en la isla?



La Fuerza Pública ha desarrollado un gran trabajo. Se les cerró el paso a las grandes cantidades de droga que se transportaban en lanchas rápidas; por eso, en la isla se mutó al microtráfico. Se han dado golpes, como la desarticulación de dos redes que se dedicaban a esto, pero eso ha incidido en la problemática de los homicidios. En lo corrido del año se han registrado 19 muertes violentas.



¿El narcotráfico es el único problema de seguridad?



En los primeros meses hubo problemas de homicidios que incidieron directamente en la baja del turismo, pero, para julio y agosto, la Policía logró reducir los índices de criminalidad, incluidos hurtos y asaltos, que pasaron de un 25 a un 5 por ciento. Esto es bueno para los raizales y los turistas, que son entre 60.000 y 70.000 cada mes.



