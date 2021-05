Entregan a la CIDH informe con 2.110 casos de presunto abuso policial

Indepaz y Temblores ONG entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que da cuenta de 2.110 presuntos hechos de violencia policial ocurrida en el marco del Paro Nacional que inició en Colombia el 28 de abril de 2021.



Con corte a las 11:30 de la noche del 12 de mayo del 2021, el informe habla de "362 víctimas de violencia física, 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas".



El documento además asegura que se han presentado "30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual y tres víctimas de violencia basada en género".



Según el documento, los reportes que llegan a Temblores ONG y a Indepaz muestran la existencia de "patrones de actuación de la fuerza pública" en cuanto al "uso indiscriminado de armas de fuego en contra de las y los manifestantes por parte de la fuerza pública y el uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de quienes ejercen sus derechos fundamentales".



Le siguen, dice el documento, "la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad; el lanzamiento de gases lacrimógenos a las viviendas; allanamientos sin orden judicial; el uso de armamentos en contra de los cuerpos y caras de las y los manifestantes para dispersar protestas pacíficas (y) el uso de la figura del traslado por protección para conducir a las y los manifestantes a estaciones de policía en las cuales no hay presencia del Ministerio Público".



Según expusieron ambas organizaciones, se estarían presentando "prácticas de tortura dentro de guarniciones militares y centros de detención y censura en redes sociales". Y se cuestionó el uso del lanzador de proyectiles múltiples "Venom" por parte de agentes del Esmad de la Policía desde el suelo y de forma horizontal.



Según explicaron, este artefacto, "ha sido catalogada como un arma que no cuenta con la precisión y al utilizarla de esta forma en manifestaciones se convierte en un arma de

alta peligrosidad".



"Temblores considera que el gobierno ha fallado en adelantar todas las acciones necesarias para formar a las fuerzas estatales que intervienen en manifestaciones públicas en temas de derechos humanos, democracia, Estado social de derecho y otras nociones constitucionales importantes, especialmente al Esmad, la Policía y la fuerza pública en general", indicó la organización.



El informe de 16 páginas señaló a la CIDH que el Gobierno Nacional solicitó la asistencia militar dentro de las ciudades en razón de las manifestaciones y que, en su criterio, "sería necesario generar una capacitación exhaustiva en derechos humanos con el ejército, así como precisar las obligaciones de robustecer los programas de capacitaciones con participación activa de entes externos a la fuerza pública, y objetivos, metodologías y contenidos claros".



El informe hace una serie de reparos al decreto 003 de 2021 que establece un "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza protesta pacífica ciudadana” y que fue expedido como cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia.



"El Decreto 003 falla completamente en brindar herramientas y mecanismos claros que

faciliten las investigaciones posteriores a los hechos de violencia, así como las

sanciones a los responsables", indicaron Indepaz y Temblores ONG.



Ambas organizaciones solicitaron a la CIDH hacer una visita a Colombia con el fin de verificar la situación de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos.



