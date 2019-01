En 2010 salieron de Ruta del Sol casi USD 11 millones a España

Este lunes continúa la recepción de testimonios dentro del juicio que se adelanta contra José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, por los sobornos de Odebrecht en Colombia.



En la diligencia, una investigadora del CTI de la Fiscalía quien dijo que entre el 4 de junio y el 9 de julio de 2010 salieron de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol) casi 11 millones de dólares a una empresa de asesoría en España

La funcionaria dijo que atendiendo órdenes de Policía Judicial encontró tres facturas por 10 millones 890 mil dólares cuyos recursos fueron a la empresa DCS Management. Indicó además que la primera factura no tenía soportes en la contabilidad de Consol.



Las otras dos facturas, por tres millones 267 mil dólares y dos millones 178 mil dólares, si contaban con soportes como formatos de divisas y correos electrónicos para adelantar esos giros, y los conceptos de los giros eran 'honorarios de éxito, asistencia técnica minera, análisis de riesgos y apoyo a proceso para negociación de contrato'.



La perito dijo que en ningún documento inspeccionado por ella aparece el ex presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, igualmente señaló que los pagos que hizo Consol los hizo cumpliendo el contrato firmado inicialmente por Odebrecht. Añadió que los dineros no entraron a cuentas de Odebrecht.



La Fiscalía ha insistido en el juicio contra Melo Acosta que de cuentas de la empresa salió plata para el soborno pagado al exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales por 6.5 millones de dólares.



La investigadora dijo que quienes solicitaron los pagos hechos a la empresa en España fueron el representante legal de la Concesionaria, Luiz Claudio Teixeira, y el gerente administrativo de Episol, Mauricio Millan, que ya declaró en el juicio.



Además, la funcionaria sostuvo que la información fue obtenida en inspecciones cuyas evidencias quedaron en un disco compacto de 55 folios y 23 anexos, e indicó que los exdirectivos de Odebrecht entregaron la copia del contrato entre esa empresa y DCS Management y el cual luego fue cedido a Consol.

REDACCIÓN JUSTICIA Y PAZ