En los primeros días de mayo el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Diego Bautista, presentó su carta de renuncia. Esto unos días después de la salida del cargo de la ministra de Agricultura Cecilia López.



Un mes después la renuncia no ha sido aceptada por la nueva ministra Jhenifer Mojica Flórez, sin embargo fue nombrado en calidad de 'presidente designado' Luis Alberto Higuera Malaver.



La entidad es una de las instituciones más relevantes frente a temas de reforma agraria y desarrollo rural y los proyectos anunciados por el Gobierno Nacional en esa materia.



Pero fuentes cercanas a la agencia señalaron que en la entidad se generó confusión con esta situación pues hay un presidente que sigue ejerciendo su cargo mientras espera que le acepten la renuncia, y otro presidente en calidad de designado que aunque no es oficialmente funcionario de la institución, asiste a reuniones de la misma y ya ha empezado a contactar a funcionarios regionales.



Las fuentes agregaron que Higuera, el 'presidente designado', empezó un proceso de “empalme”, pidió reuniones con diversos grupos y equipos de trabajo de la Agencia y solicitó información detallada de proyectos y presupuestos. Además, entró en contacto con algunos directores territoriales. Todo esto mientras el presidente en propiedad sigue cumpliendo sus funciones y por su lado también avanza en reuniones y en la promoción de los proyectos productivos proyectados.

Luis Alberto Higuera Malaver. Foto: Archivo Particular.

De hecho, en comunicados de prensa de la ADR ya aparece el nombre de Higuera asociado a jornadas de entrega de predios a familias campesinas en San Alberto (César) y firmantes de paz en Acacías (Meta).



No obstante, las fuentes señalaron que Higuera no solo no se ha posesionado para poder estar actuando en la Agencia de Desarrollo Rural, sino que está asignado a otra entidad pública.



De hecho, Higuera es funcionario de carrera de la Contraloría General y fue enviado en comisión a la Agencia Nacional de Tierras, en el cargo de subdirector técnico.



Fuentes del Ministerio de Agricultura señalaron que ahora está en trámite de regresar al cargo en la Contraloría para luego obtener una nueva comisión, esta vez al puesto de presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Esto podría tardar hasta un mes y entre tanto seguiría, como lo viene haciendo, asistiendo a reuniones de la entidad mientras el presidente en propiedad sigue ejerciendo el cargo.

Invitación a una de las reuniones de la agencia. Foto: Archivo Particular.

Las fuentes del Ministerio añadieron que Higuera solo está adelantando un proceso de empalme y que esa transición no es anormal. Señalaron también que el presidente designado ha asistido a tres reuniones, una con el presidente en propiedad, una con delgados territoriales y otra para la planeación de la entidad.



Igualmente, sostuvieron que el Ministerio recibió una importante inyección presupuestal y que se requiere que el nuevo funcionario esté enterado rápidamente de los asuntos de la entidad para empezar a actuar una vez asuma formalmente el cargo; pero aclararon que el funcionario aún no está tomando decisiones en la entidad.



A pesar de esto, en la Agencia de Desarrollo Rural se han generado confusiones ante la existencia de la figura de presidente designado que aplicó el Ministerio para un cargo de tanta relevancia.

