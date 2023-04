En 2018 fue capturado Marlon Marín, el sobrino del exjefe de las Farc y hoy desertor del proceso de paz 'Iván Márquez'. En su contra pesaba una petición de extradición de Estados Unidos por narcotráfico en el mismo proceso por el que era buscado 'Jesús Santrich'.



(Le puede interesar: Crimen de Nancy Mestre: la última carta que se juega Saade para eludir pena).



Marín decidió colaborar con las autoridades de ese país y, luego de que se retiró la petición de extradición, viajó voluntariamente para presentarse ante una corte de EE. UU. Está detenido desde abril de 2018.



Desde entonces está en una celda de Estados Unidos y la justicia de Colombia no ha logrado que sea presentado para que responda en un caso de corrupción con fondos para hacer obras en zonas afectadas por el conflicto armado.

Puntualmente, Marín es procesado por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento, junto con los particulares Bibiana Marleny Arias Garzón, María Elvira Valencia Gómez, Yésica Carolina Gómez Builes, Jesús Aldemar Puello Rojas y José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro, Santander.



(Lea también: Las pistas que delataron a red vinculada a crimen de dueña de Elena del Mar).

Facebook Twitter Linkedin

En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros anunciaron su rearme. En la foto se ve a 'Iván Márquez'. Foto: Archivo particular

La Fiscalía señaló que entre febrero de 2017 y abril de 2018 funcionó una organización criminal que realizó maniobras, incluyendo el pago de coimas, para quedarse con contratos estatales.



Añadió que en el expediente hay interceptaciones telefónicas en las que los procesados hablan de los supuestos pagos que se habrían hecho a funcionarios para agilizar la aprobación de los proyectos.



(Lo invitamos a leer: Deja un sinsabor que el Presidente no haya ido a la posesión: directora de UBPD).



"Cobraban desde el 11 por ciento de ganancia, con forma de pago del 50 por ciento al inicio y el otro 50 a la entrega del acta del negocio. Del mismo modo, se cobraban 20 millones de pesos por departamento, solo por la gestión ante varios funcionarios estatales adscritos al Ministerio de Agricultura”, indicó, en su momento, el fiscal a cargo de la investigación.



Igualmente, se cuestionó que pretendieron apropiarse y salir beneficiados con dineros que eran para la construcción de carreteras terciarias para facilitar el comercio de productos agrícolas en municipios de Antioquia, Boyacá y Santander.



Marín Marín es señalado de aprovechar su cercanía con 'Iván Márquez' para presionar los pagos y avanzar en la consecución de contratos.



(Le sugerimos leer: Capturan a 7 policías que habrían robado casas de narcos en Cali).

Los problemas para que responda en Colombia

​En Estados Unidos Marín ha sido cambiado varias veces de prisión y las autoridades de ese país han impuesto una serie de requisitos sobre los días en los que el detenido puede ser llevado a audiencia virtual e incluso frente a las plataformas de video por las que se podría realizar la audiencia.

​

De hecho, en agosto de 2021 hubo un momento en el cual ni la abogada del procesado sabía de su suerte en Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

Marlon Marín en audiencia virtual desde su celda en Estados Unidos. Foto:

"Señora juez, pasada la audiencia del mes de mayo tuve acceso a él, y el señor Marlon Marín me dijo que lo habían trasladado de cárcel en los Estados Unidos y que por seguridad no podía decirme en donde se encontraba. Que en la medida que pudiera se comunicaba conmigo", dijo la defensora. Y añadió que no volvió a tener comunicación con su cliente y que uno de sus hermanos le manifestó que le habían cambiado el defensor público que tenía en Estados Unidos.



Esa fue la octava ocasión en la que se aplazó la audiencia ese año por la ausencia de Marín. Este año ya van tres diligencias aplazadas por la misma razón.

(Le puede interesar: Poderoso exmagistrado condenado por corrupción logró que le tumbaran su captura).

Este viernes, de nuevo la juez especializada de Bogotá manifestó su frustración por los continuos aplazamientos. Se conoció que Marín fue trasladado de cárcel y ya no puede ser presentado los martes ni los viernes, solo los jueves. Y sumado a eso, la cárcel establece que debe salir mediante una plataforma que no es compatible con el sistema de los juzgados de Paloquemao.



(Más notas: ¿Eliminarán los delitos? Los miles de casos de injuria y calumnia en la Fiscalía).



"Esto se volvió un calvario. Se ha hecho todo lo posible pero yo no puedo hacer lo imposible", dijo la juez visiblemente molesta. Señaló que los demás procesado están en libertad y que de lo contrario, esos aplazamientos los afectarían.



Por eso, la juez ofició al Consejo Superior de la Judicatura para que busque una solución al tema de la plataforma virtual para poder adelantar la diligencia desde Estados Unidos. La Fiscalía señaló que insistirá ante la Dirección de Asuntos Internacionales para buscar apoyo y lograr que Marín sea presentado a las diligencias.



La juez volvió a citar a audiencia para el 3 de agosto, en espera de lograr que en esa fecha sí pueda ser presentado Marín al proceso que apenas va en etapa preparatoria de juicio.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: