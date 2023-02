Pese a que tiene una condena de 37 años de cárcel por nexos con las Auc y por el homicidio del vigilante Amaury Fabián Ochoa, en junio del 2000, de los cuales ha pagado los últimos en casa por cárcel, un juzgado de Barranquilla le concedió la libertad condicional a Enilce del Rosario López Romero, conocida como la 'Gata'.



El tiempo que ha pasado efectivamente presa en una cárcel por este crimen se ha visto interrumpido por una prisión intrahospitalaria y luego, por estar en casa por cárcel debido a de temas de salud por los cuales su defensa ha argumentado que no puede vivir en prisión.

En primera instancia, López fue condenada a 9 años de cárcel en 2011 por sus nexos con paramilitares, pero a comienzos de 2013 el Tribunal Superior de Bogotá consideró que también había evidencia para condenarla por el homicidio de Ochoa y aumentó su condena a 37 años, decisión que meses después confirmó la Corte Suprema de Justicia al negar un recurso de casación con el cual ella buscaba tumbar la sentencia.



Pero desde antes había pasado por prisión. En su historial se conoce que López, quien otrora fue la reina del chance en la costa Caribe, tuvo su primera entrada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá el 17 de febrero del 2006. A los 9 meses, el 23 de noviembre, fue trasladada a la cárcel de mujeres de Santa Marta. El 15 de junio del 2007 fue remitida a la Clínica la Asunción, en Barranquilla. De nuevo la trasladaron a Bogotá el 17 de septiembre del 2013, donde pasó cuatro meses en el Hospital Cardiovascular de San Mateo, en Soacha.



Enilce del Rosario López Romero, más conocida como la Gata’. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

En pleno año nuevo, el 31 de diciembre de 2013, un juez de Bogotá la mantuvo en prisión intrahospitalaria y después fue trasladada a un hospital en Barranquilla donde permaneció hasta 2017.



Luego, por un recurso de su defensa, el 18 de diciembre de 2017 un juez le concedió a López la hospitalización en casa para que siguiera pagando allí su condena.



El principal argumento de su defensa para lograr que pague su condena de esta forma es su delicado estado de salud por desnutrición a causa de anorexia y depresión. Esa situación le ha permitido pasar la gran mayoría de su condena fuera de la cárcel, en hospitales o en su casa.

Pese a la oposición de la Procuraduría e incluso reclamos que hizo en su momento el mismo director de Medicina Legal, quien manifestó que la 'Gata' no debía estar en su casa, sino en un hospital, la polémica empresaria del chance se mantuvo en domiciliaria hasta esta semana, cuando se conoció que el juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla le otorgó la libertad.



Esa libertad estuvo fundada en una petición de su defensa, que argumentó que ella no solo está en delicado estado de salud, sino que es una mujer mayor de 65 años de edad.



Pese a la decisión de libertad, López tiene otro requerimiento por homicidio por parte de otro juzgado, confirmaron fuentes del Inpec, por lo cual en la práctica no podría salir libre.

