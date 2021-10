El 96 % de venezolanos en el país quieren quedarse: radiografía del Dane

La exigencia de documentos que no tienen, el sentir discriminación por su nacionalidad y las ofertas con baja remuneración o malas condiciones laborales son las tres principales dificultades a las que se enfrentan a la hora de encontrar trabajo los migrantes venezolanos que están radicados en Colombia.



Sin embargo, el 58 por ciento de ellos tienen empleo, y de este grupo, la mitad llevaría más de un año desempeñando el cargo. Así lo muestran los resultados de la primera ronda de la encuesta Pulso de la Migración, que salió a la luz este 14 de octubre.



Uno de los principales resultados del estudio es que el 96 por ciento de estos migrantes tienen intenciones, a un año, de permanecer en el país. Apenas el 3 por ciento planea regresar a Venezuela, y el 1 por ciento tiene en mente trasladarse a otro país.



De hecho, el 89 por ciento manifestó su intención de obtener el Permiso de Protección Temporal, documento que, según se planea, les permitirá a 1,8 millones de venezolanos permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria por 10 años.



La encuesta les fue aplicada a 7.955 personas (3.475 hogares) y fue liderada por el Departamento Nacional de Estadística (Dane), con el apoyo del Banco Mundial y la Universidad del Rosario. Se indagó en el origen y razones de la migración, acceso a empleo y cambios en el flujo de ingresos y remesas, así como en las violencias a las que se exponen (de género y xenofobia), los cambios en la planificación sexual y los métodos para gestionar la menstruación por parte de las mujeres.

Solo el 3 % de los venezolanos piensan volver a su país en el próximo año. Foto: Infografía EL TIEMPO. Con información del DANE

Las respuestas de los encuestados dejan ver que los dos años en los que llegaron más extranjeros por primera vez fueron 2018 (33 por ciento) y 2019 (30 por ciento). En ese periodo migraron seis de cada 10 venezolanos que están en Colombia.



En total, según detectó Migración Colombia, hasta finales del año pasado había 1’742.000 ciudadanos del país vecino en territorio nacional. Pero el Dane estima que la cifra es de alrededor de 2,47 millones de venezolanos mayores de 15 años viviendo acá.



El 92 por ciento de los encuestados aseguraron que su motivación para migrar fue mejorar sus condiciones económicas. De otro lado, el 68 por ciento reconoció que emprendió su viaje en compañía de su grupo familiar, y un 27 por ciento lo hizo en solitario. Casi uno de cada 10 extranjeros llegó caminando hasta Colombia.



Uno de los datos reveladores del estudio es que los hijos del 7 por ciento de los venezolanos encuestados han nacido en nuestro país. En cuanto a quienes tenían hijos antes de llegar, el 33 por ciento migró con ellos, el 17 por ciento lo hizo antes que sus hijos y solo al 3 por ciento los dejaron en Venezuela, sin planes de traerlos.

Migrantes venezolanos tratan de llegar a Bogotá. Foto: Julián Ríos. EL TIEMPO

“Desde finales de 2018 tuvimos el desafío de avanzar en un sistema estadístico que orientara la política pública migratoria”, dijo el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, durante la presentación del estudio, y destacó que ofrece “un enfoque integral, armónico y con consistencia no solo desde el punto de vista de la distribución geográfica, sino también de su distribución temporal”.

El 12 % busca trabajo

Una de las aristas en las que se centró el Dane fue el mercado laboral. El 95 por ciento de los migrantes aseguraron que no han recibido permisos para poder ejercer su profesión. Mientras que el 58 por ciento ocupó la mayoría de su tiempo de la semana anterior a la encuesta trabajando, el 12 por ciento lo hizo buscando empleo.



Preocupa, eso sí, que de los migrantes que dijeron tener trabajo el 66 por ciento aseguró no estar afiliado al sistema de salud de Colombia. Las causas principales, señalaron, son que no saben cómo hacer el proceso o que no pueden acceder a medicina subsidiada por el Estado.

En los puntos fronterizos se han visto dificultades. Foto: EFE

Al respecto, hay una diferencia notoria entre quienes no tienen el Permiso Especial de Permanencia (71 por ciento) y quienes sí lo tienen. La mitad de los beneficiarios de este aseguraron que les ha ayudado en el acceso al sistema de salud; el 60 por ciento, en la búsqueda de empleo; el 16 por ciento, en mejorar los ingresos laborales, y el 8 por ciento, en el acceso al sistema educativo.



Precisamente, sobre el nivel educativo, se identificó que el 25 por ciento alcanzó solo la primaria, el 52 por ciento son bachilleres, el 9,9 por ciento tiene un técnico o tecnólogo y el 8 por ciento son graduados de la universidad. El total de homologaciones de títulos profesionales en Colombia es de apenas el 7,1 por ciento. Y las razones para no hacer este proceso tienen que ver con falta de documentación, desconocimiento o falta de dinero.

Aunque en el país existe una percepción generalizada de que un alto porcentaje de migrantes trabaja a través de aplicaciones móviles o páginas web –como las de domicilios–, la encuesta del Dane sostiene que apenas el 1,9 por ciento de ellos se dedica a esas actividades.

El golpe de la pandemia

La encuesta también indagó en el impacto de la emergencia sanitaria en los ingresos y remesas de los migrantes. El 31 por ciento de los encuestados aseguraron que gastaron sus ahorros para enfrentar la cuarentena, mientras que un 22 por ciento tuvo que trabajar más horas. Solo el 0,3 por ciento cambió de ciudad para buscar oportunidades, mientras que un 0,2 por ciento se devolvió para Venezuela.

Cuatro de cada 10 migrantes aseguraron que enviaban remesas a su país antes de la pandemia, pero en el último mes esa cifra cayó: apenas dos de cada 10 envían estos dineros al otro lado de la frontera.

Encuesta brindará herramientas para

el Estatuto Temporal de Protección

Durante la presentación de los resultados de la encuesta en la tarde de ayer, el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Calderón Ponce de León, destacó que el estudio se dio a conocer en una coyuntura “muy especial”: el proceso de implementación del Estatuto Temporal de Protección.



“Es una variable de información y de evidencia supremamente importante en esta apuesta”, dijo Calderón.

Primer venezolano en recibir Permiso de Protección Temporal. Foto: Presidencia

A propósito del estatuto, el miércoles, el ciudadano venezolano Óscar Enrique Soto, de 49 años, se convirtió en la primera persona en recibir una tarjeta de Permiso de Protección Temporal. De este modo, el migrante, quien llegó a Colombia en 2017, quedó acreditado como beneficiario del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes.



Actualmente se está preparando la entrega de otras 200.000 tarjetas con prioridad a niños y niñas migrantes. En total, se estima que este año se entregarán un millón y el primer trimestre de 2022, otras 800.000.



