En vivo: Últimas noticias del caso Santrich y la renuncia del Fiscal

Néstor Humberto Martínez habló este miércoles en la 'W Radio' sobre su renuncia y aseguró que la decisión de la JEP en el caso Santrich "trasgredió los protocolos y tratados internacionales".



Así mismo, indicó que no apoya una constituyente en el país. "Las constituyentes pondrían al país en 'stand by', entraríamos en una institucionalidad precaria en momentos en que necesitamos es consolidar la paz", señaló.Lea también: Martínez dijo que no está de acuerdo con convocar una constituyente