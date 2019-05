A la salida de La Picota, Jesús Santrich fue recapturado

En una misiva con fecha de este viernes, el exguerrillero afirmó que no ha sido liberado, pese a que la JEP ordenó su libertad inmediata hace dos días.



"El director de la cárcel no da la cara ni a mí, ni a mis abogados para explicar la demora". Afirmó, también, que sigue en la celda de aislamiento y le han practicado exámenes médicos.



"Me han allanado la celda dos veces", concluyó.