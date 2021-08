En vivo: audiencia de imputación del general Montoya por 'falsos positivos'

A las 9 a. m. de este miércoles comenzó la audiencia pedida por la Fiscalía para imputarle cargos al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, por ejecuciones extrajudiciales.



El ente acusador considera que desde que el exoficial, quien se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asumió el mando del Ejército Nacional, el 21 de febrero de 2006, instauró en todas las unidades de la institución “una política basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar y comparar a las unidades”.



Por cuenta de esa política, asegura la Fiscalía, los “comandantes de sus unidades subordinadas sabían que Montoya no pedía (sino) exigía muertes en combate”. Por ese motivo, para la Fiscalía se cometieron por lo menos 104 ejecuciones extrajudiciales, incluidos los casos de cinco menores de edad, por parte de unidades de la Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima División del Ejército entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.



La defensa del exmilitar, que ha insistido en su inocencia, indicó que la Fiscalía no podría hacer la imputación de cargos y que una colisión de competencias tendría que ser resuelta por la Corte Constitucional.



Al comienzo de la diligencia de este miércoles, el fiscal del caso expuso por qué la Fiscalía pide esta imputación, pese a que Montoya se acogió a la JEP por estos mismos hechos. Para ello citó jurisprudencia de la Corte y pronunciamientos del Tribunal de Paz de la JEP.



"Una interpretación de suspensión de los procesos con independencia de que la JEP haya asumido competencia, traería consecuencias absurdas. Si la JEP no ha asumido competencia de un caso que en la justicia ordinaria se encuentre pendiente de un fallo, y esta no puede decidir sobre el mismo, habría denegación de justicia para el interesado y las víctimas", dijo.

