En video, Andrés Felipe Arias reapareció pidiendo doble instancia

En un video de dos minutos y 42 segundos, compartido por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias volvió a pedir que en su caso haya doble instancia y que él es inocente.



Arias, quien fue ministro en el gobierno Uribe entre 2005 y 2009, fue condenado en 2014 por la Corte Suprema a 17 años y 4 meses de cárcel y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En julio de este año llegó al país, extraditado desde Estados Unidos, a donde había viajado cuando la Corte lo condenó.



El pasado 6 de diciembre se había conocido la primera imagen suya en Colombia, en el país está recluido en el Cantón Norte de Bogotá.

En el video publicado por el senador Uribe, Arias dice que en Estados Unidos estuvo en una cárcel difícil "encerrado la mayor parte del tiempo en una celda de 2 por 3 tres metros".



También habló de que llevó su proceso al Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas, "y el más alto órgano rector de Derechos Humanos del Mundo, dictaminó que la Sala Penal de la Corte Suprema me había violado varios derechos: el derecho a no ser excluido de por vida de la actividad política, y especialmente, el derecho a poder impugnar la condena en mi contra. Ese derecho es muy importante para mí porque yo soy inocente, fui condenado por un delito que no cometí, fui condenado en un proceso lleno de anomalías", expresó.

El exministro añadió que le ha pedido a su familia responder los ataques y comentarios sobre este proceso con argumentos y documentos que prueben su versión. "La verdad es única, nosotros tenemos la verdad y veremos justicia. Llegará el momento en que yo podré recuperar mi libertad para volver a casa con mi esposa y mis hijos a trabajar por ellos, como siempre debió ser".



Arias igualmente comentó que si hay insultos, no van a responder porque no quieren polarizar más el país.



"Vamos a confiar en que tenemos un Gobierno bien intencionado que está haciendo lo mejor que puede, y vamos a confiar en que las instituciones de Justicia son hoy diferentes a las que operaban cuando me hicieron lo que me hicieron y que están haciendo lo mejor que pueden", concluyó.

Arias llegó a Colombia tras perder una batalla legal para que Estados Unidos lo reconociera como asilado político y así evitar su extradición. Siempre ha sostenido que es inocentes y que la Corte Suprema lo condenó injustamente. Además, ha dicho que la Corte violó sus derechos al no permitirle impugnar su condena.



A pesar de que, como lo mencionó Arias en su video, hay pronunciamientos internacionales que piden darle una segunda instancia a Arias, la Corte Suprema dijo en tres oportunidades que su condena (que es del 2014) no será revisada porque la ley de segunda instancia para aforados, que entró en vigencia en 2018, no cobija casos anteriores a ese año.



No obstante, en estos momentos se tramita en el Congreso una ley que le permitiría a aforados que no tuvieron segunda instancia impugnar sus condenas de forma retroactiva. Ese proyecto, conocido como 'ley Andrés Felipe Arias', fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, en el primero de cuatro debates, el martes 3 de diciembre de este año.

Además, hace dos meses la Corte Constitucional seleccionó para estudio una tutela interpuesta por Arias contra la Corte Suprema de Justicia y con la cual busca que ese alto tribunal le dé una segunda instancia. La tutela fue negada en la Corte Suprema tres veces, y fue definitivamente rechazada en ese tribunal.



No obstante, como todas las tutelas llegan finalmente a la Corte Constitucional, que puede seleccionarlas para revisión, su caso llegó a esa instancia y fue seleccionada, lo que no significa que será aceptada sino que los magistrados revisarán si en efecto se le vulneraron sus derechos.



En caso de que la Corte Constitucional conceda la tutela de Arias, estaría diciendo que efectivamente la Corte Suprema de Justicia vulneró sus derechos, lo que podría revivir un fantasma de choque de trenes entre los dos altos tribunales, pues la Corte Suprema siempre ha defendido que no hay un mecanismo jurídico que permita revisar los fallos en única instancia que esa corporación profirió desde 1991 hasta el 2018. En ese periodo fueron condenados 230 funcionarios con fuero, entre gobernadores, ministros, fiscales, congresistas, etc.

