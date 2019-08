¿En qué van las investigaciones por los desaparecidos del Palacio?

El próximo 6 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, recibirá un nuevo informe sobre las investigaciones de las autoridades colombianas sobre esos hechos.



En la condena internacional de diciembre de 2014, la Corte ordenó a Colombia: “Llevar a cabo las investigaciones para establecer la verdad de los hechos” y condenar a los responsables, así como hacer todos los esfuerzos para “determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”.

En la reunión, que se cumplirá en Bogotá, la Fiscalía entregará a los delegados de la Corte IDH los resultados de los dictámenes de peritos de Medicina Legal que dan cuenta del hallazgo de los restos de seis de las once víctimas, que al ser identificadas dejarían de tener la condición de desaparecidas.



Ese es el caso de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo Bonilla, quienes fueron identificados a lo largo de los años y cuyos restos se encontraron luego de una revisión de las entregas de cuerpos realizadas hace más de 30 años.



Este tema generó polémica en las últimas horas por una publicación del Canal Caracol que señalaba que la Fiscalía y Medicina Legal aseguraban que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia.

El fiscal José Ricardo Sarmiento, responsable de la investigación, le dijo a EL TIEMPO que al menos cinco procesos siguen abiertos porque no se tiene ninguna pista del paradero de las personas desaparecidas.



Así, siguen adelante las investigaciones por las desapariciones de Irma Franco, David Suspes Vélez, Norma Constanza Esguerra, Carlos Rodríguez y Gloria Anzola de Lanao.

“No ha parado el trabajo, sigue la investigación y el análisis de los cuerpos exhumados”, dijo el fiscal Sarmiento.



Sobre el caso de las seis personas que ya fueron identificadas indicó que hay una hipótesis parcial “de que fueron mal identificadas y mal entregadas en 1985. No estamos diciendo que no hubieran existido casos de desaparición forzada”.



Y añadió que esas conclusiones serán entregadas en la reunión con la Corte IDH, que es coordinada por la Cancillería.

De hecho, Medicina Legal ya ha logrado identificar a otras personas que fueron entregadas incorrectamente, y si bien no fueron desaparecidas, terminaron siendo confundidas. Las familias de estas personas están siendo notificadas de esos hallazgos.



La familia de Carlos Augusto Rodríguez Vera –uno de los cinco desaparecidos del Palacio– recusó a los investigadores del caso para que no puedan seguir adelante con ese proceso y el expediente sea entregado a otro despacho.



“Los integrantes del equipo de investigación de la Fiscalía hicieron temerarias, irresponsables y abusivas opiniones relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia y en particular sobre la suerte que corrieron nuestros familiares”, señalan en la carta enviada a Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y a Claudia Adriana García, directora del Instituto Nacional de Medicina Legal.



Y añaden que las declaraciones que dieron los investigadores “atentan contra nuestra dignidad y denotan desinterés y por lo menos desconocimiento con desfachatez de la apariencia de imparcialidad que deberían tener en sus actuaciones”.

