En qué va investigación por hechos que causó la muerte de Dilan Cruz

Con entrevistas, análisis de videos de seguridad y de cámaras particulares, y el estudio de evidencias como el objeto que fue disparado contra el joven Dilan Cruz el pasado sábado, durante las protestas en Bogotá, avanzan las investigaciones por los hechos que terminaron por causarle la muerte en la noche de este lunes.



Desde el sábado, día en que se presentaron los hechos, la Fiscalía comenzó las investigaciones por la lesión a Cruz, un estudiante de 18 años de edad que se iba a graduar del colegio este mismo lunes y que fue herido mientras marchaba en la calle 19 con carrera 4, en Bogotá.

La investigación la lleva un fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía y la Policía Judicial del CTI ha sido la encargada de realizar los actos urgentes por el posible delito de tentativa de homicidio, según indicó el ente acusador este lunes.

Según el Código Penal colombiano, los delitos en calidad de tentativa tienen penas no menores de la mitad del mínimo que tenga la conducta, ni mayores a las tres cuartas partes del máximo para el delito. En el caso del homicidio, la pena mínima es de 208 meses y la máxima de 450, por lo que las penas por ese delito en calidad de tentativa estarían entre 104 meses (8 años y medio) y 337,5 meses (28 años).



No obstante, cuando la Fiscalía indicó que se investigaba el delito de tentativa de homicidio, en la mañana de este lunes, Cruz no había fallecido, por lo que puede ser posible que la conducta investigada cambie.



De otro lado, aunque las investigaciones están en curso y siete agentes del Esmad han sido entrevistados por las autoridades, aún no hay ninguna imputación por estos hechos, por lo que todavía nadie en particular está respondiendo penalmente por el caso.



El ente acusador también indicó que desde el mismo sábado se comenzó con la recolección de pruebas, entre esas el elemento que impactó en la cabeza a Cruz, el cual está en cadena de custodia, así como el resto de evidencia física encontrada.



Los videos de las cámaras particulares, del sistema de videovigilancia de Bogotá y los registros publicados en redes sociales también fueron recuperados y hacen parte del proceso investigativo.

