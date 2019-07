Pedirán archivo de caso que salpica a futbolista Andrés Cadavid

Desde hace una semana, el defensa del Independiente Medellín Andrés Cadavid se puso a disposición de la Fiscalía dentro de las indagaciones que adelantan por posibles tráfico de salvoconductos para armas, expedidos por la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en la capital antioqueña.

Mauricio Beltrán, abogado de crack antioqueño Andrés Cadavid. Foto: Archivo Particular

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Cadavid es dueño de El Viejo Oeste, el único polígono en esa ciudad autorizado para expedir certificados de idoneidad para el manejo de armas, y los investigadores verifican si se cumplieron todos los requisitos de ley. La indagación surgió por una denuncia que habla de pago de sobornos para obtener los permisos y por el hallazgo de varias armas que eran portadas por miembros de bandas criminales, con documentos en regla.



Mauricio Beltrán, abogado de crack antioqueño, accedió a hablar con EL TIEMPO sobre el caso, del que ya está enterado el Independiente Medellín.

¿Por qué puso a su cliente a disposición de la Fiscalía?

Por versiones periodísticas. Cuando Andrés empieza a ver en redes sociales la información, obviamente se preocupa, a pesar de que no estaba mencionado su nombre. Me contó todos los hechos, yo decido ponernos a disposición de la Fiscalía para verificar en qué estado está Andrés y si lo tenían en calidad de qué. Me dirigí a la Fiscalía, hablé con la fiscal del caso y me dijo que él no está vinculado en calidad de ni de testigo, ni de indiciado ni absolutamente de nada. Lo único que tendríamos que explicar en algún momento a la Fiscalía, es el número de armas que tiene él y el negocio. Y todas se obtuvieron legalmente y está toda la documentación al día.

¿Pero en el expediente sí aparece el nombre de su polígono?

Es una etapa de indagación y como el tema es de salvoconductos, en el negocio de Andrés se entrega un certificado de manejo de idoneidad de armas. Es uno de los tantos requisitos que exige la Brigada para entregar un salvoconducto. Cuando El Viejo Oeste entregar ese certificado, no garantiza que a las personas les otorguen el permiso. Se reúne un comité para poder entregar ese salvoconducto, por más que El Viejo Oeste entregue el certificado, el comité puede negar ese salvoconducto.

Pero El Viejo Oeste es el único polígono autorizado en Medellín para entregar ese certificado...

Es cierto, pero es un simple requisito para que le entreguen el salvoconducto y ese certificado lo entrega El Viejo Oeste a través de un curso que se hace y se hace en el polígono con gente capacitada y profesional en el tema.



Las autoridades indagan a quiénes se les entregaron los salvoconductos. ¿Es posible que entre los clientes del Viejo Oeste se haya metido alguien que no cumpliera los requisitos y tuviera antecedentes?



No, porque para hacer el curso el Viejo Oeste exige una documentación que es cédula de ciudadanía, que es antecedentes penales para poder hacer el curso. Si no, se le niega a la persona que llega.

¿Cree que es imposible que alguien que tenga antecedentes penales se les haya podido colar entre los clientes?

Yo no creería. A no ser que vaya con otra documentación, pero la persona legalmente que lleva su cédula se le revisan los antecedentes penales y si tiene antecedentes o anotaciones no se le puede brindar el curso.

¿Existe alguna posibilidad de que a ustedes les hayan presentado documentos falsos o les hayan falsificado sus certificados de idoneidad?

Falsificado el certificado no. Que se presenten con una documentación falsa, pues en este país se podría ver algo así y como nosotros no somos ni un ente investigador, lo que hacemos es verificar esos antecedentes y entrar a las páginas de la Policía para revisar los antecedentes penales de esa persona.

Foto: Mauricio Moreno / CEET

¿Ustedes están haciendo su propia verificación para establecer si alguien se les coló?

Sí, se está haciendo la verificación y hasta el momento no hay ninguna persona que haya hecho el curso con antecedentes penal.

¿Estamos hablando de cuántos clientes desde que funciona el Viejo Oeste?

La cifra exacta no la manejo, pero digamos que más de 200 personas.



Hay otro tema que llama la atención. El atentado que alias Chicho, señalado miembro de la banda La Terraza, sufrió saliendo supuestamente del local de su cliente...



Fue un hecho accidental, fortuito. Él ni era cliente del negocio, ni estaba dentro del negocio. Estaba a las afueras. Uno de los administradores del negocio estaba afuera y por eso termina herido, pero por una bala de rebote que le pegó en el empeine.



Al exsocio de Cadavíd, identificado como Alexander Giraldo Santa, le asesinaron dos escoltas en Bello, Antioquia. ¿Ustedes supieron cuál fue el móvil de este crimen?



Nosotros nos enteramos por los medios, porque Andrés dejó de tener contacto con Alexander desde que le compró las acciones y quedó como único dueño de El Viejo Oeste.

¿Qué sigue ahora dentro del proceso para su cliente?

En el proceso penal, lo que voy a buscar es que archiven el proceso en nombre de Andrés, porque no hay una causa penal para que lo vinculen a él ni en calidad de indiciado ni en calidad de imputado ni mucho menos en calidad de testigo.

Unidad Investigativa