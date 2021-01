Tras 8 años, caso de 100 pilotos por licencias falsas sigue enredado

Desde 2012 se inició en la Fiscalía un proceso penal en contra de más de 100 aviadores y varios funcionarios de la Aeronáutica Civil por un escándalo de pagos por trámites y licencias de vuelo obtenidas de forma irregular.



Ocho años después, el caso no ha terminado, algunos pilotos han sido absueltos, considerando que fueron víctimas y no promotores de los delitos, mientras que varios de los exfuncionarios de la Aerocivil involucrados en el hecho ya están libres.

Ese es el caso de Alfonso José Cervera Mendoza, condenado a 9 años y 4 meses de cárcel en 2014 por cohecho, prevaricato, concierto para delinquir, falsedad en documento público y en documento privado, como una de las cabezas de esta red. Para el momento de los hechos, él era inspector de chequeo de vuelo, encargado de los trámites para convalidar en Colombia horas de vuelo hechas en otros países.



Cervera, quien desde febrero de 2019 quedó en libertad condicional, se convirtió en uno de los testigos de la Fiscalía y en declaraciones en juicio ha dicho que los pilotos no sabían de la irregularidad de los trámites, por los que cobraban hasta $ 8 millones. Pero aún son procesados varios aviadores, y abogados denuncian que ha habido irregularidades.

Mauricio Pava Lugo y Juan David León, abogados que representan a 15 de los pilotos, hablaron de casos como el de un aviador estadounidense que al comienzo fue considerado víctima de concusión pero ahora es procesado penalmente y, según ellos, aunque no habla español, la Fiscalía lo interrogó sin traductor.



Además, en los casos en los que ha habido absoluciones, las sentencias han señalado que Cervera y sus compañeros aumentaban el valor de lo que un piloto tiene que pagar y que los pilotos obraban de buena fe.



En una absolución a un piloto que se dictó hace 2 meses, la juez recalca que el aviador acudió a la Aeronáutica Civil directamente como autoridad encargada del tema y fue atendido por los funcionarios que laboraban allí, no por terceros, “entonces cómo no confiar en la información y las indicaciones del trámite que aquellos suministraban cuando no se trataba de intermediarios sino de funcionarios que trabajaban en la Aeronáutica”, se lee en la sentencia.

Finalmente, los abogados Pava y León señalaron que “aparte de las absoluciones, a la Fiscalía le han rechazado acusaciones, hemos pedido que retiren los cargos a todos los pilotos, de lo contrario solicitaremos medidas cautelares en la CIDH y citaremos por falla en el servicio a la Fiscalía ante la Procuraduría en los próximos días”.



EL TIEMPO consultó a la Fiscalía sobre este caso, los motivos y avances de las investigaciones, en total cuántas decisiones judiciales hay, entre otras cosas, pero no hubo respuesta.

