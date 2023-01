A la controversia por la decisión del fiscal general Francisco Barbosa Delgado de no levantar las órdenes de captura de representantes del 'clan del Golfo', que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y de las Autodefensas de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', se suma un nuevo ingrediente.



EL TIEMPO confirmó, con fuentes oficiales, que entre las 16 personas a las que se pedía suspender las órdenes de captura para que se movieran libremente en el marco de las negociaciones de paz del gobierno hay cinco con procesos pendientes en el exterior por delitos asociados al narcotráfico.

La semana pasada el ministro del interior Alfonso Prada se reunió en Estados Unidos con el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, y reconoció que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, cabecilla del bloque 'Central Urabá' y heredero de 'Otoniel' al frente del ‘clan del Golfo’ tenía cuentas pendientes en cortes de EE. UU.

El cartel de recompensa por información de 'Siopas' y 'Chiquito Malo'. Foto: Policía de Colombia

"El gobierno no está en la tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables en la medida en que tenga la información suficiente para no hacerlo", dijo Prada en su momento.



Sin embargo, no solo 'Chiquito Malo' tiene procesos internacionales por narcotráfico, otros cuatro de los 16 delincuentes para quienes el gobierno pidió levantar órdenes de captura tienen expedientes abiertos en cortes del exterior.



En total, cuatro de los 16 son procesados en Estados Unidos y uno en España, en donde incluso estuvo preso.



Sobre este último se sabe que es Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, cabecilla de Los Pachencas. Contra él en Colombia hay procesos por desplazamiento forzado que están en el despacho de un fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales.



Ademas se conoció que Castillo Carrillo, de 52 años de edad, fue capturado el 22 de enero de 2022 en un exclusivo sector de Brunete, una tranquila ciudad ubicada a 40 minutos de Madrid, España.

Castillo fue capturado en Brunete, España. Foto: Policía Nacional

Para las autoridades colombianas 'Pinocho' es uno de los narcotraficantes más buscados que en Santa Marta (Magdalena) se vendía como un “amenazado” líder social cuando en realidad era la cabeza de la red criminal los 'Pachenca’.



En su momento la Policía señaló que 'Pinocho' salió del país en octubre del 2020. "En los picos de pandemia salió en un vuelo hacia México, en donde se conoce que buscó asilo, manifestando que en su contra existía una persecución promovida por el Eln”, señalaron fuentes oficiales.



En México permaneció 9 meses y en julio del 2021 llegó a España y se instaló en Brunete, en donde organizó solicitudes a las autoridades de extranjería del Reino de España para que le fuera concedido el asilo.



Además de 'Chiquito Malo' y 'Pinocho', se mantienen por ahora bajo reserva los nombres de los otros tres extraditables que fueron incluidos en las listas del Gobierno para levantar órdenes de captura.



Es de recordar que el tema de la 'paz total' es uno de los principales tópicos que analiza en el fiscal Barbosa Delgado durante su visita a Estados Unidos. El funcionario ha señalado que no levantará las órdenes de captura de estas personas. Además, esta situación será tratada la próxima semana en una reunión con el presidente Gustavo Petro.

