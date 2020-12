'No hay complot contra el director de la Policía': general Salamanca

Este martes, en una audiencia en la Procuraduría, el director de la Policía Óscar Atehortúa interrogó al inspector de la Policía, general William René Salamanca, uno de los testigos en el caso que investiga el órgano de control por presuntas irregularidades en casas fiscales en Tolima conocidas como Cenop, así como por presuntas faltas del general Atehortúa en investigaciones internas por ese caso.



De otro lado, uno de los cuatro cargos que le endilgó al director de la Policía la Procuraduría se relaciona con una reunión, en diciembre de 2019, entre Salamanca y él. En ese encuentro, Atehortúa habría abusado de sus funciones al enviar a vacaciones por 400 días al inspector general, quien investigaba irregularidades en Cenop.

Desde las 8 a. m. hasta las 7:10 p. m. se desarrolló la diligencia ante la Procuraduría, en la mañana Marco Antonio Velilla, abogado defensor de Óscar Atehortúa, interrogó al general Salamanca, y en la tarde el turno fue del propio director de la Policía.



Atehortúa le cuestionó a Salamanca, entre otras cosas, por qué no le consultó al director general sobre el traslado de unos policías de una oficina a otra en la Policía. Igualmente, le preguntó cosas como cuántos vehículos tenía la inspección general de la Policía para diciembre de 2019, puesto que en su testimonio, Salamanca sostuvo que en una visita que realizaron investigadores de la inspección al proyecto Cenop tuvieron que ir en un vehículo de la Dirección de Inteligencia de la Policía.

Varias preguntas técnicas después, Atehortúa entró en detalles sobre la cuestionada reunión del 19 de diciembre en la dirección de la Policía en la que, después de una discusión, Atehortúa mandó a vacaciones al inspector general.



En ese contexto preguntó si ese día Salamanca le dijo a Atehortúa que estaba molesto por la orden de traslado de dos investigadores de la Inspección, a lo cual Salamanca asintió. No obstante, paso seguido, Atehortúa introdujo un documento en la audiencia que certifica que esos dos uniformados no fueron trasladados en 2019, sino en 2020, es decir, eso no ocurrió previo a la reunión en su oficina.



Entre otras cosas, Atehortúa también citó un documento que señala que dentro del funcionamiento de la institución, el director sí puede sacar a vacaciones a alguien. De hecho, el director de la Policía le pidió a Salamanca que leyera en audiencia ese documento y luego le preguntó: “¿De acuerdo con eso, puede el director general de la Políca sacar a vacaciones a alguien?” a lo que Salamanca respondió: “sí, pero no por 400 días”.

Este martes en la @PGN_COL siguió el juicio disciplinario contra el director de la @PoliciaColombia general Óscar Atehortúa. En esta oportunidad, Atehortúa hizo preguntas al inspector general de la institución, general William René Salamanca. Vea algunos momentos de la diligencia pic.twitter.com/tujKnk3FTc — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) December 2, 2020

De otro lado, el director de la Policía le preguntó al inspector general si él ordenó que se revisaran los procesos que en su momento archivó el propio Atehortúa cuando él mismo se desempeñó como inspector general. Aunque Salamanca lo negó, Atehortúa citó documentos firmados por el mismo Salamanca en los que se hablada de varios casos que sí eran de la fecha en las que Atehortúa fue inspector.



Hacia el final del día, Atehortúa comenzó a hacer preguntas sobre comentarios entre él y Salamanca antes y después del nombramiento del primero como director, así como comentarios que supuestamente hizo Salamanca en contra de otro general: el general Jorge Luis Vargas, hoy director de seguridad ciudadana de la Policía.



Por ejemplo, Atehortúa le preguntó a Salamanca si le pidió que si él (Salamanca) era elegido como director de la Policía lo acompañara como subdirector, así mismo, preguntó si Salamanca no le dijo varias veces que replanteara la continuidad del general Vargas porque "era un peligro para el director general de la Policía". Lo primero lo reconoció Salamanca, lo segundo lo negó tajantemente.

Ante varias preguntas a las que Salamanca respondió que no recordaba, el general Atehortúa concluyó su interrogatorio diciendo: "dada su mala memoria, termino aquí mis preguntas".



Sobre las 6 p. m. se dio por concluido el testimonio del general Salamanca y este pidió la palabra para despedirse, en su mensaje manifestó que él respeta y admita al general Atehortúa y que todo el proceso disciplinario que comenzó por el proceso Cenop no es "ninguna guerra de poderes".

"Dejo constancia de que aquí no hay ningún complot contra el director general de la Policía Nacional. Dejo constancia de que aquí solamente ha habido un propósito netamente institucional de cumplir una labor ética y correcta en la lucha contra la corrupción. Dejo constancia de que aquí no hay ningún enfrentamiento contra el director general de la Policía. Soy respetuoso del director general de la Policía, no es nada personal", expresó.



Al final de la audiencia, Atehortúa y su defensa pidieron a la Procuraduría incorporar nuevas pruebas al proceso, como testimonios entre otros.

