Caso Mattos: abogado Álex Vernot niega soborno a testigo

El abogado Álex Vernot, asesor del empresario Carlos Mattos, declaró en el juicio en su contra y negó haber participado en sobornos para buscar decisiones judiciales favorables para la empresa representante de Hyundai en Colombia, de propiedad de Mattos.



Vernot fue capturado en septiembre de 2018, señalado de ofrecer dinero a un testigo para que no declarara contra otras personas vinculadas a irregularidades. El abogado está en libertad por vencimiento de términos y reside en Francia.



(Le puede interesar: Dossier que permitió ocupar bienes a enredados en contrato Tunjuelo-Canoas).



En la audiencia virtual indicó que conoció al abogado Luis David Durán Acuña, testigo de la Fiscalía, pero que no le hizo ofrecimientos para faltar a la verdad.​

Reconoció que tras la captura de Durán Acuña, vinculado al pago de sobornos a jueces y otros funcionarios judiciales, lo visitó en la cárcel. Según su versión, fue a la cárcel en solidaridad por el detenido y para comentarle que había un dictamen judicial de la misma Fiscalía que lo podía favorecer en el proceso en su contra.



La hipótesis del ente acusador es que Vernot fue a la cárcel para decirle al testigo que cambiara de abogado y ofrecerle dos millones de dólares para que asumiera toda la responsabilidad por las maniobras de pago de dinero a funcionarios judiciales para conseguir una decisión favorable para la empresa de Carlos Mattos.

(Lea en contexto: Los caminos judiciales que le quedan al poderoso empresario Carlos Mattos).

Pero Vernot dijo que no consultó con nadie su decisión de ir a la cárcel a visitar al abogado y que el ahora testigo no se molestó por la visita y de hecho, le manifestó que iba a consultar con un familiar muy cercano una eventual nueva estrategia de defensa.



"Yo no tenía ni idea (de) que él había incurrido en hechos de corrupción (...) para ese momento yo pensaba que él era totalmente inocente de los delitos que le habían imputado", indicó Vernot.



Así mismo, insistió en que en sus dos visitas a la cárcel no le ofreció ningún soborno al testigo.



"Él terminó inventando una versión que no es cierta y yo terminé privado de mi libertad durante dos años solo por ir a visitarlo con la intención de ayudarlo", sostuvo Vernot.​

Lea otras noticias de Justicia

Caso contra Richard Aguilar sigue en firme, Corte niega nulidad.

El contrato de $ 8.000 millones por el que imputaron a exalcalde de Manaure.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com