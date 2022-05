Por la no amortización completa del anticipo del contrato de obra No. 074 de 2015 de los Juegos Deportivos Nacionales, la Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por 4.388 millones de pesos en contra del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015 y sus integrantes (Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. -Sucursal Colombia y Diseño e Ingeniería Especializada SAS).



En este caso, la Contraloría determinó que el anticipo del contrato, pagado a favor del contratista, no fue amortizado en su totalidad y el faltante tampoco fue restituido al contratante. Uno de los objetos del contrato 074 de 2015 era la construcción del edificio de artes marciales.

Ya hace un poco más de un mes el órgano de control había proferido un fallo por $ 33.758 millones por la no terminación de varios de los escenarios que iban a usarse en el evento deportivo de 2015 en Ibagué, Tolima, lo que generó daños a las finanzas del Estado.



Este nuevo fallo, que se confirma en segunda instancia, es en específico por la no finalización del edificio de artes marciales. El contrato fue liquidado de manera unilateral por el Imdri, mediante Resolución 183 del 3 de octubre de 2017, en la cual se constató que en relación a este edificio existía un anticipo sin amortizar correspondiente a $3.823 millones.



Para el caso, la Contraloría determinó que la responsabilidad solidaria se estableció exclusivamente en contra del contratista, por ser el único obligado por la ley y el contrato a amortizar el anticipo y porque se verificó que hubo certeza en su conducta y relación directa con el daño.



Adicionalmente, los miembros del consorcio fueron involucrados de manera solidaria, y el otro miembro integrante del consorcio, la firma Triventi Ingeniería SAS, surtió un proceso de liquidación y "pese a las gestiones que adelantó la Contraloría para solicitar prelación de créditos en el proceso concursal, se desestimó tal petición no quedando otra opción que exonerarlo del fallo, al encontrarse debidamente liquidada la empresa al momento en que este fue proferido", expuso el órgano de control mediante un comunicado.

