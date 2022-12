En las fiestas de fin de año el consumo de bebidas embriagantes tiende a incrementarse por diferentes actividades sociales y, paralelo a ello, las campañas de prevención, muchas de ellas enfocadas a no mezclar la ‘gasolina con el alcohol’. Es decir, a no manejar bajo los efectos de sustancias etílicas o enguayabados, ya que las autoridades viales han comprobado que los reflejos y el buen sentido se pierden.



Prueba de ello, fue el caso registrado en Yopal (Casanare), el 15 de diciembre, cuando un conductor, aparentemente ebrio, arrolló a tres mujeres que justo acababan de salir de su trabajo en el centro comercial Unicentro.



El registro de las autoridades señala que el hombre iba a alta velocidad y embistió violentamente a las mujeres que iban en dos motocicletas. Dos de ellas, Jessica Lorena Perdomo Maldonado, de 26 años; y Erika Alejandra Guzmán Machado, de 27 años, murieron en el lugar de los hechos, y Doris Andrea Ascencio Cristancho, de 27 años, quedó herida. Las mujeres que fallecieron dejan tres hijos con edades entre los 5 y 9 años.



En ese sentido, la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reporta que entre el 1.° y el 18 de diciembre de este año se han impuesto 635 comparendos en el país a conductores que han sido sorprendidos en estado de embriaguez, pero la cifra es un dos por ciento más baja al comparar el mismo periodo de 2021, cuando se impusieron 647 comparendos.



En Bogotá, la Policía de Tránsito reporta que en lo corrido de 2022 se han realizado 213.299 pruebas de alcoholemia, de las cuales dieron positivo 1.819, por lo que se impusieron igual número de comparendos.



En diciembre, de acuerdo con la Policía en la capital, el número de comparendos impuestos llega a 103, siendo la Noche de Velitas el día con mayor número de sanciones impuestas a conductores, con 32 multas.



De hecho, a pocos días de comenzar la temporada navideña, un conductor ebrio arrolló a dos policías y dos civiles en Cúcuta (Norte de Santander), en medio de un retén.

Bus accidentado en Cundinamarca. Foto: Bomberos de Cundinamarca.

Sady Alfonso Ríos Acero, de 50 años, embistió con su camioneta al mayor Giovanni Alexander Chávez, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, y a la patrullera Jéssica Carolina Franco. Los uniformados registraron heridas de consideración; mientras que las otras dos mujeres arrolladas, que se detuvieron en su motocicleta en el puesto de control, resultaron ilesas.



El conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual arrojó grado dos, por lo que se le imputaron los cargos de homicidio en grado de tentativa en concurso con lesiones personales, y fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le dio casa por cárcel.



En esa línea, la Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que entre el 1°. de enero y el 31 de noviembre de este año han fallecido 7.201 personas en medio de accidentes viales. Como hipótesis de esas muertes se estima que 576 pudieron estar relacionadas con embriaguez.



En 2021, en igual periodo se registraron 6.398 decesos en medio de accidentes de tránsito, de los cuales se maneja como teoría que 640 de ellos pudieron estar relacionados con embriaguez.

La judicialización

Para el penalista Francisco Bernate, Colombia es de los pocos países, por lo menos del continente, que no tiene como delito el hecho de conducir embriagado, “a través de la ley Merlano se hizo una reforma donde se aumentaron las multas, se establecieron tres grados y la pérdida de la licencia de conducción”.



El abogado señaló que esto se aplica inicialmente si no hay personas fallecidas, ya que la embriaguez opera como un agravante y las penas son drásticas, pero no admiten la prisión de entrada, pero cuando se involucra a personas fallecidas “la ley Merlano llevó las cosas a unos extremos absurdos, a los que a la persona le va a salir una pena más elevada si se considera como un hecho imprudente o deliberado, ya que los fiscales se suman a la teoría de que es una acción deliberada y dolosa, lo que lleva a sanciones muy drásticas”.

La pena por el delito de lesiones personales en el evento de que una persona resulte lesionada en un accidente en el que sea responsable un conductor en estado de embriaguez dependerá de la gravedad. FACEBOOK

Por su parte, el abogado Camilo Burbano también reiteró que a diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo España, en Colombia no está sancionado penalmente la conducción en estado de embriaguez. "Las sanciones por esta conducta son administrativas, como las multas de tránsito y la pérdida de la licencia", apuntó.



"Las penas por el delito de lesiones personales en el evento de que una persona resulte lesionada en caso de un accidente de tránsito en el que sea responsable un conductor en estado de embriaguez dependerá de la gravedad de la lesión", aclaró el penalista.



La pena máxima es de 18 años de cárcel por conducir en estado de embriaguez, pero para aplicarla se requiere que la persona haya huido de la escena, que tenga antecedentes, que sea reincidente o que no haya reparado el daño, es decir, lograr un acuerdo con la familia.



En ese sentido se pronunció el experto en movilidad Darío Hidalgo, quien dijo que a nivel penal hoy se maneja más el homicidio culposo, y no doloso. Es decir por negligencia, impericia o imprudencia, y sus consecuencias son considerablemente más laxas punitivamente hablando, siendo muy común las penas privativas de la libertad en el lugar del domicilio, o penas que oscilan entre los 5 o 6 años.

Camioneta de Enrique Vives, quien atropelló a un grupo de personas, causándoles la muerte a seis jóvenes. Foto: Cortesía comunidad

Recordó que uno de los casos de imprudencias al volante más notorios de los últimos tiempos en la justicia es el de Enrique Vives, por la muerte de seis personas en Santa Marta. Los delitos que le acusaron fueron homicidio culposo agravado y lesiones personales culposas. Vives fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria tras acordar el pago de 1.700 millones de pesos a las familias de las víctimas como indemnización.



Según el Código de Tránsito, si una persona da el tercer grado de embriaguez, que es el más alto, la suspensión de la licencia es de 10 años en la primera ocasión; y si se reincide, el documento se cancela con multas que van desde los 720 salarios mínimos legales vigentes.



