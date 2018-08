En Colombia hay más investigados por Odebrecht que en Brasil: Fiscal

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habló en la mañana de este viernes en una entrevista exclusiva de la W Radio en la cual hizo un balance de su gestión tras dos años de haber tomado las riendas del ente investigador.



Defendió las labores que ha adelantado el ente en medio de los procesos por el caso de pago de sobornos de Odebrecht en el país, respondió a los cuestionamientos que le hacen sobre su independencia en relación con el proceso y hasta reveló cuál fue su participación, como abogado privado, en las diferencias que hubo entre el Grupo Aval y Odebrecht antes de que se conocieran las conductas irregulares de la firma brasileña en el país.

Martínez Neira señaló que si bien al inicio de las investigaciones se presumía que la poderosa firma brasileña había pagado al menos unos 11 millones de dólares para que le fueran asignados millonarios contratos, fue la labor de los investigadores de la Fiscalía la que determinó que las coimas entregadas en Colombia alcanzaron la "suma insólita" de 94.200 millones de pesos.

"Algo así, a la tasa de cambio de hoy, de 32 millones de dólares. Es decir, tres veces de la que se habló a finales del 2016", dijo.



Martínez, además, destacó el profesionalismo, autonomía y capacidad de investigación de los fiscales a quienes, aseguró, se les ha tratado de desacreditar sus avances con señalamientos como que la investigación salió adelante con aportes de autoridades de otros países.



Y añadió que las pruebas recolectadas en el país han permitido: "investigar a más de 85 personas, un número superior al número de personas investigadas en el propio Brasil. Hay 20 personas privadas de la libertad, hay 6 condenados y se ha hecho compulsa de copias contra congresistas investigados".



"Es una investigación que los fiscales han conducido con mucho rigor", puntualizó Martínez.



El Fiscal también respondió en la entrevista a los cuestionamientos que se le han hecho sobre su independencia para manejar el caso Odebrecht, y si está, o no, impedido para investigarlo.



Martínez enfatizó que él nunca fue abogado de Odebrecht, sino que actuó como abogado privado de uno de los accionistas de la Ruta del Sol. Y en el desarrollo de su actividad profesional una vez le consultaron si sería posible una adición al contrato para extenderlo a la vía Ocaña-Gamarra y que esa contratación se hiciera directamente sin hacer licitación pública.



La consulta se la hicieron en el 2013, "cuando no había vestigio de duda sobre la integridad corporativa de estas instituciones", dijo.



Luego señaló que en su concepto, precisamente, escribió que según el contrato con la ANI no era posible celebrar la contratación directa. Y lo hizo porque así lo decía el contrato expresamente: "que las obras adicionales tenían que salir a licitación", subrayó el Fiscal. "Y mi concepto escrito, y lo que se escribe no lo borra el tiempo, dice expresamente como abogado profesional que ese contrato adicional de Ocaña-Gamarra no se podía entregar directamente al contratista privado".



"Yo me declaré impedido en esta investigación. Como el país sabe, y lo quiero ilustrar una vez más, yo no soy el fiscal de ese caso, es una fiscal delegada ante el tribunal con un grupo de fiscales de apoyo. Ellos manejan su investigación y eventualmente los casos en la Fiscalía suben al despacho del Fiscal general, por ejemplo, para que dé un principio de oportunidad a alguno de los indiciados que quiera colaborar con la justicia, y dar información, etc. Y en efecto subió el caso, y cuando subió yo dije: tengo que declararme impedido", concluyó.



Los periodistas de la W también le preguntaron al Fiscal general si sabía o tuvo algo que ver con un documento entre Odebrecht y uno de sus socios en Colombia, en donde hacen un acuerdo de un pago que tiene que reversar Odebrecht y un pacto para no demandarse.



"Sí señor, y eso lo sabe la Corte Suprema de Justicia, a la que desde hace mucho tiempo atrás yo le informe de esa circunstancia, motivo por el cual manifesté que yo tenía que relevarme de cualquier conocimiento de ese asunto", contestó Martínez.



Explicó que en el año 2015 conoció de unos contratos que eran motivo de diferencia entre los accionistas, y el Grupo Aval le solicitó que reclamara a Odebrecht la devolución de esas sumas a favor de la sociedad.



"Una gestión profesional que cumplí. Y por eso la Corte cuando conoció de esa circunstancia dijo: ciertamente usted tiene que ser relevado del caso, le aceptamos su impedimento. Y se nombró para esos efectos, también, un fiscal ad-hoc", contó.



Su intervención profesional en el tema, añadió, consistió en reclamarle al grupo Odebrecht esas sumas en el año 2016, en marzo. En ese momento la firma brasileña pidió que no se hiciera un proceso.



"Yo dispuse en ese momento que había lugar a hacer la reclamación, la hice, los señores de Brasil dijeron: nosotros entonces preferimos para que no haya diferencias devolverle la plata a la compañía, y se acordó así devolver la suma de 33 mil millones de pesos en un contrato de transacción, que son contratos que se celebran en la vida de los negocios todos los días", explicó.



A quienes se preguntan por qué no hubo denuncia, Martínez dijo que "la acción que debía ejercerse, que era la acción contra el socio por haber sacado esas platas de la compañía era innecesaria en la medida en que la plata se le devolvía a la empresa y esa fue mi gestión profesional. Tiempo después se ha venido a saber que esos contratos estaban relacionados con la investigación que lleva la Fiscalía y por eso mismo yo estoy impedido para conocer de esos casos como lo ha reconocido expresamente la Corte Suprema".



A la interpretación de los periodistas de la W, de que esto confirma que Odebrecht tuvo que devolver un dinero al socio colombiano que descubrió que lo estaban 'tumbando', Martínez señaló que "esa es la lectura de los hechos que se puede hacer, y yo debo contar con absoluta claridad y transparencia, como a mí me gustan las cosas, lo que ocurrió en su momento".



ELTIEMPO.COM