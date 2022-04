Niños que van a estudiar a una escuela sin energía y que ha sido vandalizada por no contar con el cerramiento, ubicada en el municipio Santa Bárbara de Pinto, Magdalena; una institución educativa en Boavita, Boyacá, que tiene más de 230 días de suspensiones y prórrogas y a la que le faltan aún obras complementarias por valor de 260 millones de pesos para energización, cerramiento, andén, rampa y terraplén; y un colegio en Sogamoso, Boyacá, que debió estar listo el 10 de octubre de 2021, pero que a hoy no tiene obras de conexión de servicios públicos como energía y alcantarillado sanitario y pluvial.



Estos son algunos de los casos que se recogen en una advertencia que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, le hizo al Ministerio de Educación Nacional y al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) por los riesgos de afectación negativa a los intereses públicos por los resultados que hasta ahora tiene el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).



De acuerdo con la advertencia del órgano de control, en el seguimiento permanente de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) a 19 proyectos, se detectaron 52 alertas en 2021 por retrasos en algunas obras del FFIE, al 11 de febrero de 2022 se identificó que solo se habían entregado a la comunidad siete instituciones educativas totalmente terminadas y puestas en funcionamiento, “lo cual pone en evidencia situaciones recurrentes que han impedido el avance y culminación efectiva de otros proyectos”, se lee en el oficio enviado a la ministra de educación, María Victoria Angulo.



Estos retrasos continúan, resaltó la entidad, pese a que el PNIE se declaró como un proyecto de importancia estratégica mediante un documento Conpes de 2015.



Luego de reuniones con la dirección del FFIE, el Consorcio Fiduciario, oficios dirigidos a la ministra, así como a los actores e intervinientes de los 19 proyectos, estos habían informado que estaban muy avanzados, sin embargo, la Contraloría respondió que esos “no se encuentran en funcionalidad total porque existen obras complementarias pendientes, bien sea urbanísticas, de electricidad, cerramiento o de conexión de servicios públicos”.



De otra parte, la entidad puso de presente que según la normativa, entre las fuentes de financiación del FFIE están los acuerdos de cofinanciación entre el Mineducación y los Entes Territoriales Certificados (ETC), que son los municipios y departamentos que pueden administrar el servicio educativo en sus jurisdicciones, para que estos financien la construcción de las obras complementarias de las escuelas y colegios del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.



“A pesar de ello, en los casos analizados se pone en evidencia cómo, por un lado, los ETC eluden sus responsabilidades derivadas de los convenios firmados y por otro, el MEN-FFIE, no cumple su obligación de vigilar los compromisos contraídos por los ETC, y se limita a entregar a estos entes la infraestructura construida en el marco del contrato suscrito por el consorcio fiduciario con el contratista de obra, sin verificar la culminación efectiva de las obras conexas y la conexión definitiva de servicios públicos, a cargo de los ETC, que permitan el adecuado funcionamiento y seguridad de toda la institución”, advirtió la Contraloría.

El FFIE, a su turno, aseguró que “no habrá detrimento”, y destacó que en el Gobierno Duque se ha avanzado en las obras.



Sin embargo, entre los casos analizados por el órgano de control se evidenciaron dificultades y retrasos en la culminación del PNIE, derivados del incumplimiento de los convenios interadministrativos, principalmente, por aspectos de la financiación de los ETC, la falta de gestión para la contratación de obras y la falta de seguimiento a los contratos firmados, lo que, resaltó el organismo, termina por permitir que se incumplan los contratos.



“Así, de los 52 proyectos del PNIE -con corte al 11 de febrero de 2022- únicamente se evidencia la entrega de 7 instituciones educativas totalmente terminadas como unidad constructiva funcional, con todas las ‘obras complementarias’, que les permite tener la capacidad de satisfacer la necesidad de prestación del servicio educativo objeto de los citados proyecto”, dice la advertencia.

Foto: Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

El documento señala así mismo que por ese motivo se está afectando a 3’245.455 habitantes de las diferentes regiones del país en donde se desarrollan los restantes proyectos, “que a inicios del año lectivo, no cuentan con la infraestructura que garantice un proceso educativo en ambientes con las elementales condiciones de higiene (agua potable, saneamiento básico), funcionalidad (energía eléctrica), accesibilidad (rampas y ascensores, andenes, vías internas y de acceso) y seguridad (cerramientos, cumplimiento de normas técnicas de seguridad escolar y de prevención de riesgos), necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento de las instituciones educativas”.

Sumada a esa afectación social, la Contraloría dijo que un “inminente” riesgo de pérdida de recursos públicos por 97.049’872.335 pesos y la afectación de bienes públicos, “no solo por los atrasos en la entrega de las obras, sino por el potencial recibo de infraestructura no funcional por falta de obras complementarias, y/o el deterioro derivado de la falta de mantenimiento de las estructuras construidas (...) lo que demuestra la alta connotación económica”, concluyó la entidad.

FFIE: ‘No habrá detrimento’

El FFIE señala que desde el inicio del actual gobierno hicieron un diagnóstico en el cual identificaron que el 70 por ciento del total de proyectos se encontraban en riesgo alto y medio alto de incumplimiento, lo que los llevó a adoptar en los últimos años medidas para garantizar la culminación de los 540 colegios considerados en el PNIE.



“Hemos pasado de 40 infraestructuras terminadas el 8 de agosto de 2018 a 261 el 24 de abril de 2021”, asegura la entidad. Añaden que están “garantizado la entrega de obras funcionales que no constituirían bajo ninguna circunstancia un detrimento a los recursos públicos”.

