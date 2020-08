Vapeadores: al menos 1,1 millones de colombianos los han utilizado

Al menos 9,7 por ciento de las personas entre los 12 y los 65 años han usado drogas ilícitas en algún momento de su vida, es decir, unos 2,3 millones de colombianos.



La edad de inicio de consumo de cualquier droga es de 18,8 años, mientras que el rango con más personas que han consumido alguna vez en la vida es entre los 18 y los 24 años.



Además, solo 2,6 por ciento de las personas sintieron la necesidad, en el último año, de recibir ayuda para dejar de consumir sustancias legales o ilegales.

Así lo evidencia la última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA), realizada por el Dane y el Ministerio de Justicia y cuyos resultados fueron presentados este jueves.



La encuesta fue hecha entre octubre y diciembre del 2019 a casi 50.000 personas entre los 12 y los 65 años de edad. Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicó que la muestra representa a 23’747.363 colombianos que están en ese rango de edad y viven en zonas urbanas.



(Le sugerimos leer: Las sustancias psicoactivas más consumidas por los colombianos)



El alcohol encabeza la lista de sustancias más consumidas, pues 84 por ciento de los encuestados, que serían 19,9 millones de personas, reportaron haber tomado alguna vez en su vida, mientras que el 54,5 por ciento dijeron haber tomado el último año, lo que constituye un consumo reciente, y 30,1 lo hicieron en el último mes, que equivale a un consumo actual.

Además, en el país 6,2 por ciento de los consumidores tendrían un consumo perjudicial, y 4,2 por ciento, una dependencia a las bebidas.



La segunda sustancia más consumida es el tabaco en forma de cigarrillos, pipas, puros u otros, pues 33,3 por ciento de las personas, equivalente a 7,9 millones, han fumado alguna vez.



Un 12,1 por ciento tienen un consumo reciente, mientras que 9,8 por ciento se consideran consumidores actuales, y en promedio las personas fuman al día 7,6 cigarrillos.



(Podría ser de su interés: La evidencia que encontró el Minsalud para considerar nocivo el vapeo).



Por otro lado, la encuesta midió por primera vez el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores con nicotina, y 5 por ciento, unas 1,1 millones de personas, dicen haberlos usado alguna vez en la vida, lo que lo convierte en la tercera sustancia legal más usada.



Para Inés Elvira Mejía, asesora en política de drogas y reducción de daños, esto deja ver que los vapeadores están siendo vistos como una medida de menor riesgo y que “los fumadores transitaron allí en un intento por minimizar los riesgos”, pero aclaró que esto sigue siendo tabaco, por lo que siguen siendo consumidores de la misma sustancia lesiva para la salud.

Los fumadores transitaron allí en un intento por minimizar los riesgos FACEBOOK

TWITTER

Para la Corporación Acción Técnica Social, que trabaja en reducción de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas, esto también debe dar pie a pensar una regulación diferencial para cigarrillos electrónicos, orientada hacia mayores de edad y la reducción de daños.



En general, desde la entidad dijeron que el hecho de que haya tan alto consumo de alcohol y tabaco muestra que es necesario implementar estrategias de prevención y reducción de daños también frente a sustancias que son legales.



El cuarto lugar de sustancias lícitas más consumidas son tranquilizantes sin prescripción médica, que un 1,84 por ciento de las personas dijeron haber usado alguna vez en su vida, lo cual es casi igual al consumo en la vida de cocaína (2,07 por ciento).



Al respecto, Mejía explicó que siempre ha existido un mercado negro en el que se ofrecen este tipo de sustancias con las que las personas se automedican, y Julián Quintero, director de la ATS, consideró que esta medición debe dar pie a más esfuerzos para controlar el mercado negro y de concientización de que automedicarse es peligroso.

Consumo cigarrillos Foto: Encuesta

Por el lado de las sustancias ilegales, la marihuana es la droga más consumida, 8,3 por ciento de las personas dijeron haberla usado alguna vez en la vida, lo que serían 1,9 millones de personas.



(Le sugerimos leer: Menos coca y más sintéticas, así ha cambiado el consumo de drogas).



Además, 1,78 por ciento, equivalentes a unas 422.700 personas, dijeron haberla consumido en el último mes, por lo que se clasifican como consumidores actuales.



Aunque Colombia es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo, en el país esta droga ha sido consumida en la vida solo por 2,07 por ciento, equivalente a unas 474.900 personas, y es la segunda sustancia ilegal más usada. Solo 0,31 por ciento, que serían cerca de 73.600 personas, son consumidores actuales.



(De seguro le interesa: Cultivos de coca en Colombia bajaron 9%: hay 154 mil hectáreas).

Las sustancias inhalables son catalogadas como las terceras ilegales más consumidas, con 1,63 por ciento, aproximadamente 387.000 personas, que las han probado alguna vez.



No obstante, en esta categoría se incluyen, además de dick y popper, pegantes, sacol, pinturas y tíner, los cuales no son sustancias ilícitas, sino legales pero mal usadas.



(Le podría interesar: Caída de banda de 'popper' con clientes en parques y las U de Cali).



Esas sustancias no se pueden prohibir, porque son legales y usadas en varias industrias, pero para Quintero sí muestra la necesidad de “hacer un llamado al daño que generan los inhalantes y solventes derivados del petróleo y otros químicos. La gente cree que al ser legales no son dañinos pero lo son, y además no fueron diseñadas para que la gente se drogara”, comentó.



Por otro lado, con menos del uno por ciento de consumo alguna vez en la vida, el éxtasis-MDMA (0,69 %), el basuco (0,54 %) y la heroína (0,09 %) son las sustancias ilegales menos usadas, entre las tres sumarían unas 313.465 personas que las han consumido alguna vez.

Es una preocupante realidad que se alimenta en el microtráfico, donde no solo están sustancias tradicionales, sino que se está incrementando el uso de drogas sintéticas FACEBOOK

TWITTER

Y aunque en la presentación de la encuesta la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que estos resultados muestran que el consumo de drogas “es una preocupante realidad que se alimenta en el microtráfico, donde no solo están sustancias tradicionales, sino que se está incrementando el uso de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP)”, en la encuesta no se incluyó información específica sobre el consumo de drogas de síntesis ni de nuevas sustancias, pese a que en los últimos años el Observatorio de Drogas de Colombia ha detectado 36 NSP en el país.



Las NSP, además, están relacionadas con un incremento de los riesgos por consumo, ya que muchas tienen “peligrosas variaciones en la pureza; mezclas de todo tipo y sustancias que suplantan a otras, que conlleva un impacto en la salud”, subrayó la ministra Cabello.



Otro dato, y muy importante, es que al no poder comparar aún las encuestas, se dificulta la adopción de políticas públicas para enfrentarlo.



En 2008 y 2013 se hicieron estudios de consumo, pero la encuesta de 2019, dijo el director del Dane, ofrece resultados transversales y para compararlos hace falta una metodología y lineamientos específicos.



Es por esto que aunque los resultados de 2019 mostrarían una reducción de consumo en todas las sustancias, legales e ilegales, comparada con las encuestas anteriores, solo se podría hablar con precisión de esto en septiembre de este año, cuando, según dijo el Ministerio de Justicia, se terminarían los lineamientos de comparación.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA.

JUSTICIA

En Twitter: @MIOF