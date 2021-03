Video: así atracaron a repartidor de alimentos en Bello, Antioquia

El atraco al conductor de una empresa repartidora de alimentos, registrado en Bello, Antioquia, se volvió viral gracias a las imágenes captadas en una cámara interna del automotor, y que fueron difundidas a través de redes sociales.



De hecho, el robo se registró el 13 de marzo, y quedó grabado en un video de dos minutos en el que se observa como un hombre - que lleva un casco de moto puesto - se sube al lado del conductor, aprovechando que el carro esta detenido haciendo una entrega.

"Que más mi viejito ¿cómo esta? (...) No me mire por su seguridad. No se haga matar (...) Ya sabes que estas en la zona de nosotros", le dice el delincuente al conductor, mientras finge hablar a través de su celular.



De igual forme, se observa en el video como el ladrón le dice: "usted nos va a pasar toda la platica recogida quiera o no quiera. Toda, toda, Sáquela pues papi, toda", mientras cuenta el dinero que le entrega el conductor.



El delincuente le insiste al conductor en que le entregue todo el dinero, "no queremos registrarlo y tenerlo que golpear", le dice con voz pausada.



Finalmente se ve en el video que el ladrón le pregunta al conductor si el carro tiene caja fuerte y le dice que lo espera a la vuelta para que lleve una carta a la empresa.



Por su parte, el comandante de la Policía en el Valle de Aburra, el general Pablo Ruiz hizo un llamado al afectado para que presente la denuncia sobre el atraco, aunque señaló que ya se iniciaron de oficio, las labores investigativas en este caso.



Un grupo de investigadores de la Sijin y el CTI de la Fiscalía trabajan sobre el video - y en una posible identificación del atracador - por lo que no se descarta el ofrecimiento de una recompensa por información que facilite este proceso.



En el Valle de Aburra las autoridades tienen identificadas varias redes dedicadas a la extorsión de medianas y pequeñas empresas, a lo que se suma el atraco a los camiones o carros repartidores de víveres.



