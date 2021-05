En 24 días se han registrado 2.151 bloqueos de vías en el país

En menos de un mes el país ha enfrentado casi 90 bloqueos al día que han afectado la movilidad de la población, el transporte de alimentos y productos básicos, han frenado la producción de amplios sectores y han vuelto una odisea temas tan sensibles como cumplir una cita médica o ir a trabajar.

Según las cifras del Ministerio de Defensa, entre el 28 de abril y el viernes se registraron en el país 2.151 bloqueos de vías, y aunque se han concentrado especialmemte en cuatro departamentos –Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo– con el paso de los días los efectos de esos cierres ya se sienten en todas las esquinas del territorio nacional. De esos bloqueos, el mas reciente reporte señala que siguen activos cierres en 37 vías primarias. La policía confirmó que hasta el sábado un total de 468 vías nacionales han sido desbloqueadas con intervención de la Fuerza Pública, en 192 casos con apoyo del Esmad.

“El país es testigo de cómo los bloqueos nos afectan a todos, son actos que se aíslan de la protesta pacífica. Bloquear vías limita el acceso a los alimentos, impide trabajar y estudiar, y que los enfermos reciban atención médica. A menos oportunidades, más pobreza”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano.



El viernes en la mañana, las autoridades reportaron uno de los bloqueos más grandes entre Altamira (Huila) y Florencia (Caquetá) . Allí se concentraron alrededor de tres mil personas que impidieron la movilidad. Y en la noche se reportaron dos bloqueos distintos en la vía Bucaramanga-Bogotá, uno por manifestantes que ubicaron elementos a la altura de Piedecuesta y otro en el sector de Los Troncos, en donde fueron atravesados vehículos de carga. Con esos taponamientos no solo resultaron afectadas las personas que se movilizaban hacía sus hogares sino que se cortó la comunicación hacia Boyacá y Cundinamarca.



Fuentes de la Policía señalaron que en el sector de Piedecuesta se intentó la mediación de la personería y la alcaldía local y ante la imposibilidad de un acuerdo intervino el Esmad. El procedimiento de despeje de la vía dejó cuatro personas detenidas y tres policías heridos en medio de los enfrentamientos.



El Valle del Cauca es uno de los departamentos que ha llevado la peor parte, pues allí se han registrado bloqueos constantes en municipios como Buga, Jamundí y Florida. Mientras que en otras regiones los bloqueos han sido más cortos y se han ido moviendo, en el Valle han permanecido en los mismos sectores.

La enfermera Patricia López señaló que lleva tres días sin poder ir a trabajar a Candelaria, un municipio cercano a Cali, porque a la salida del barrio hay retenes intermitentes en donde piden el pago de dinero y amenazan con romper los vehículos y la opción del transporte intermunicipal tampoco es viable por los cierres en la vía.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dijo que hay una comunidad angustiada por el desabastecimiento y a esto se suma la parálisis en el puerto de Buenaventura, el mayor punto de entrada y salida de productos del país. “Los invito a encontrar consensos que nos permitan superar estos momentos difíciles, y no permitir que el impacto sobre el desarrollo de nuestra región y país sea irreparable”, dijo Roldán al invitar a los representantes del paro a sentarse para buscar consensos que permitan normalizar la movilidad.



La situación en el puerto es tan grave que 4 importantes líneas navieras decidieron no recibir más cargas con destino a Buenaventura, mientras persista el bloqueo. Álvaro Rodríguez, presidente de Ventura Group, dijo en W Radio que se va a avanzar en el movimiento de contenedores con apoyo y acompañamiento de la Policía.



El lunes, el presidente Iván Duque ordenó a la Fuerza Pública que desbloquee las vías del país “en trabajo con alcaldes y gobernadores, y con estricto cumplimiento de los derechos humanos”. Y desde entonces se han desplegado estrategias como las caravanas de seguridad, en las que las autoridades acompañan la movilización de los ciudadanos en tramos puntuales del país. Ya se han adelantado 247 de estas caravanas.

El jueves, dos caravanas permitieron el movimiento de aproximadamente 435 camiones y 145 vehículos particulares por vías del Valle. El balance de las autoridades indica que se lograron transportar 15.150 toneladas de carga, de las cuales 310 son medicamentos. Pero esos esfuerzos no son suficientes y ya en los puntos de taponamientos, como se ha visto en algunas calles de Cali, se han registrado amagos de enfrentamientos entre quienes realizan los bloqueos y particulares que buscan dar paso.



Otras regiones con afectación son Huila, Quindío, Norte de Santander y La Guajira; allí, los bloqueos han sido intermitentes. En Putumayo se han registrado 14 bloqueos esta semana y el desabastecimiento de alimentos procesados se empieza a sentir. Habitantes de la región señalaron que “al menos” están permitiendo el paso de las ambulancias y relataron que en las vías hay comunidades campesinas que piden carreteras pavimentadas para sacar sus cosechas, pero que también hay presiones del grupo ilegal ‘Comandos de la Frontera’, que está moviendo a los cocaleros para que bloqueen.



Aunque muchos de los bloqueos se intervienen, bien por la concertación o por la acción de las autoridades, al mismo tiempo se activan otros taponamientos en vías que se encontraban habilitadas y que no solo afectan a las comunidades locales sino que cortan el paso a amplias zonas territoriales, con los correspondientes efectos sobre la economía.



El sector agrícola, según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), acumula pérdidas por cerca de 1,7 billones de pesos y no solo se perdieron los productos que no llegaron a los puntos de venta, sino que está en riesgo la financiación de los próximos cultivos. Fenavi, que agremia la industria avícola, que genera más de 300.000 empleos, señaló que ya han muerto 12 millones de aves por falta de alimento. Además, a 120 millones de aves no les está llegando alimento constante y hay represadas 250.000 toneladas de alimentos. “El llamado que hacemos es que dejen pasar los alimentos y se respete el derecho de los ciudadanos a abastecerse de alimento de forma libre”, dijo Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi.



A su turno, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex (el gremio de los exportadores), dijo que los empresarios nacionales están incumpliendo con la entrega de los productos en el exterior y no solo están en riesgo de tener que pagar millonarias compensaciones, sino que podrían perder a sus clientes, lo que podría tener graves consecuencias en temas de generación de empleo.

El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 29 de las agremiaciones más grandes del país, escaló la preocupación a nivel internacional y envió una carta a la ONU, la OEA y la CIDH en la que advierte sobre los efectos de los bloqueos. “Hay regiones de Colombia que presentan desabastecimiento de alimentos, de combustibles, de medicamentos e insumos médicos. Lo que ha generado afectación en el bienestar de las comunidades por la carencia y el sobrecosto de alimentos y que las personas no puedan acceder a sus tratamientos médicos”, se lee en la carta. Y añade que los bloqueos “no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta social, pues no son acciones pacíficas, su ejercicio representa la vulneración de derechos humanos de terceros”.



Y El Ministerio de Agricultura advirtió que se están perdiendo alrededor de 760.000 empleos en las zonas rurales y está en peligro la producción de 850.000 campesinos.



La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría expidieron este sábado un comunicado en el que señalan que “perpetradores e instigadores” de taponamientos serán judicializados e hicieron una advertencia especial a los funcionarios públicos de todos los niveles: “deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación”.

Presiones ilegales

En las vías, las autoridades han detectado grupos de manifestantes que piden ser escuchados por temas puntuales que afectan a cada región, personas que bloquean por presiones o financiadas por grupos ilegales, y bandas que aprovechan la situación para extorsionar a los ciudadanos que necesitan pasar por las vías.



Los cobros ilegales van desde 5.000 pesos y en algunos casos llegan hasta 100.000 en vías principales, en donde se amenaza a los ciudadanos con dañar los automotores o quedarse con sus pertenencias si no se cumple con la exigencia del pago. Informes de inteligencia hablan de supuestos pagos de entre 60.000 y 80.000 pesos diarios que estarían haciendo grupos al margen de la ley para generar actos de vandalismo y afectar la movilidad.



Ayer fueron capturadas 4 personas que habían instalado un bloqueo en la vía Yumbo- Dapa y pedían entre 10.000 y 15.000 pesos a quienes quisieran pasar. Por hechos similares ya van 315 capturas en flagrancia por obstrucción de vías públicas y 16 por perturbación del servicio de trasporte público. Frente a las capturas por el delito de obstrucción de vías públicas, Bogotá presenta la mayor cantidad de capturas, con 79; seguido de Bello (Antioquia), con 25; Facatativá, 15; Pereira, 13, y Soacha (Cundinamarca) y Floridablanca (Santander), 11 cada una.

