Tapia ofrece colaboración judicial y pide que no lo trasladen a Bogotá

El cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana insistió en que va a colaborar con la justicia en la investigación por las irregularidades en el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



Su abogado así lo manifestó durante una audiencia en la que pidió que su cliente no sea trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá y sea dejado en Barranquilla.



Hasta el lunes Tapia estuvo recluido en un centro médico de Barranquilla, fue dado de alta y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de esa ciudad, en espera de su traslado a Bogotá.

El juez de control de garantías ante el cual la Fiscalía le imputó cargos a Tapia Aldana ordenó que fuera trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá y fuera sometido a un régimen especial de seguridad.



Tapia Aldana intenta que ese traslado se frene y se le permita permanecer en Barranquilla cerca a su familia. Antes de su recaptura por el caso Centros Poblados el procesado tenía casa por cárcel cumpliendo una condena por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido como el 'Carrusel' de la contratación.



Durante la audiencia el abogado Alejandro Sánchez, que defiende a Tapia Aldana, dijo que su cliente ha manifestado su voluntad de aportar verdad en el caso, y que de hecho se tienen previstos interrogatorios con la Fiscalía para iniciar su proceso de colaboración.



La defensa insistió en que ya en el pasado por sus declaraciones en el proceso de corrupción en Bogotá, por el que ya había sido condenado, Tapia recibió amenazas.



¿Qué dijeron las partes sobre la petición?

Durante la audiencia el juez del caso le dio la palabra a las partes en el proceso para que se pronunciaran sobre la petición de la defensa de Tapia Aldana.



La Fiscalía no se opuso siempre y cuando se garantice que estará recluido en un centro carcelario y no en su casa. Además la fiscal del caso señaló que no hay ninguna decisión del ente acusador sobre un eventual proceso de colaboración del contratista.



Insistió que en donde esté recluido se debe garantizar que esté bajo máximas condiciones de seguridad.



El representante de la Procuraduría y de la víctima acreditada tampoco se opusieron a la solicitud.



El juez del caso anunciará su decisión el 8 de octubre.

La investigación en su contra

Emilio Tapia fue capturado junto a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.



Ellos son los primeros en responder penalmente por las irregularidades con el contrato firmado con el Mintic que terminó por sellar la salida de su cargo de la exministra Karen Abudinen, y que tiene capítulos abiertos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.



La Fiscalía los señala de falsificar la garantía bancaria para el contrato, que supuestamente fue suscrita el 28 de octubre del año pasado. Luego cargaron ese documento falso en la plataforma del Secop, en la que avanzaba el trámite del contrato, y la presentaron físicamente en el Ministerio.



El ente acusador cuenta con las declaraciones de varias personas que dieron información clave contra los capturados, entre ellos Jorge Alfonso Molina y Juan Carlos Cáceres.



En la investigación se señala que hubo varias irregularidades, la primera de ellas relacionada con la falsedad de la garantía bancaria para demostrar la seriedad de la oferta. Esta fue protagonizada, de acuerdo con el ente acusador, por Tapia Aldana, que manejaba a través de terceros varias de las empresas que hacían parte de la Unión Temporal.

