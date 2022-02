Aunque para este jueves estaba previsto el testimonio del cuestionado excontratista Emilio Tapia, en un proceso que lleva la Procuraduría por el escándalo de Centros Poblados, en la diligencia no pudo escucharse al testigo debido a que afirmó tener malestar de salud.



(Lea también: 'Nunca tuvimos alertas del pliego': Abudinen sobre Centros Poblados)



La diligencia virtual estaba citada para las 8 de la mañana y aunque para esa hora estaban presentes casi todas las partes del proceso, faltaba precisamente el testigo, quien está preso en la cárcel La Picota, de Bogotá.



(Más notas: ¿En qué va el rescate de los $ 70.000 millones del Ministerio TIC?)

Durante cerca de una hora se estuvieron esperando noticias de Tapia y sobre las 8:55 a. m. se conectó un usuario con el nombre del Inpec y apareció en cámara un dragoneante que, desde La Picota, informó que estaban terminando el conteo de presos antes de poder ingresar a la audiencia.



Pero, pasados 10 minutos, el dragoneante volvió con una carta escrita de puño y letra de Tapia, y con su huella, en la que decía que no iba a presentarse a la audiencia por motivos de salud.



(Lea también: Fiscalía imputará cargos a cinco personas por el caso de Centros Poblados)



"Tapia Aldana Emilio José acude de manera más acomedida a sus oficinas solicitando que no puedo (sic) asistir a la audiencia programada para el día de hoy por problemas de salud, debido a la vacuna. Esta me tiene con malestar", leyó el dragoneante, quien la mostró en cámara en la audiencia.



El procurador a cargo del caso suspendió hasta la tarde de este jueves la audiencia del proceso, que es contra varios exfuncionarios del Ministerio de las TIC y el representante legal UT Centros Poblados 2020 y la interventora del contrato.



El negocio jurídico con Centros Poblados era para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet, pero fue caducado al encontrarse que se presentó una garantía bancaria falsa y la pérdida de 70.000 millones de pesos.

El 'agarrón' de un abogado con el procurador

No obstante, antes de la suspensión de la audiencia, Jorge Pino Ricci, quien es abogado de Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020, tuvo un breve 'agarrón' con el procurador del caso, Antonio José Núñez.



El episodio comenzó porque el abogado pidió insistir en el testimonio de Tapia, así como en el de otro testigo que estaba citado para el 14 de febrero pero que no se pudo realizar porque Pino, que había pedido practicar esa prueba, no pudo asistir a la diligencia pues tenía otra audiencia en un tribunal de arbitramento.



En días pasados, Pino Ricci había dicho que la excusa y constancia de que tenía otra citación el 14 de febrero había sido enviada al correo del despacho, pero del despacho habían dicho que no habían recibido ningún correo.



(Puede ser de su interés: Por caso Mintic, llaman a juicio a Emilio Tapia: ¿de qué lo acusan?)



Esta vez, el abogado informó que su secretaria había enviado el correo ya tres veces y que él incluso tenía una copia de ese envío. La secretaria del procurador procedió a informar que ahora sí había recibido la comunicación y leyó el documento adjunto en el que estaba la citación a la otra diligencia.



El procurador le preguntó a su secretaria si el documento decía que esto era para una audiencia de alegatos finales, y ella dijo que solo estaba el link y el código de acceso.



Ante ello, intervino Ricci: "Doctor, yo no suelo decir mentiras. Es unos alegatos de conclusión y ahí está la prueba, ya usted tomará la decisión si convoca nuevamente (al testigo), pero he mandado cuatro veces esa información..."

No entiendo la actitud de la Procuraduría, me sorprende. En virtud del principio de la buena fe, ¿usted cree que le voy a decir mentiras con unos alegatos de conclusión en el que soy apoderado? FACEBOOK

TWITTER

El procurador le preguntó a su secretaria si la habían recibido cuatro veces y ella dijo que no, y Núñez le pidió mostrar en pantalla los correos que hubiera recibido.



Esto llevó a una respuesta de Ricci, que subió el tono de voz y dijo: "No entiendo doctor Antonio la actitud de la Procuraduría, verdaderamente me sorprende. En virtud del principio de la buena fe, ¿usted cree, doctor Antonio, que le voy a decir mentiras con unos alegatos de conclusión en (un proceso) del que soy apoderado?... por favor... Discúlpeme pero esa no es la actitud que debe tener la Procuraduría en un caso como este".



El procurador intentó interrumpirlo y decirle que solo querían verificar si habían recibido cuatro veces el correo, y el abogado volvió a intervenir: "Tome la decisión que usted quiera, yo me retiro de la audiencia, me da mucha pena con usted, pero esa actitud siempre de dudar... yo es la primera vez que solicito el aplazamiento de una audiencia. Mi secretaria me ha mandado las constancias del envío de la información, tome la decisión que usted considere, yo me retiro", y se salió de la audiencia virtual.

justicia@eltiempo.com