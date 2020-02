El alboroto que causó Emilio Tapia por ir al Carnaval de Barranquilla

Entre las caras conocidas nacionalmente que suelen verse en festivales y carnavales del país, una llamó la atención de varias personas en el Carnaval de Barranquilla.



Emilio José Tapia Aldana, quien en 2015 fue condenado por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá, apareció en una foto con el reconocido floclorista vallenato Álvaro Alcides Álvarez, ambos disfrutando de uno de los eventos del carnaval.

En la foto, el folclorista añadió el comentario: "Recuperando mis amigos que me reconocen a leguas #Emiliotapia , EL HOMBRE DE LAS CARRETERAS".



La publicación no tardó mucho en llamar la atención de quienes recordaban que Tapia estaba, desde diciembre del 2018, en prisión domiciliaria tras haber cumplido 3/5 partes de su condena. No obstante, lo cierto es que hoy Tapia está en libertad condicional por orden de un juez de Barranquilla.

El contratista había sido condenado en 2015 a 17 años de cárcel por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, pero en 2016 el Tribunal Superior de Bogotá le redujo la condena a 7 años.



Desde diciembre del 2018 un juez le concedió la casa por cárcel, algo de lo que en su momento Tapia se quejó pues argumentó que ya cumplía con los requisitos para obtener la libertad condicional.



Y, efectivamente, desde agosto del 2019 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió la libertad condicional, lo que quiere decir que -con algunas restricciones que imponen los jueces que la otorgan- Tapia tiene libre movilidad, por lo que no tendría ningún impedimento legal para estar fuera de su casa y asistir al carnaval.



A pesar de que la justicia no puede reprocharle la asistencia al evento, en redes sociales varios usuarios han reaccionado a la noticia y criticado que Tapia, quien ha reconocido su participación en uno de los escándalos de corrupción más grandes del país, haya quedado libre en poco tiempo.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET