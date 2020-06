Medidas de protección del Gobierno 'han sido muy efectivas': Archila

El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio José Archila, responde a las críticas que se han formulado sobre la seguridad de los excombatientes de las Farc.



Según el partido de la antigua guerrilla, van 212 asesinatos a excombatientes, mientras que la Fiscalía habla de 195 de estos casos.

¿Cuál es el mensaje político del Gobierno frente a estos crímenes?



El presidente Iván Duque ha dicho que estamos absolutamente comprometidos con que este proceso salga adelante con la totalidad de los excombatientes que están en proceso de reincorporación y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para mejorar su seguridad.



El Instituto Kroc dice que las garantías de seguridad se implementan de forma poco articulada y poco participativa, ¿qué dice?



Difícilmente hay algo que se haga de manera más articulada. El Presidente me pidió hace 10 meses coordinar en la mesa interinstitucional que están presentes todas las entidades del Estado con responsabilidad. Esas medidas se toman en conjunto, tenemos reuniones de las cabezas de esas entidades cada mes y los técnicos se reúnen cada 15 días. Hemos ido a los sitios donde están los mayores riesgos, donde también están los gobernantes locales. No tengo idea de por qué el Instituto Kroc lo dice.



(Lea también: Políticas de paz de corto plazo están atrasadas en el 62 por ciento)



¿Cómo le hacen seguimiento a la efectividad de las medidas que toman?



Cada que tenemos reuniones miramos cómo se ha implementado cada una de esas medidas. Esa es la manera. Es muy difícil de medir, porque la manera de hacerlo sería saber qué tantos más ataques hubieran ocurrido si no las hubiéramos tomado. En lo que se puede medir, han sido muy efectivas: en campaña, ningún candidato de la Farc fue asesinado; la Fiscalía especializada es 50 por ciento más efectiva que el promedio de la entidad en investigaciones, acusaciones y condenas, y ningún excombatiente con esquema de seguridad ha sido asesinado.



¿Qué opina de las críticas que se hace a la Fiscalía y su forma de esclarecer?



Difiero. La Fiscalía ha producido más de 20 sentencias condenatorias, tanto a los autores materiales como intelectuales. Hay más de 100 órdenes de captura y en los casos más emblemáticos, como el de Dimar Torres, los autores están condenados y en la cárcel. Es falso que sean solo acusaciones. Y la Fiscalía sí ha dicho que hay algunos patrones.



Pero la cifra de asesinatos es preocupante, ¿se vienen ajustes?



Todo el tiempo estamos mirando las circunstancias y qué ajustes, coordinaciones o mayores recursos se pueden disponer. Lo venimos haciendo tanto a nivel general como en las adecuaciones para cada territorio. Es una labor que no va a terminar nunca.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com