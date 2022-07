Una actuación especial de fiscalización (AEF) de la Contraloría General de la República a Empresas Municipales de Cali (Emcali), sobre las vigencias 2019, 2020 y 2021, encontró varias irregularidades en la gestión fiscal y contractual de la empresa.



Esta actuación encontró en total 67 hallazgos administrativos, de los cuales seis son hallazgos fiscales en cuantía de 15.306 millones de pesos, además hay 64 con presunta incidencia disciplinaria, uno posiblemente de connotación penal, uno que dio inicio a indagación preliminar y dos tienen otras incidencias.

Por ello, el órgano de control consideró que la gestión fiscal y contractual de Emcali para los años indicados fue de 'incumplimiento material adversa'.



Frente a los seis hallazgos fiscales, el órgano de control informó que el primero tiene que ver con el estado y funcionalidad de la nueva línea de aducción PTAP Río Cali, en cuantía de 7.158'171.806 pesos. En este caso se encontró que a abril de 2022 el proyecto estaba finalizado por vencimiento de términos pero las obras contempladas en el contrato no fueron culminadas



El segundo fue por la falta de amortización de anticipo en el contrato No. 1449 de 2019 – nueva línea de aducción PTAP Río Cali,lo cual habría afectado recursos públicos en cuantía de 4.193'185.649 pesos.



En este caso, el contratante desembolsó al contratista un anticipo de 6.175.937.194 pesos, pero en la ejecución del contrato el contratista solo alcanzó a amortizar 1.982.751.545 pesos, "el plazo de ejecución contractual se cumplió el 8 de febrero de 2022, sin el cumplimiento del objeto contractual y quedando una suma por amortizar del anticipo por valor de 4.193.185.649 pesos", señaló la Contraloría.



Otros de los hallazgos tienen que ver con el reconocimiento de tasas retributivas en la PTAR Cañaveralejo, encuantía de 2.317'365.727,64 pesos; el pago de órdenes de compra sin soporte en el Acuerdo comercial 800-AC1593- 2019, en cuantía de 1.265'307.863 pesos; el pago por actividades contractuales no soportadas en el contrato No. 590 de 2019, en cuantía de 196200.000 pesos; y valores reconocidos en la liquidación unilateral del contrato No. 1215 de 2021, en cuantía de 176.621.004 pesos.



De otra parte, el organismo de control evidenció omisiones frente al seguimiento administrativo, jurídico, técnico y financiero que debía seguir la empresa en la planeación al estructurar los procesos contractuales, los permisos y licencias previas a la ejecución de contratos de obra, la apropiación presupuestal, la justificación de la necesidad y conveniencia de la contratación, idoneidad y selección objetiva.



También sobre ítems no previstos, deficiencias en la supervisión, incumplimiento en la aprobación de los planes de trabajo, cronogramas, seguimiento y control de los avances físicos de obra, la gestión documental de los expedientes contractuales e informes de supervisión y la falta de seguimiento a los incumplimientos de los contratistas.

