Versiones encontradas sobre la carta a EE. UU. en caso Santrich

Un nuevo capítulo se escribió este miércoles sobre el camino de la carta ‘rogatoria’ en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicita a la justicia de Estados Unidos las pruebas que sustentan la solicitud de extradición del exguerrillero ‘Jesús Santrich’.



‘Santrich’ está privado de la libertad desde el 9 de abril del año pasado por supuestamente conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, hecho que se habría registrado después del primero de diciembre del 2016, que es lo que trata de verificar con exactitud la JEP, ya que en caso de ser cierta la fecha su caso debe pasar a la justicia ordinaria.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo este miércoles sobre la carta: “Hasta el momento no hemos recibido nada del Gobierno colombiano al respecto”.



Y luego agregó que no habrá mucho que informar. “Hemos hecho lo que se debe hacer bajo los términos del tratado de extradición. Hemos dado esa información. Hemos entregado las pruebas sobre lo que llamamos causa probable”, subrayó Whitaker.



Mientras tanto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien fue la encargada de enviar la carta de la JEP, reiteró este miércoles sobre el tema: “Inicialmente nos remitimos a lo que ya hemos comunicado, el lunes 4 (de febrero) en la mañana llegó la carta al Departamento de Justicia (de Estados Unidos )”.



Hace una semana, la Ministra estuvo en el ojo del huracán al reconocer que solo unos días previos a cumplirse el tiempo que dio la JEP (40 días) para recibir las pruebas contra Santrich trató de ubicar la carta, con la sorpresa de que la misma se había traspapelado en Panamá, ya que había sido enviada por el correo corriente a través del servicio estatal de 4-72.

Orden de captura vigente

En medio de la polémica por si la carta llegó o no a Estados Unidos, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aclaró que no hay causales para excarcelar a alguien pedido en extradición y aseguró que “se mantiene la orden de captura contra Jesús Santrich”.



El jefe del ente acusador lanzó críticas a la JEP al afirmar que “la decisión (en el caso Santrich) se ha alargado no exactamente por responsabilidad ni del Gobierno ni de la Fiscalía” y se refirió a la demora sobre el tema. “Lleva más de 294 días en cabeza de la JEP, cuando la Constitución habla de 120 días”.



Ante la propuesta de la JEP para que se revise una posible libertad de ‘Santrich’ mientras se decide su caso en esa instancia, el fiscal Martínez aseguró que “la hipótesis que plantea esta sala de la Jurisdicción Especial de Paz no forma parte de las causales para excarcelar a una persona pedida en extradición”.



Así mismo, argumentó que la premisa de “la ponderación como técnica de interpretación existe solamente cuando hay un vacío legislativo, y en este caso no hay una ausencia de norma”.



En conclusión, ‘Santrich’ seguirá privado de la libertad.



