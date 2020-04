Embajador Sanclemente se declara extrañado por declaraciones de Fiscal

En la mañana de este lunes, a través de un comunicado dado a conocer por sus abogados, el embajador Fernando Sanclemente Alzate, se refiere a su situación jurídica actual, luego que en febrero de este año encontraran un laboratorio para procesar cocaína en una propiedad de su familia.



Precisamente para atender los requerimientos de la justicia colombiana, "desde el 19 de febrero de este año, en uso de una licencia no remunerada solicitada a la Cancillería, estoy en el país colaborando en la defensa de nuestro buen nombre e intereses", señala el comunicado.

El embajador se declaró sorprendido de conocer - a través de los medios de comunicación - que el jefe del ente acusador "manifieste que se me citará y vinculará al proceso; no obstante lo cual acudiré a toda instancia judicial para ejercer mi derecho de defensa y contradicción con la certeza que quedará demostrada mi inocencia".



Sanclemente reitera que es socio comanditario de las sociedades de su familia "que participan con el 50% de capital en la sociedad Las Colinas de Guasca Ltda., propietaria de la finca situada en la Vereda Mariano Ospina de Guasca,

Cundinamarca", señala el documento.



En esa finca, precisamente la Policía realizó una operación de búsqueda y destrucción de un laboratorio para la producción de cocaína, el pasado 12 de febrero - droga, que al parecer era enviada a Estados Unidos a través del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.



Por esa situación el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció ayer en entrevista con EL TIEMPO que vinculará al proceso a Sanclemente, y que lo citará en los próximos días para que explique el por qué de la presencia del laboratorio en una finca de su propiedad.

No he pedido privilegios ni tratos prevalentes y solo espero, como todo colombiano, un proceso eficaz, imparcial y objetivo que garantice el derecho fundamental al debido proceso FACEBOOK

TWITTER

"No he pedido privilegios ni tratos prevalentes y solo espero, como todo colombiano, un proceso eficaz, imparcial y objetivo que garantice el derecho fundamental al debido proceso y a una pronta y cumplida justicia, al cabo del cual se comprobará mi total inocencia, la de mi familia y la denuestros socios", afirma Sanclemente.



El embajador afirmó que celebraba la decisión del fiscal Barbosa al priorizar la investigación de los hechos ilícitos registrados en su predio al reiterar que fueron cometidos "sin la autorización ni el conocimiento de la sociedad, sus representantes y socios".



Uno de los argumentos de Sanclemente en su defensa los señala al advertir que "es clara la ausencia de vinculación entre los propietarios de la finca y la actividad ilícita hallada en ella y, con la información a nuestro alcance, concluimos que el laboratorio "sembrado" en una parte boscosa de la finca no tenía más de 3 a 4 meses de existencia y no ocupaba más de 100 metros cuadrados", puntualiza en la comunicación.



Sanclemente reitera que es el primer interesado en resolver esta situación, y que junto a sus socios ha estado atento a los requerimientos de las autoridades para ubicar a los verdaderos responsables del ilícito.





JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET