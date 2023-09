Kevin Murakami, director en Colombia de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, (INL, por sus siglas en inglés), habló con EL TIEMPO sobre la preocupación que genera el fentanilo, la lucha contra el narcotráfico y la estrategia contra las drogas del gobierno de Gustavo Petro.



"La cocaína sigue siendo una amenaza, no solamente para Colombia, sino para el mundo", dice.

¿Cuáles son los enfoques y el objetivo de INL en Colombia?

Nos llamamos Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (en inglés, International Narcotics and Law Enforcement, INL), y estamos aquí para ayudar al Gobierno de Colombia a fortalecer su seguridad, su sistema jurídico, derechos humanos y combatir otros delitos que enfrenta Colombia con grupos internacionales criminales.



¿De qué se diferencia el INL de otras agencias que trabajan en lo mismo?

Pues nuestra función principal es ayudar al Gobierno a través de programas y recursos. Entonces tenemos un enfoque en lucha contra el narcotráfico, en fortalecer el Estado de derecho, en dar apoyo, capacitación y entrenamiento a la Fuerza Pública, y también en fortalecer los derechos humanos.



Ustedes trabajan en contra del narcotráfico, ¿creen que las prácticas alrededor de esta problemática han cambiado últimamente?

La cocaína sigue siendo una amenaza, no solamente para Colombia, sino para el mundo.



¿A qué atribuye eso?

Voy a decir cuatro razones. Primero, la cocaína es la fuente de recursos principales para los grupos armados ilegales. Son esos grupos los que amenazan a las comunidades más vulnerables, que también amenazan las oportunidades del Estado y, mientras existan estos narcotraficantes con sus recursos, que son combustible para ellos, va a ser muy difícil que Colombia logre el potencial de seguridad y prosperidad que tiene. Segundo, toda la cadena de narcotráfico constituye una amenaza grave al medioambiente: estimamos que hay 30 millones de galones de gasolina mezclados con ácido sulfúrico, cemento, permanganato de potasio y otros químicos muy dañinos en la tierra. Esos químicos no solamente contaminan el agua, también hacen infértil el suelo.

Director en Colombia de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

¿Cuáles son los otros dos factores?

En tercer lugar, toda la cadena del narcotráfico representa una serie de amenazas muy graves para los derechos humanos. Donde existe cocaína y hay presencia de narcotraficantes, siempre hay más violaciones a los derechos humanos, violencia basada en género y abuso de niños. O sea, hay más delincuencia. Y lo cuarto es que la cocaína sigue matando a seres humanos. En Estados Unidos más de 24.000 ciudadanos cada año mueren de sobredosis de cocaína. Y, desafortunadamente, aquí están siendo asesinados por grupos que financian la cocaína. El presidente Gustavo Petro ya se ha referido a estos temas: derechos humanos, narcotráfico y medioambiente.



¿Desde el INL cómo ven el plan antidrogas del Gobierno?

La política antidrogas no ha sido publicada todavía, pero una cosa que ya existe con Colombia es la estrategia bilateral holística e integrada. Desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión, lo que hemos notado es que sus prioridades se alinean mucho con esta estrategia.



¿Por qué lo dice, director?

Porque tiene un enfoque de largo plazo, y también está enfocado en las causas principales del fenómeno de narcotráfico. Esta estrategia está basada en tres áreas: el control del suministro de cocaína; seguridad, desarrollo y justicia rural, y protección al medioambiente. Entonces esperamos que la política, que va a ser publicada muy pronto, se alinee muy bien con la estrategia. Nosotros entendemos especialmente ese enfoque de desarrollo en áreas rurales, para nosotros ha sido prioridad.

Y sus enfoques, ¿Cómo se aplican en terreno?

Puedo darle unos ejemplos. Hemos venido dirigiendo más recursos a la interdicción. Nosotros entendemos que eso es prioridad para el Gobierno de Colombia, y también estamos trabajando muy de la mano con la Fuerza Pública en este campo de incautación y destrucción (de droga). También estamos enfocándonos más en el combate de crímenes contra el medioambiente, estamos anunciando el apoyo con 12 nuevos helicópteros que vienen de Afganistán. Estos van a usarse como flota dedicada a combatir el crimen como la minería ilegal. Entonces, también estamos fortaleciendo la seguridad rural en términos de programas que generan y fortalecen confianza entre la Fuerza Pública y las comunidades.



¿Esa colaboración se extiende a otras entidades?

También estamos brindando más apoyo a la Fiscalía para que pueda tener más presencia en zonas rurales donde falta el sistema jurídico.



Cerrando este capítulo, Estados Unidos dejó de monitorear los cultivos de uso ilícito. ¿A qué se debió esa decisión?

Es muy importante enfatizar que no fue una decisión política. No es una terminación, sino una pausa.

Cultivos de uso ilícito Foto: Raúl Arboleda. AFP

La amenaza del fentanilo

¿Cómo analizan ustedes el tema del fentanilo? En Estados Unidos es un asunto coyuntural...

Existe una narrativa muy reciente de que la demanda para fentanilo está reemplazando la demanda para cocaína. No estamos de acuerdo con este análisis. Para nosotros, en Estados Unidos, Europa y otras partes como Asia, la demanda de cocaína se ha sostenido y ha aumentado en unos casos.



Explíquenos un poco más eso...

Una de las razones es porque la naturaleza de la cocaína y el fentanilo son diferentes. La cocaína es un estimulante y el fentanilo es un deprimente, entonces el fentanilo no está sustituyendo a la cocaína.



Igual, la situación con el fentanilo es de cuidado, ¿no?

El fentanilo sí es una grave amenaza para todo el mundo ahorita, pero no es que la cocaína deje de ser una amenaza, los dos lo son. Como yo digo, la cocaína sigue matando gente.

La colaboración con el Inpec y la UIAF

Ustedes también ayudan al sistema carcelario del país, ¿Cómo es ese trabajo?

Es muy importante. Hicimos un programa con el Inpec que fue el primer acuerdo que hizo el INL con el gobierno del señor presidente Gustavo Petro. Este programa es importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que siempre intenta penetrar las cárceles, y también para la seguridad de los mismos funcionarios. Estamos orgullosos de ese programa, pensamos que el sistema carcelario tiene unos retos y Estados Unidos está aquí para ayudar.



¿Y este programa está enfocado en reforzar las cárceles de todo el país?

Sí, en 14 sitios de reclusión. Por ejemplo, nuestra meta es replicar lo que estamos haciendo en La Picota en otras cárceles de Colombia. Y lo chévere es que en las acreditaciones al sistema se abordan diferentes temas: hacinamiento, derechos humanos, condiciones para los privados y también corrupción.



Otro tema en el que están presentes es en el de lavado de activos. Hicieron una alianza con la Uiaf...

Sí, es otra línea en la que yo creo que desde el Gobierno de Estados Unidos nos alineamos mucho con la prioridad del presidente Gustavo Petro. Porque el Gobierno de Colombia quiere asfixiar a los grupos de narcotráfico afectando sus recursos ilícitos. Brindamos apoyo al Gobierno y tenemos ese convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), con el cual vamos a dar capacitaciones para más de 21.000 funcionarios que trabajan en el sector privado. También hemos dado apoyo con un grupo de trabajo interinstitucional para mejorar toda la cadena de la lucha contra el lavado de activos: la investigación, persecución y la judicialización. Estamos muy comprometidos.

La extradición y el narcotráfico

Para el Gobierno de Estados Unidos es muy importante que quienes cometen crímenes relacionados con el narcotráfico sean enjuiciados FACEBOOK

¿Siguen interesados en que se mantenga la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos?

Sí.



El presidente Petro habló de un plan de reconciliación y mencionó que el camino está también abierto para narcotraficantes. ¿Cómo ve esa idea?

Yo creo que nuestra encargada de negocios ha hablado de eso. Para el Gobierno de Estados Unidos es muy importante que quienes cometen crímenes relacionados con el narcotráfico sean enjuiciados, y que no haya impunidad.



Usted dirige en Colombia, pero, a nivel regional, ¿Cómo ve a este país frente a la seguridad y la capacidad de actuar?

Yo creo que todos los países de la región tienen diferentes dinámicas de seguridad. Quiero comentar que Colombia es un líder en seguridad, la Fuerza Pública es muy capaz, y por eso Colombia da capacitaciones a otros países de la región.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

