¿Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, está muerto? Esa es la pregunta que se vienen haciendo las agencias de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía tras la conmemoración, el sábado, por parte del Eln, de la toma a Simacota (Santander).



El 7 de enero de 1965, hace 58 años, la naciente guerrilla realizó su primera toma a una población, lo que en su criterio los dio a conocer como grupo insurgente por lo que cada año rinden homenaje a esa fechas. Ayer no fue la excepción.



Pero a los cuerpos de inteligencia les llamó la atención que en redes sociales los 'elenos' aparecieron con camisietas en las que se ve la cara de 'Gabino' sobre los colores de la bandera del Eln, y dos fechas, la de nacimiento, 1949, y 2022, que se "podría interpretar como el año de su muerte", dijo a EL TIEMPO una fuente de inteligencia.



De igual forma, en las camisetas citan a Nicolás Rodríguez como "ejemplo de lucha y resistencia".



De acuerdo con la fuente, desde agosto del año pasado se conocían rumores sobre la posible muerte de 'Gabino', al parecer por una enfermedad terminal.



"Habrían esperado una fecha especial para dar a conocer la noticia", afirmó el agente de inteligencia, quien señaló que los acercamientos con el gobierno de Gustavo Petro les daría la oportunidad de hacer pública la muerte de quien fue comandante del Eln por décadas.

Nicolás Roríguez Bautista, habría muerto. Foto: Foto pantalla

"Mantener el secreto de su muerte pudo ser una estrategia para no demostrar debilidad", puntualizó la fuente.



Añadió que lo último que se sabía de Gabino' es que se encontraba en Cuba, donde recibía atención médica.



De hecho, el Eln publicó un comunicado en junio de 2021 en el que confirmaba que 'Gabino' renunciaba como jefe máximo de la guerrilla por "motivos de salud".



"Todas y todos los que en Colombia y el mundo reconocen en el Ejército de Liberación Nacional una fuerza guerrillera rebelde y alzada en armas tienen el derecho de saber que he renunciado a continuar siendo miembro de la Dirección Nacional", dio a conocer la guerrilla en su momento.



'Gabino' ingresó al Eln a la edad de 14 años y tras la muerte del cura Pérez, en 1982, asumió el mando del grupo por 39 años. Hoy, los miembros del Comando Central, Coce, lo presentaban como asesor.



Las agencias señalan que 'Gabino', en su papel de asesor, no ha sido visto en los espacios de acercamiento con el Gobierno y tampoco en Caracas (Venezuela), durante la primera etapa de negociaciones, lo que argumentan puede coincidir con su posible muerte.



Antonio García asumió el mando de la organización y es quien lidera los acercamientos con el gobierno Petro en aras de lograr un acuerdo de paz.

