El asesinato, mientras dormían (en completo estado de indefensión), de 9 militares a manos del Eln se convierte en el golpe más duro al gobierno de Gustavo Petro en cuanto a pérdidas de vidas de uniformados.



Desde la reactivación de los acercamientos con la guerrilla han sido asesinados 14 integrantes del Ejército (4 suboficiales y 10 soldados), en medio de ataques de los elenos registrados entre noviembre de 2022 y el 29 de marzo de 2023.



El año pasado en igual periodo fueron 15 los uniformados asesinados por distintos grupos ilegales, según cifras de la institución castrense.



Las disidencias de las Farc asesinaron a siete policías (septiembre de 2022) en Huila y a seis militares en Cauca (diciembre de 2022), antes de concretarse el llamado ‘cese al fuego bilateral’.



Precisamente, tras el ataque en Neiva el presidente Gustavo Petro ordenó que los jóvenes que prestan su servicio militar no fueran enviados a las llamadas zonas rojas o de orden público, como es considerada la región del Catatumbo, donde fueron atacados en la madrugada de este miércoles, con tatucos y ráfagas de fusil, los uniformados.

Expertos en el manejo de explosivos desactivaron el campo minado. Foto: Ejército Nacional

De hecho, 7 de los militares asesinados estaban prestando su servicio militar, ante lo que el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, afirmó que “esta no es un área roja, es un área donde podían estar los soldados que prestan el servicio militar”, y añadió que los uniformados se encontraban adelantando “operaciones de seguridad a un activo estratégico de la Nación como lo es el oleoducto Caño Limón-Coveñas”, y no “operaciones ofensivas”, en la vereda Villanueva, zona rural de El Carmen, en Norte de Santander, límites con Cesar.



El ataque, de acuerdo con el oficial, fue perpetrado por hombres del denominado frente ‘Camilo Torres’.



Los uniformados que perdieron la vida en este atentado fueron identificados como los cabos Brayan Gómez Gamboa y Juan Benavides Bohórquez y los soldados Kevin Acevedo Osorio, Hercel Fernández Bonivento, Johan Gómez Gélvez, José David Pushaina Epiayu, Fabio Epiayu Ipuana, Rafael Fallece Jiménez y Jaime Manuel Redondo Uriana.

En este momento me encuentro en El Tarra, #NorteDeSantander, al frente del lamentable hecho donde fueron asesinados 9 de nuestros militares por el ELN, en una infracción al DIH y vulneración a los DD. HH. Comparto este dolor con las familias; mi solidaridad está con ustedes. pic.twitter.com/LcXO1e0Nai — General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez (@COMANDANTE_EJC) March 29, 2023

La cúpula en la zona

"Hay que recaudar la mayor información posible para tomar las decisiones que correspondan". FACEBOOK

A la zona del ataque se desplazaron el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército, general Luis Ospina, quienes sobrevolaron el lugar para evaluar la situación e investigar cómo ocurrió el hecho, además de verificar que se cumpliera con todos los protocolos para el traslado de los cuerpos a Medicina Legal en Cúcuta, donde se priorizaron las necropsias.



Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al repudiar el ataque se refirió al encuentro citado por el presidente Petro y los representantes en la mesa de negociación con el Eln.



“Hay que recaudar la mayor información posible para tomar las decisiones que correspondan”, afirmó, e indicó que una eventual ruptura de los acercamientos con la guerrilla por este ataque “es una evaluación que tendremos que hacer teniendo todos los elementos de juicio a disposición”.



El ministro también señaló que el inspector general del Ejército –quien se encarga de la investigación y se encuentra en la zona– debe determinar si había algún tipo de alerta sobre el ataque, “y esas conclusiones son las que esperamos tener pronto”, puntualizó Velásquez.

